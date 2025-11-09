Anh họ kết hôn, cả nhà tôi sốc khi biết cô dâu là ai
GĐXH - Không ngờ có một ngày, gia đình tôi và gia đình họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.
Trong ba năm yêu nhau, tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm đẹp với anh. Tuy nhiên, mối tình của chúng tôi đã kết thúc khi gia đình anh ngăn cấm vì khác biệt về tư tưởng. Điều này khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng và mất đi cơ hội kết hôn. Câu chuyện của chúng tôi là một trong những minh chứng cho những thử thách trong tình yêu và hôn nhân giữa các gia đình có quan điểm khác nhau.
Hồi đó, người yêu cũ của tôi sống cùng với em gái ruột sinh năm 98 (tôi sinh năm 2000). Tôi luôn cố gắng làm thân với cô ấy, tặng quà, rủ đi chơi, đi ăn... nhưng suốt 3 năm đều nhận được cái khinh khỉnh từ em gái người yêu. Mỗi lần chào đều bị cô ấy lờ đi, đi chơi cũng bị cô ấy soi vì sợ tôi tiêu tiền của anh trai. Vì không ưa tôi, lại sẵn bố mẹ ngăn cấm nên cô ấy hay nói xấu tôi với bố mẹ. Tôi về chơi là hay bị đày làm này làm kia, hay bị nói đểu, còn bị vứt cả giày xuống ao.
Hồi đó tôi ngây thơ nên chịu nhịn, được người yêu cũ đứng về phía mình nên mỗi lần bị bắt nạt lại bỏ qua. Tôi chỉ biết kể chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi nghe mà ghét luôn cả nhà người yêu cũ, còn kể cho mấy bác ruột nghe để mọi người tác động tư tưởng với tôi. Sau này, tôi mới quyết tâm chia tay, mặc người yêu cũ níu kéo. Tôi hủy hết kết bạn với những người liên quan.
Đến giờ là hơn 1 năm chia tay, cuộc sống tôi vô cùng ổn. Thì đùng một cái anh họ mời cưới. Mọi người trong gia đình ai cũng sốc, vì anh giấu kín quá chẳng ai biết, giờ sắp cưới mới thông báo. Chỉ biết, anh và vợ sắp cưới mới quen được nửa năm.
Nói đến đây thì mọi người cũng biết, vợ anh họ là em gái của người yêu cũ của tôi. Nhà anh họ tôi giàu nên được gia đình bên kia đón tiếp chu đáo, liên tục giục cưới gấp.
Mẹ tôi và bố anh họ là hai anh em ruột, nhà gần nhau, cực kì thân thiết, nhất là mẹ và bác gái thường xuyên ngồi nói chuyện.
Ngày hai gia đình ăn hỏi, tôi gặp lại những gương mặt thân quen đó, khiến gia đình bên đó ai cũng dè chừng. Mẹ và em gái người yêu cũ thái độ khác hẳn với tôi. Xong xuôi, hai bác và mẹ hỏi tôi sao quen, tôi nhẹ nhàng nói ra mối quan hệ phức tạp đó.
Có lẽ do tôi đã tâm sự nhiều với mẹ, với chị, mẹ lại kể hết cho ông bà, cho các bác, đến nỗi bác gái còn nhớ cả "gia phả" nhà người ta. Nhưng không ngờ có một ngày, gia đình tôi và gia đình họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế. Vốn dĩ bà nội và bác gái rất khó tính, thêm phần có ấn tượng không tốt về gia đình họ, nên suốt từ lúc ăn hỏi đến lúc cưới bác gái không vui lắm. Mẹ tôi càng không.
Mùng 5 là đám cưới anh họ, người yêu cũ có nhắn tin xin tôi đừng nhắc về chuyện cũ, để em gái anh có cuộc sống bình yên. Cô ấy cũng nhắn tin làm huề với tôi. Tôi không quan tâm, cũng không nói xấu gì hết. Anh họ biết chuyện nên bảo cô ấy xin lỗi rồi cho hai chị em làm hòa. Tôi không chiến tranh cũng không làm hòa, vì vốn dĩ tôi biết lời xin lỗi đó không thật lòng.
Từ mùng 5 đến giờ, tôi không biết cô ấy bị nhà chồng làm khó dễ gì mà mới cưới được chục ngày, suốt ngày tâm trạng. Tôi biết chắc, cô ấy không sống vui được vì bà và hai bác tôi khá là khó tính, thêm phần ấn tượng xấu. Mẹ tôi chắc cũng hay qua nói này nọ nữa.
Đến giờ, người yêu cũ lại còn hay nhắn tin thăm dò tôi có nói xấu em gái anh không. Thật sự đến mệt, dù tôi chẳng làm gì. Ngẫm đi ngẫm lại, luật nhân quả là có thật các anh các chị ạ!
