Tôi chết đứng khi nghe chồng nói: 'Nhà anh mọi người chỉ cần con'
GĐXH - "Dù em có tốt, em có vun vén gia đình thế nào thì anh cũng không muốn sống với em nữa. Em thấy không, em về nhà anh mọi người chỉ yêu quý con chứ có coi em ra gì đâu, liệu em có chấp nhận sống cam chịu cả đời không?".
Tôi năm nay 28 tuổi, kết hôn được gần 3 năm và có 1 em bé 2 tuổi. Từ hồi về nhà chồng lần đầu tiên, tôi đã xác định sẽ vất vả rồi vì nhà anh làm hàng ăn thì chưa bao giờ là nhàn hạ cả.
Vợ chồng tôi làm ở Hà Nội, cuối tuần nào cũng về phụ giúp ông bà bán hàng. Dù có bầu 4, 5 tháng, cứ cuối tuần là hai vợ chồng đi xe máy từ Hà Nội về (đi khoảng 40 phút), tôi vẫn ra bán hàng bình thường. Khói bụi, chạy bưng bê, có hôm ngồi rửa bát cả mấy tiếng đồng hồ, cũng không biết bao lần ngất ở quán rồi.
Mặc dù không biết nhà chồng có điều kiện như thế nào, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm, hay sân si gì tài sản nhà chồng. Kết hôn được 1 năm thì tôi sinh bé đầu, tôi về nhà chồng ở một thời gian. Mặc dù ở chung không tránh khỏi những mâu thuẫn nhưng nhìn cách mẹ chồng chăm sóc mình và cháu, nhìn cách nhà chồng yêu thương hai mẹ con, tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để báo đáp ân tình này.
Rất nhiều lần chồng tôi hỏi: "Sao em không xin tiền mẹ?" Tôi đã khẳng định: "Cái gì mình làm được thì làm, chứ bố mẹ cũng là vất vả mới kiếm được đồng tiền".
Con lớn hơn một chút, chúng tôi quay lại tiếp tục cuộc sống bươn chải chốn thành thị. Tôi cứ nghĩ mình cố gắng vun vén, chăm lo cho gia đình, cuộc sống sẽ tốt lên nhưng chồng tôi lại hoàn toàn không cố gắng, mọi việc kệ tôi gánh vác. Số lần mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng tăng.
Đỉnh điểm là cách đây gần 3 tháng, vợ chồng tôi có xích mích lớn. Câu chuyện từ việc tôi đi làm nhưng tối về vẫn tranh thủ làm thêm kiếm ít tiền (vì tôi muốn có một đồng dư để tiết kiệm mua cho chồng chiếc xe để chạy kiếm tiền) nhưng chồng tôi đã quát tháo, đập điện thoại của tôi.
Chồng tôi đi làm cũng bập bõm, làm chỗ nào cũng được vài tháng. Lương có khi 8-10 triệu đồng thì trả nợ mất 6 triệu (nợ này của riêng chồng do mua sắm điện thoại, máy tính, chơi lô đề), còn lại thì chồng chi tiêu đi lại, lo điện nước. Chi tiêu hằng ngày tất cả là tôi lo. Tôi đi làm về cũng cơm nước, nhà cửa, con cái hết. Chồng mấy hôm đó nghỉ làm, ở nhà chỉ có chơi game (chồng tôi nghiện game nặng).
Vậy mà khi có xích mích, tôi đã thấy mẹ chồng nhắn riêng cho chồng: "Về nhà đi con, không đưa cho nó xu nào xem mẹ con bà ấy sống thế nào" (mẹ con bà ấy ở đây là tôi và mẹ đẻ tôi vì mẹ tôi mới lên ở cùng hai vợ chồng để trông cháu cho tôi đi làm).
Sau khi đọc tin nhắn này thì vợ chồng càng cãi nhau to hơn. Tôi và mẹ tôi đã gọi xin phép nhà chồng cho mình về quê để hai đứa có thời gian suy nghĩ. Tôi đã ở quê hẳn gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, không hề có một lời hỏi thăm con nào từ phía chồng. Và cũng trong khoảng thời gian cãi nhau này, tôi mới thực sự hiểu nhà chồng nghĩ về mình như thế nào. Em chồng thì nhắn tin chửi tôi ăn bám, đào mỏ, ăn không ngồi rồi hạch sách.
Tôi cố gắng lên xin lỗi nhà chồng (vì tôi biết việc tôi về quê khi hai vợ chồng cãi nhau như thế là chưa đúng), tôi cũng xin lỗi, làm hòa với chồng với mong muốn hàn gắn gia đình vì con. Nhưng không, chồng tôi lạnh lùng buông câu: "Em không sai gì cả, anh hết yêu em rồi nên không muốn sống với em được nữa".
Đến đây thì tôi chết lặng. Nhà chồng thì luôn luôn khuyên tôi nhẫn nhịn và chờ đợi chồng suy nghĩ lại, để nhà chồng khuyên ngăn chồng. Nhưng thực tế không ai khuyên ngăn chồng tôi gì cả, tất cả chỉ chăm chăm đổ lỗi về tôi, rằng tôi không biết nhẫn nhịn, không biết chăm lo gia đình. Thậm chí nhà chồng còn đi nói với người ngoài rằng đã cố gắng hàn gắn hai đứa nhưng tôi không biết nghe lời, tôi quyết tâm bỏ nên nhà chồng cũng đành chịu.
Chồng thì nói: "Dù em có tốt, em có vun vén gia đình thế nào thì anh cũng không muốn sống với em nữa. Em thấy không, em về nhà anh mọi người chỉ yêu quý con chứ có coi em ra gì đâu, liệu em có chấp nhận sống cam chịu cả đời không?".
Đến đây thì tôi đã thực sự hiểu, dù mình có như thế nào thì vẫn luôn là kẻ xấu trong câu chuyện của người khác. Điều hối hận nhất của tôi là đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Thực sự nghĩ đến những thiệt thòi con phải chịu, tôi đau đến nỗi không nói thành lời. Cuộc đời tại sao lại bất công như vậy? Tôi cố gắng hết mình, hi sinh hết mình tại sao người ta lại vô tình đến vậy?...
