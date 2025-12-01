Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hình
Luật sư nhận định hành vi điều khiển ô tô tông chết em gái của Thành thể hiện tính côn đồ, cố ý thực hiện hành vi tới cùng và có thể đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.
Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi dùng ô tô lao thẳng vào nhà dân khiến 1 người tử vong.
Thông tin ban đầu xác định được vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 30-11, Nguyễn Tấn Thành (tên gọi khác là Cu Nhỏ) điều khiển xe ô tô đi ngang qua nhà chị NTH (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh),.
Khi thấy chị H đang đứng ở sân cùng với chị NTBS (42 tuổi, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và chị NTBN (44 tuổi, cùng địa chỉ), Thành đã điều khiển xe tông thẳng vào chị NTBS. Hậu quả, chị NTBS tử vong.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM , Luật sư Nguyễn Hữu Thục, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết dựa vào diễn biến hành vi được camera ghi lại có thể thấy Thành sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ (ô tô) cố ý tước đoạt mạng sống của người khác, đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025).
Hành vi hung hãn, có tính chất côn đồ
Cấu thành tội danh giết người đã rõ nhưng vấn đề là xác định mức độ trách hình sự mà Thành phải chịu để từ đó xác định khung hình phạt. Bởi ở tội danh giết người khung hình phạt mà người phạm tội đối diện ở khoản 1 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ở các khoản 2 và 3 thì trách nhiệm hình sự sẽ nhẹ hơn.
Trách nhiệm hình sự một người phải chịu sẽ phụ thuộc vào tính chất của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà người phạm tội được hưởng.
Trong trường hợp vụ việc này có thể thấy hành vi của đối tượng thành là hung hãn, manh động, có dấu hiệu thuộc tình tiết định khung phạm có tính chất côn đồ.
Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 04/2025 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao thì tình tiết tăng nặng phạm tội có tính chất côn đồ là trường hợp người phạm tội có thái độ coi thường pháp luật, thường xuyên gây rối an ninh trật tự, sẵn sàng dùng vũ lực, có hành vi hung hãn coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác một cách vô cớ hoặc do bộc phát hoặc vì lý do nhỏ nhặt sẵn sàng dùng vũ lực hoặc thường xuyên thực hiện hành vi uy hiếp người khác phải khuất phục mình.
Hay như tại Án lệ số 17/2018/AL của TAND Tối cao cùng đề cập, nhận định về về tình tiết “có tính chất côn đồ” trong tội giết người. Trong án lệ, Toà án đã nhận định: "Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt với các con của ông Q mà V và T đã dùng mã tấu chém nhiều nhát vào những vùng trọng yếu trên cơ thể của ông Q nên hành vi phạm tội của V và T có tính chất côn đồ".
Trong vụ việc này, Thành điều khiển xe ô tô tông vào nhóm người đang đứng trong sân trước nhà với sự quyết liệt, hung hãn. Khi tông trúng bị hại đã không dừng lại mà tiếp tục đạp ga để từ đó dẫn đến cái chết cho em gái mình.
Đương nhiên trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT sẽ thu thập tài liệu , chứng cứ làm rõ nguyên nhân khiến Thành thực hiện hành vi liều lĩnh như vậy. Nhưng cho dù nguyên nhân có một phần xuất phát từ lỗi của bị hại đi chăng nữa thì hành vi của Thành có dấu hiệu phạm tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ.
Có thể đối diện án tử hình
Còn Luật sư Nguyễn Văn Nhàn, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết ngoài tình tiết định khung hình phạt tại khoản 1 Điều 123 BLHS (khung hình phạt cao nhất là tử hình) thì trong trường hợp này đối tượng Thành rất có thể sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 52 BLHS là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.
Tình tiết này được TAND Tối cao hướng dẫn tại Nghị quyết 04/2025. Theo đó cố tình thực hiện tội phạm đến cùng là trường hợp người phạm tội quyết tâm thực hiện bằng được ý định phạm tội và hành vi phạm tội, mặc dù có sự can ngăn của người khác hoặc có những trở ngại khác trong quá trình thực hiện tội phạm. Cũng có thể áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự này nếu mục đích của người phạm tội không đạt nhưng chứng minh được người phạm tội tìm mọi cách để thực hiện được tội phạm hoặc đạt được mục đích phạm tội của mình.
Để đánh giá người phạm tội bị áp dụng tình tiết tăng nặng cố tình thực hiện tội phạm đến cùng hay không, dựa trên nhiều yếu tố. Trong đó có ý thức quyết tâm/cố tình thực hiện hành vi và mức độ tấn công, cường độ tấn công khi thực hiện hành vi.
Dựa vào diễn biến video có thể thấy sau khi tông trúng bị hại, Thành không dừng lại mà tiếp tục tăng ga tông bị hại đi xa hơn. Chưa hết, Thành lùi xe ô tô ra xa để lấy đà và tiếp tục tông vào những người còn lại, khi lùi xe ra lần hai Thành tiếp tục tông tấn công người trong sân nhưng người này né được dẫn đến ô tô đâm vào cột trụ mái tôn sau đó mới bỏ chạy.
"Do đó, quá trình điều tra cơ quan tố tụng cũng sẽ đánh giá toàn bộ hành vi, tính chất và mức độ phạm tội để đảm bảo nghiêm trị những người hung hăng, coi thường pháp luật. Quá trình giải quyết, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cân nhắc hình phạt dựa trên các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của Thành để có mức hình phạt phù hợp. Hình phạt nặng nhất mà đối tượng Thành có thể đối diện là tử hình về tội giết người", Luật sư Nhàn cho biết.
