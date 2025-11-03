Bố mẹ chồng gọi lên vay 10 triệu, con dâu lỡ bảo 'không có tiền' và cái kết đầy bi kịch từ người chồng

Chồng kiếm được tiền nhưng tôi vẫn lo xa, tiết kiệm

Tôi lấy chồng từ năm 23 tuổi, khi ấy chưa có công việc ổn định, kỹ năng, kiến thức, ngoại hình đều không có, mức lương khi đó chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng. Còn chồng khá hơn, anh ấy cực chăm chỉ cầu tiến và anh yêu bởi sự giản dị mộc mạc của tôi.

Chúng tôi kết hôn, lúc đó tôi đã có bầu và tôi an phận làm hậu phương cho anh. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, chồng tôi ngày càng thăng tiến, còn tôi ở nhà chăm con đến năm 2 tuổi mới đi làm lại. Quá trình xin việc đối với tôi là điều vô cùng khó khăn vì nghỉ lâu, kiến thức, kinh nghiệm đều không có. Sau rất nhiều ngày tháng vất vả, tôi đã được nhận vào một công ty, làm với mức lương 6 triệu đồng và lên dần.

Nói thật là tôi không cần lo về tài chính, tất cả mọi thứ trong nhà đều là anh lo. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi trở thành người vô dụng, đến bố mẹ ruột tôi cũng coi là thế. Tôi không chi tiêu cho bản thân, một phần vì không thích son phấn, không thích mặc váy vóc và một phần tính tiết kiệm, lại không làm ra tiền. Chồng tôi ban đầu khá hài lòng vì tôi biết vun vén nhưng anh dần khó chịu về điều đó.

Ảnh minh họa

Anh ấy có bao nhiêu tiền, đưa cả cho tôi. Thu nhập anh ấy tăng đều đều tầm hơn 50 triệu đồng, có tháng anh kiếm được gấp vài lần số đó. Tôi luôn tâm niệm rằng phải mua được nhà, được xe, có đủ tiền tiết kiệm thì mới tiêu xài thoải mái. Mỗi tuần anh ấy đều đòi đi ăn hàng 1 lần, 2-3 tháng lại yêu cầu đi du lịch, anh muốn thuê phòng rộng đẹp hơn căn phòng hơn 2 triệu đồng này, anh muốn bật điều hòa thoải mái, anh muốn mua những quần áo xịn hơn, anh muốn tôi chăm lo cho ngoại hình… anh muốn nhiều thứ, nhưng tôi hay đưa lý do "tiết kiệm" ra, làm anh ấy khó chịu.

Bố mẹ chồng gọi lên vay 10 triệu, tôi lỡ bảo "không có tiền"

Rồi cách đây 1 năm, anh được lên chức và có nhờ tôi đặt nhà hàng mời khoảng 8 đồng nghiệp đã giúp đỡ anh. Tôi đã tìm trước 1 tuần nhưng không có cái nào giá cả hợp lý, nên đã mời mọi người đến nhà ăn cơm. Tôi cũng quên không báo anh về việc này mà mời trước. Anh hậm hực, rồi khi họ đến ăn tỏ thái độ không vui, có người chỉ ở 20 phút rồi về, có người cả buổi không cười nói câu nào.

Sau hôm đó, chúng tôi cãi nhau to, cộng với việc bố mẹ chồng gọi lên vay 10 triệu, tôi lỡ bảo không có tiền. Anh chửi tôi thậm tệ, đến nỗi anh nói: "Tao kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ với mày, tao cực nhọc rồi phải sống khổ sở, nhục nhã, bất hiếu, tao không vì con thì bỏ mày lâu rồi".

Chúng tôi chiến tranh lạnh. Tôi đưa toàn bộ tiền tiết kiệm từ trước đến giờ cầm cho anh. Lương anh - anh tiêu, lương tôi - tôi tiêu. Anh thuê chung cư ở, anh trả tiền nhà và đưa tôi 12 triệu đồng mỗi tháng để lo sinh hoạt, tiền học cho con.

Từ ấy đến giờ, anh luôn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi, dù tôi luôn có xuống nước, có chăm chút hơn cho ngoại hình, có biếu bố mẹ chồng hằng tháng. Tôi có rủ anh đi du lịch, có rủ đi ăn ngoài cũng chẳng nói với nhau câu nào. Tôi cố gắng bù đắp cho anh nhưng đều nhận lại sự cộc cằn, lạnh nhạt. Rất nhiều lần tôi nói chuyện thẳng thắn, lớn có, nhỏ có, anh đều giữ im lặng.

Đau khổ khi phát hiện chồng "thao túng" tài sản

Gần đây, anh về quê làm giấy tờ, tôi mới tá hỏa ra, anh đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho mẹ chồng để mua đất đai và mua chung cư trên này. Sau đó, mẹ chồng tặng riêng cho anh. Chúng tôi đôi co, anh nói tôi không góp một đồng nào nên đừng lên tiếng, kèm vài câu nói tôi kém hiểu biết, vô dụng.

Tôi lo sợ sắp tới anh có dự định gì đó, tôi sợ một ngày chúng tôi sẽ xa nhau. Giờ đây, một đứa tiến đến, một đứa lùi xa. Ai cũng nói tôi ngốc, tôi đã thay đổi nhưng chồng vẫn không chấp nhận. Tôi cần phải làm gì đây?