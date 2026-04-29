Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Tĩnh: Xử lý nữ sinh 'biểu diễn' xe điện trên đường

Thứ tư, 07:27 29/04/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Nữ sinh ở Hà Tĩnh chạy xe điện với tốc độ cao chở theo người ngồi sau, phương tiện có dấu hiệu nghi bị độ, chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an xã Hà Linh, vừa xử lý một nữ sinh có hành vi điều khiển xe máy điện chạy tốc độ cao, gây mất an toàn giao thông và đăng tải hình ảnh phản cảm lên mạng xã hội.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh chở theo người phía sau, điều khiển xe máy điện với tốc độ cao. Đáng chú ý, phương tiện có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là em N.T.C (SN 2009, trú tại thôn 5, xã Hà Linh). Tại buổi làm việc, cơ quan công an xác định em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng nhận định, hành vi điều khiển xe tốc độ cao và đăng tải video lên mạng xã hội không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên.

Đối với phương tiện có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu, Công an xã Hà Linh cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu gia đình ký cam kết quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời, khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, kịp thời ngăn chặn các hành vi “biểu diễn” nguy hiểm, tránh gây hậu quả đáng tiếc.

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.

Hàng triệu gia đình mừng thầm, 5 loại đất không giấy tờ này sẽ được cấp sổ đỏ từ 2026 theo quy định mới nhất của Luật Đất đai

Hàng triệu gia đình mừng thầm, 5 loại đất không giấy tờ này sẽ được cấp sổ đỏ từ 2026 theo quy định mới nhất của Luật Đất đai

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai những loại đất không giấy tờ nào sẽ được cấp sổ đỏ? Dưới đây là những trường hợp cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.

Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà Nội

Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà Nội

GĐXH - Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã kịp thời có mặt, giải cứu một người phụ nữ bị chồng bạo hành tại phường Bạch Mai (Hà Nội).

Tháng sinh Âm lịch của người đi đến đâu được quý đến đó

Tháng sinh Âm lịch của người đi đến đâu được quý đến đó

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các Âm lịch này sở hữu tính cách ôn hòa, giàu tình cảm, dễ dàng xây dựng các mối quan hệ bền vững.

Tin sáng 29/4: Thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7; Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 trên cả nước

Tin sáng 29/4: Thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7; Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 trên cả nước

GĐXH - Dự kiến từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tương đương 8%).

Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026, cao nhất 1/3,35 tại THPT Yên Hòa, trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng kỷ lục.

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

GĐXH - Dù gác chắn đang bắt đầu hạ nhưng một tài xế ở Quảng Trị vẫn điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.

Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

GĐXH - Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin 'gia đình chi tiền cứu nạn' vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo là không đúng sự thật

Thông tin 'gia đình chi tiền cứu nạn' vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo là không đúng sự thật

GĐXH - Lãnh đạo xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, thông tin về việc gia đình nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo chi tiền cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn là không đúng sự thật.

Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảo

Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảo

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ lập khống chứng từ đào tạo nghề xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam. Kế toán của trung tâm bị cáo buộc trực tiếp thực hiện hành vi gian dối nhằm quyết toán sai, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.

Dự báo tử vi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi trong tuần nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Dự báo tử vi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi trong tuần nghỉ lễ 30/4 - 1/5

GĐXH - Chuyên gia phong thủy đã có dự báo tử vi cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi trong tuần nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hãy cùng khám phá những điều bất ngờ trong kỳ nghỉ lễ này.

Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy

Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy

Điểm danh con giáp đen đủi nhất tháng 5: Công việc trục trặc, tiền bạc hao hụt

Điểm danh con giáp đen đủi nhất tháng 5: Công việc trục trặc, tiền bạc hao hụt

Giờ sinh Âm lịch 'cầm vàng trong tay': Sinh ra đã có số hưởng lộc

Giờ sinh Âm lịch 'cầm vàng trong tay': Sinh ra đã có số hưởng lộc

Những đối tượng này được tăng lương hưu từ tháng 7/2026

Những đối tượng này được tăng lương hưu từ tháng 7/2026

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

