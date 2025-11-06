Mừng cưới 5 triệu đồng bị mắng là 'tệ bạc': Tôi ám ảnh mãi 1 chỉ vàng bạn tặng năm xưa
GĐXH - Hôm tôi đám cưới thì bạn mừng cưới tôi một chỉ vàng. Đến khi bạn cưới tôi đang lâm cảnh khó khăn, công ty phá sản, mẹ ốm đau liên miên.
Tôi và vợ làm đám cưới năm 2018. Bạn thân tôi lúc đó thì cũng không có nhiều tiền vì còn phải lo cho bố mẹ. Tôi rõ biết điều đó nên trước khi mời tôi đã nói thẳng: "Chỗ anh em với nhau chí cốt quý ở chữ nghĩa, nên lực bạn có bao nhiêu thì mừng cho vợ chồng mình bấy nhiêu, không cần phải tính toán hay phải mừng nhiều đâu, cứ tới dự đám cưới là mình quý rồi".
Hôm tôi đám cưới thì bạn mừng tôi một chỉ vàng. Hôm sau tôi còn gạn hỏi và khi biết bạn vay tiền để mua một chỉ vàng mừng cho tôi thì tôi còn nói là sẽ trả lại vì làm như vậy tôi không đồng ý. Biết nhà bạn khó khăn mà còn như vậy nữa, nhưng bạn tôi thì từ chối và nói cứ nhận đi (giá một chỉ vàng lúc đấy tầm 3,5-4 triệu đồng gì đó).
Năm 2022 thì bạn thân tôi đám cưới, cũng mời lại tôi. Thời điểm đó sau dịch COVID-19, công ty tôi thì phá sản đóng cửa (do dịch nên không làm ăn gì được) còn mẹ tôi thì bệnh lên bệnh xuống. Tôi vừa đi làm vừa trả nợ (tiền mượn để mở công ty) vừa nuôi gia đình vừa lo bệnh cho mẹ. Hôm đám cưới bạn, tôi đi tiền mặt 5 triệu đồng. Chỉ vàng bạn tặng tôi thì tôi đã bán để trả nợ trước đó.
Sau đó, bạn nói là tôi sống "tệ", lúc đám cưới tôi thì mừng hẳn một chỉ vàng, giờ đám cưới thì mừng lại 5 triệu đồng, bảo tôi tính toán nhỏ nhen ích kỷ. Nhưng tôi đang ôm nợ, gia đình còn phải lo còn mẹ thì ốm đâu ai biết 5 triệu đồng đó là số tiền tôi vất vả tiết kiệm.
Đêm hôm đó tôi về suy nghĩ rất nhiều, rồi tự nhủ "thôi tình bạn mà tính toán vậy thì không cần suy nghĩ nhiều". Huống hồ năm xưa tôi cũng không có ép bạn phải tặng một chỉ vàng. Bản thân tôi không phải là tính toán mà thực sự đang khó khăn chưa thể mừng lại bạn một chỉ vàng
Hiện tại thì kinh tế tôi đã ổn định trở lại. Thôi nôi của con ai mừng tiền thì tôi nhận rồi ghi lại, sau có đi sinh nhật hay tiệc gì của người đó thì tôi đi lại, còn tặng vàng tôi xin phép không nhận vì vẫn còn ám ảnh chuyện 3 năm trước.
Không biết có ai như tôi không, thật ra ngày ấy 5 triệu đồng cũng gần được 1 chỉ vàng nhưng bản thân tôi cũng nghĩ đơn giản là mình đến với bạn là vui rồi, không nghĩ họ lại tính toán rồi suy ra mình là con người như vậy?.
Từ nhỏ, tôi luôn mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình khi mẹ mất sớm, bố vào tù ra tội, bỏ bê con cái. Ngày mẹ bạn trai về thăm ông bà ngoại, lòng tôi như lửa đốt. Tôi đã nghĩ tới kịch bản xấu nhất.
GĐXH - Ngày bà dọn đồ rời khỏi nhà con trai để vào viện dưỡng lão, ai cũng thấy ngạc nhiên, riêng con trai và con dâu bà lại mừng ra mặt.
Ngày bạn thân cưới, tôi mừng 5 triệu đồng. Hai năm sau, tôi kết hôn, bạn mừng lại số tiền mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến, kèm lời nhắn nhủ đầy thân tình.
Sau đám cưới, trước 11 mâm sính lễ nhà trai mang đến, nhà gái quyết định đem bán gần hết rồi chuyển số tiền đó tới vùng lũ, giúp đỡ bà con gặp khó khăn.
GĐXH - Ở tuổi 55, sau khi chính thức nghỉ hưu, tôi không chọn an phận hay buông xuôi, mà bắt đầu một hành trình mới để tìm lại chính mình.
Ông kể lể nhiều lắm, bố mẹ tôi thì nể nên cứ gật gù khen lại ông.
GĐXH - "Dù em có tốt, em có vun vén gia đình thế nào thì anh cũng không muốn sống với em nữa. Em thấy không, em về nhà anh mọi người chỉ yêu quý con chứ có coi em ra gì đâu, liệu em có chấp nhận sống cam chịu cả đời không?".
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà liền kề. Số tiền đó mẹ mua luôn 4 căn hộ chung cư trong cùng 1 tòa nhà...
Không những thế, lời chồng giải thích còn khiến tôi muốn phát điên.
GĐXH - Sau 10 năm ra trường, người đàn ông bị bạn học coi thường trong buổi họp lớp, nhưng hành động cuối cùng khiến tất cả phải cúi đầu xấu hổ.
