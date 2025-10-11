Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’
GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.
Sau nhiều giờ đăng tải, bộ ảnh của cặp đôi đã viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Ở dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại bình luận tích cực về sự hài hước của Anh Tú và Diệu Nhi: "Em mệt mỏi chị quá rồi, chị cứ hài như vậy tiếp cho em", "Nay bả diệu như cái tên của bả vậy đó", "Nó cưng mà nó cũng vui nữa", "Chị bị hài á chị Nhi", "Mê nhất cặp này", "Đủ wow rồi đó 2 sếp", Cưng quá vậy".
Anh Tú và Diệu Nhi quen nhau từ năm 2015 khi cùng hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Đến cuối năm 2016, cả hai chính thức công khai chuyện tình cảm bằng cách diện đồ đôi tại một sự kiện. Mới đây, ngày 10/10, Anh Tú đăng tải hình ảnh kỷ niệm 10 năm bên Diệu Nhi, đánh dấu chặng đường dài đáng nhớ của cặp đôi.
Suốt chặng đường bên nhau, Anh Tú và Diệu Nhi luôn là chỗ dựa của nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Anh Tú chiều chuộng mọi sở thích của vợ, còn Diệu Nhi luôn làm hậu phương vững chắc, hết lòng hỗ trợ ông xã trong nhiều dự án.
Sau khi về chung một nhà cả hai không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu trên các nền tảng mạng xã hội. Chính sự hài hước, dí dỏm ấy đã giúp cặp đôi chiếm trọn tình cảm và sự mến mộ của khán giả.
Đoạn video hài hước được nữ diễn viên đăng tải trên Facebook cá nhân của mình.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Anh Tú và Diệu Nhi vẫn giữ trọn sự ngọt ngào và đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường. Cặp đôi là minh chứng tình cho tình yêu không cần ồn ào vẫn có thể bền vững và chạm đến trái tim khán giả.
