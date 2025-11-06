Mừng cưới 5 triệu đồng bị mắng là 'tệ bạc': Tôi ám ảnh mãi 1 chỉ vàng bạn tặng năm xưa

Mừng cưới bạn thân 5 triệu, cô gái sững sờ khi mở phong bì bạn mừng sau 2 năm Ngày bạn thân cưới, tôi mừng 5 triệu đồng. Hai năm sau, tôi kết hôn, bạn mừng lại số tiền mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến, kèm lời nhắn nhủ đầy thân tình.

Tôi và vợ làm đám cưới năm 2018. Bạn thân tôi lúc đó thì cũng không có nhiều tiền vì còn phải lo cho bố mẹ. Tôi rõ biết điều đó nên trước khi mời tôi đã nói thẳng: "Chỗ anh em với nhau chí cốt quý ở chữ nghĩa, nên lực bạn có bao nhiêu thì mừng cho vợ chồng mình bấy nhiêu, không cần phải tính toán hay phải mừng nhiều đâu, cứ tới dự đám cưới là mình quý rồi".

Hôm tôi đám cưới thì bạn mừng tôi một chỉ vàng. Hôm sau tôi còn gạn hỏi và khi biết bạn vay tiền để mua một chỉ vàng mừng cho tôi thì tôi còn nói là sẽ trả lại vì làm như vậy tôi không đồng ý. Biết nhà bạn khó khăn mà còn như vậy nữa, nhưng bạn tôi thì từ chối và nói cứ nhận đi (giá một chỉ vàng lúc đấy tầm 3,5-4 triệu đồng gì đó).

Ảnh minh họa

Năm 2022 thì bạn thân tôi đám cưới, cũng mời lại tôi. Thời điểm đó sau dịch COVID-19, công ty tôi thì phá sản đóng cửa (do dịch nên không làm ăn gì được) còn mẹ tôi thì bệnh lên bệnh xuống. Tôi vừa đi làm vừa trả nợ (tiền mượn để mở công ty) vừa nuôi gia đình vừa lo bệnh cho mẹ. Hôm đám cưới bạn, tôi đi tiền mặt 5 triệu đồng. Chỉ vàng bạn tặng tôi thì tôi đã bán để trả nợ trước đó.

Sau đó, bạn nói là tôi sống "tệ", lúc đám cưới tôi thì mừng hẳn một chỉ vàng, giờ đám cưới thì mừng lại 5 triệu đồng, bảo tôi tính toán nhỏ nhen ích kỷ. Nhưng tôi đang ôm nợ, gia đình còn phải lo còn mẹ thì ốm đâu ai biết 5 triệu đồng đó là số tiền tôi vất vả tiết kiệm.

Đêm hôm đó tôi về suy nghĩ rất nhiều, rồi tự nhủ "thôi tình bạn mà tính toán vậy thì không cần suy nghĩ nhiều". Huống hồ năm xưa tôi cũng không có ép bạn phải tặng một chỉ vàng. Bản thân tôi không phải là tính toán mà thực sự đang khó khăn chưa thể mừng lại bạn một chỉ vàng

Hiện tại thì kinh tế tôi đã ổn định trở lại. Thôi nôi của con ai mừng tiền thì tôi nhận rồi ghi lại, sau có đi sinh nhật hay tiệc gì của người đó thì tôi đi lại, còn tặng vàng tôi xin phép không nhận vì vẫn còn ám ảnh chuyện 3 năm trước.

Không biết có ai như tôi không, thật ra ngày ấy 5 triệu đồng cũng gần được 1 chỉ vàng nhưng bản thân tôi cũng nghĩ đơn giản là mình đến với bạn là vui rồi, không nghĩ họ lại tính toán rồi suy ra mình là con người như vậy?.