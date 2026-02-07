Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân
GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù “chung thân”.
Ngày 3/2/2026, Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ Công bố và trao quyết định cho người bị kết án tử hình Phản Xê Hừ (SN 1986 Bản Pắc Ma, Mường Tè, Lai Châu) với tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".
Theo Công an tỉnh Lai Châu, ân giảm tử hình xuống chung thân là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ 1/7/2025, Luật số 86/2025/QH15 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự) có hiệu lực, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng về tội phạm ma túy, bỏ hình phạt tử hình với 08 tội danh, quy định lại miễn/giảm án và bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo Công an tỉnh Lai Châu, số người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam đã được ân giảm từ 85 trường hợp xuống 36 trường hợp, với chính sách mới nhiều người bị kết án tử hình có cơ hội được sống và làm lại cuộc đời.
Ngày 22/01/2026, Tòa án nhân dân tối cáo đã có thêm 01 Quyết định chuyển hình phạt tù tử hình thành tù chung thân đối với người bị kết án phạt tù Phản Xê Hừ theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 6 Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐTP ngày 30/9/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 86/2025/QH15, không thi hành tử hình đối với người phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy mà khối lượng chất ma túy thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung tại Luạt số 86/2025/QH15 mà người phạm tội không phải là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy hoặc không có 02 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trở lên.
Sau khi được Thượng tá Hoàng Cương Quyết - Phó giám thị Trại tạm giam đọc quyết định và chúc mừng, người bị kết án Phản Xê Hử xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước đã có chính sách khoan hồng đối với những người đã từng lầm lỗi, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, cảm ơn Ban giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Lai Châu và các cán bộ quản giáo trong thời gian qua đã luôn động viên tư tưởng để những người bị kết án tử hình yên tâm chấp hành nghiêm túc các quy định của cơ sở giam giữ để có được Quyết định ân giảm như ngày hôm nay.
Ngoài ra, Ban giám thị Trại tạm giam và cán bộ Quản giáo cũng đã tạo điều kiện cho người bị kết án Phản Xê Hừ được đi thăm hỏi, chào tạm biệt những người bị kết án tử hình chưa được xét giảm, nhằm mục đích động viên, giáo dục những người còn lại sống lạc quan, hướng thiện, chấp hành tốt pháp luật và nội quy cơ sở giam giữ để sớm có cơ hội được xét giảm hình phạt, trở về với gia đình và xã hội.
