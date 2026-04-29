Hà Tĩnh: Xử lý nữ sinh 'biểu diễn' xe điện trên đường
GĐXH - Nữ sinh ở Hà Tĩnh chạy xe điện với tốc độ cao chở theo người ngồi sau, phương tiện có dấu hiệu nghi bị độ, chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Công an xã Hà Linh, vừa xử lý một nữ sinh có hành vi điều khiển xe máy điện chạy tốc độ cao, gây mất an toàn giao thông và đăng tải hình ảnh phản cảm lên mạng xã hội.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh chở theo người phía sau, điều khiển xe máy điện với tốc độ cao. Đáng chú ý, phương tiện có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là em N.T.C (SN 2009, trú tại thôn 5, xã Hà Linh). Tại buổi làm việc, cơ quan công an xác định em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng nhận định, hành vi điều khiển xe tốc độ cao và đăng tải video lên mạng xã hội không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên.
Đối với phương tiện có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu, Công an xã Hà Linh cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.
Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu gia đình ký cam kết quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời, khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, kịp thời ngăn chặn các hành vi “biểu diễn” nguy hiểm, tránh gây hậu quả đáng tiếc.
