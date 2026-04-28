Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

Ngày 28/4, Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) vừa xác minh, lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe đầu kéo về hành vi vượt qua đường ray.

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ. Nguồn: CSGT

Người bị xử phạt là N.Đ.T. (SN 1990, trú tại xã Trường Ninh, Quảng Trị). Lúc 16h50 ngày 15/4, anh T. điều khiển xe đầu kéo biển số 73H-035.xx kéo theo rơ-moóc 74RM-012.xx đi qua khu vực giao nhau giữa đường sắt và đường bộ thuộc địa phận xã Trường Ninh.

Dù có tín hiệu cảnh báo, gác chắn bắt đầu hạ xuống nhưng nam tài xế vẫn điều khiển phương tiện băng qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Với hành trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Phòng CSGT khuyến cáo, khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, người dân phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và cần chắn an toàn. Không cố tình vượt qua đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đang hoạt động. Chỉ một vài giây chủ quan có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho bản thân và nhiều người khác.