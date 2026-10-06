Ảnh hưởng sinh lý của bệnh tiểu đường đến đời sống vợ chồng

Ảnh hưởng của bệnh tiểu đường tới nam giới

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, ở nam giới, bệnh tiểu đường gây ra những tổn thương cho hệ thần kinh trong một thời gian dài, đây gọi là bệnh thần kinh tiểu đường. Điển hình của một trong các ảnh hưởng này đó là thời gian cương cứng của nam giới sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ là cương trong thời gian ngắn và nặng là không thể cương cứng.

Thời gian cương cứng của đàn ông thấp có thể dễ dẫn tới việc bạn đời hoặc đối tác chán nản khi khó đạt được cực khoái. Ở đàn ông, liệt dương hoặc rối loạn cương dương là một trong các dấu hiệu để nhận biết bệnh tiểu đường.

Một trong các biến chứng dễ thấy ở người bị tiểu đường đó chính là giảm đường huyết hay tăng đường huyết. Lượng đường huyết cao hoặc thấp trong lúc quan hệ tình dục có thể khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi toàn thân hơn lúc bình thường, điều này có thể khiến người bị tiểu đường có cảm giác chán và muốn kiêng quan hệ.

Ảnh hưởng của tiểu đường đến tình dục ở nữ giới

Ở những phụ nữ bị tiểu đường, khả năng nhiễm trùng vùng sinh dục sẽ có nguy cơ tăng cao. Các bệnh như viêm âm đạo do mất cân bằng của hệ vi khuẩn, nấm âm đạo (candida). Tuy các bệnh này có thể chữa được nhưng khi quan hệ tình dục sẽ dễ dẫn tới đau, ngứa và cảm giác rát khó chịu.

Bệnh tiểu đường có thể gây ra những biến đổi về sinh lý ở cả nam và nữ, ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn và khả năng quan hệ tình dục.

Hơn nữa, ở phụ nữ thì các trở ngại sẽ khó được thổ lộ hơn, đó cũng chính là một trong các nguyên nhân chính mà người bệnh tiểu đường là nữ giới cảm thấy không thoải mái khi quan hệ.

Những lưu ý tình dục cho người bị tiểu đường

Căn bệnh tiểu đường và đời sống tình dục có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi cặp vợ chồng không thể kiểm soát được lượng đường huyết trong máu thì sẽ dễ tạo ra cảm giác mệt mỏi, chán nản, mất cảm giác… từ đó tình cảm, sự gần gũi của họ cũng mất dần.

Cũng theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, Không chỉ đối với riêng căn bệnh tiểu đường, những bệnh khác cũng vậy, nếu muốn tiến triển tốt, duy trì sự ổn định thì rất cần giữ một tinh thần thoải mái. Khi đạt được điều này, các hoạt động trong đời sống mới bình thường được.

Những người mắc bệnh tiểu đường nên có suy nghĩ tích cực trong quan hệ vợ chồng, tránh những suy nghĩ bi quan về bệnh tật. Ngoài ra, việc chia sẻ, tâm sự với người bạn đời của mình cũng rất quan trọng, giúp hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nhau hơn.

Đối với người bệnh tiểu đường, cần bổ sung nhiều loại thực phẩm, đồ ăn tăng khả năng ham muốn tình dục.

Đây là một căn bệnh cần có phương pháp điều trị lâu dài, người bệnh nên tuân thủ các cách điều trị của bác sĩ để giúp kiểm soát lượng đường huyết, duy trì trạng thái cơ thể ổn định.

Việc tập thể dục thường xuyên đối với người mắc bệnh tiểu đường là rất cần thiết. Điều này sẽ giúp người bệnh tăng khả năng chịu đựng, quá trình lưu thông máu được diễn ra tốt hơn. Có được một sức khỏe tốt, giúp quá trình quan hệ vợ chồng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, người bệnh cũng cần lưu ý thực hiện những bài tập vừa sức. Nếu có thắc mắc về những bài tập phù hợp, bệnh nhân nên chủ động hỏi ý kiến của bác sĩ để phần nào tăng sự hiệu quả, chất lượng của quá trình luyện tập đối với tình trạng sức khỏe của bạn.

Đối với người bệnh tiểu đường, cần bổ sung nhiều loại thực phẩm, đồ ăn tăng khả năng ham muốn tình dục. Trong số đó, kẽm được coi là một nguyên tố vi lượng giúp tăng cường sự sản sinh của testosterone, gia tăng sự ham muốn của người bệnh. Ngoài ra, người bệnh cần hạn chế, kiểm soát lượng đường đưa vào cơ thể. Việc này giúp cải thiện chức năng sinh sản ở người đàn ông, hạn chế những biến chứng như mạch máu, thần kinh…