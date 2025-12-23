Hủy hôn trước đám cưới 1 tháng khi phát hiện chồng sắp cưới có con với người khác

Cách đây hơn 1 năm, khi tôi đưa người yêu về ra mắt, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Người yêu tôi con nhà gia giáo, đang làm quản lý ở một công ty dù không lớn lắm nhưng thu nhập cũng khá. Cả hai chúng tôi đều ở độ tuổi “đủ chín” để kết hôn, công việc ổn định nên hai bên gia đình khá yên tâm và ủng hộ.

Mối quan hệ của chúng tôi không ồn ào, lãng mạn như kiểu mới lớn nhưng cũng đủ thời gian khiến tôi tin đó là sự lựa chọn an toàn. Chúng tôi quyết định về chung nhà và tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ để lễ cưới của mình thật ấm cúng và đáng nhớ.

Dù chồng sắp cưới thanh minh thế nào tôi cũng không thể tha thứ (ảnh minh họa: AI)

Nhưng rồi mọi chuyện không như tôi vẫn tưởng tượng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc với người mình yêu.

Mới đây tôi phát hiện trong điện thoại của chồng sắp cưới có rất nhiều tin nhắn, lịch sử cuộc gọi từ một cái tên lưu trong điện thoại mà nếu không để ý thì không có gì đặc biệt.

Chỉ một lần nghe điện thoại khi chồng sắp cưới đang tắm, tôi chưa kịp nói gì thì đã thấy giọng yêu đương từ một phụ nữ. Lật dở tin nhắn tôi mới biết anh với người này có quan hệ từ rất lâu, hiện nay cô này đang có thai 6 tháng.

Chồng sắp cưới không phủ nhận mà xin tôi tha thứ, anh chỉ yêu mình tôi còn cô gái kia chỉ là trót dại và dẫn đến hậu quả nên anh phải có trách nhiệm. Dù chồng sắp cưới thanh minh thế nào tôi cũng không thể tha thứ và tiếp tục một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự phản bội và dối trá.

Quyết định hủy cưới được đưa ra trong lặng lẽ. Tôi đối diện với sự ngỡ ngàng của người thân, với những câu hỏi không dễ trả lời. Tôi chưa thể nguôi ngoai với nỗi đau nhưng cảm thấy mình đã dừng lại đúng lúc.