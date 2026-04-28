Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ
GĐXH - Dù gác chắn đang bắt đầu hạ nhưng một tài xế ở Quảng Trị vẫn điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.
Ngày 28/4, Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) vừa xác minh, lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe đầu kéo về hành vi vượt qua đường ray.
Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ. Nguồn: CSGT
Người bị xử phạt là N.Đ.T. (SN 1990, trú tại xã Trường Ninh, Quảng Trị). Lúc 16h50 ngày 15/4, anh T. điều khiển xe đầu kéo biển số 73H-035.xx kéo theo rơ-moóc 74RM-012.xx đi qua khu vực giao nhau giữa đường sắt và đường bộ thuộc địa phận xã Trường Ninh.
Dù có tín hiệu cảnh báo, gác chắn bắt đầu hạ xuống nhưng nam tài xế vẫn điều khiển phương tiện băng qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Với hành trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.
Phòng CSGT khuyến cáo, khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, người dân phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và cần chắn an toàn. Không cố tình vượt qua đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đang hoạt động. Chỉ một vài giây chủ quan có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho bản thân và nhiều người khác.
Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảoPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ lập khống chứng từ đào tạo nghề xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam. Kế toán của trung tâm bị cáo buộc trực tiếp thực hiện hành vi gian dối nhằm quyết toán sai, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.
Hưng Yên: Bắt 3 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ lượng lớn MDMA, Methamphetamine, Heroin và KetaminePháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.
Nhóm đối tượng sang Campuchia làm 'rửa tiền', bị khởi tố khi vừa về nướcPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi “rửa tiền” cho một công ty lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trung chuyển dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Ninh Bình: Khởi tố thanh niên bán, cầm cố 112 chỉ vàng giả thu về hơn 1,6 tỷ đồngPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại tỉnh Ninh Bình) bị Công an khởi tố, điều tra.
Quảng Ninh: Truy bắt thành công đối tượng có hành vi giết người sau 16 giờ gây ánPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Sau 16 truy xét, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ đối tượng có hành vi giết người Cù Văn An khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phépPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính.
Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TPHCM đã triệt phá cơ sở sản xuất và tiêu thụ lượng lớn mì tươi chứa chất cấm do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.
Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...
Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.
