Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn
GĐXH - Tùng Yuki mới đây đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với vai trò phụ trách an ninh. Ông khiến khán giả ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Tùng Yuki vừa là diễn viên "tay ngang", vừa là vệ sĩ "ruột" của các sao hạng A Vbiz
Tùng Yuki mới đây xuất hiện cực ngầu và chuyên nghiệp trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Trong suốt buổi lễ, ông giữ vững phong độ, phong thái bệ vệ để quán xuyến và phân chia nhiệm vụ cho cấp dưới. Theo quan sát của truyền thông, Tùng Yuki đi một vòng quanh khu nhà của cô dâu, đảm bảo mọi vị trí đều được sẵn sàng, an ninh an toàn cho lễ cưới.
Trước đó, hồi đầu năm, hòa chung với trend tổng tài của nhiều bộ phim Hoa - Hàn, vai Danh của Tùng Yuki viral khắp mạng xã hội bởi diễn xuất lẫn tạo hình ông chú tổng tài vừa sang vừa ngầu. Một lần nữa bộ phim "Dốc tình" được sống dậy và có nhiều khán giả "quay xe" thích nhân vật của Tùng Yuki hơn.
Điều này thể hiện rõ nhất trên một loạt tài khoản mạng Tiktok với những đoạn clip ngắn về hành trình "trồng cây si" của nhân vật Danh dành cho nhân vật Vân trong phim "Dốc tình". Nhiều khán giả thế hệ 8-9X để lại những dòng bình luận như: "Trước nhìn chú này tán nữ chính cứ cảm thấy "ghê ghê" sợ sợ kiểu "trâu già gặm cỏ non" mà sao giờ lại cảm thấy nó tình đến lạ" hoặc "Gu tôi hồi trước là anh Cảnh (Thành Được) nhưng giờ tôi lại mê "ông chú" Danh hơn"... Có người còn bình luận cụ thể từng tình tiết thất tình của nhân vật Danh và trở thành câu chuyện ngôn tình yêu đương lệch tuổi được nhiều khán giả nữ tranh cãi. Từ những clip viral với hàng triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt bình luận trên nền tảng clip ngắn Tiktok, nhân vật Danh của Tùng Yuki bỗng hot trở lại.
Ngoài vai diễn hot này, Tùng Yuki còn góp mặt trong các phim hot của màn ảnh Việt như: Những cô gái chân dài, Bỗng dưng muốn khóc, Duyên phận, Sóng gió thương trường,... Trên sóng giờ vàng của VTV, nam diễn viên "tay ngang" này còn vào phim "Bí mật tam giác vàng" với nhân vật "Lão phật gia" Chiến. Đây cũng là một vai diễn rất thành công tạo nên thương hiệu Tùng Yuki.
Dù gắn bó với điện ảnh trong suốt hơn 20 năm nhưng nghề tay phải của Tùng Yuki lại chính là vệ sĩ. Được biết, ông hiện đang quản lý một công ty vệ sĩ riêng với quy mô hơn 2.500 nhân viên. Dù là sếp nhưng không ít lần Tùng Yuki có mặt trực tiếp tại hiện trường để tham gia chỉ huy, bảo vệ nhiều ngôi sao nổi tiếng từ trong và ngoài nước, đơn cử như cặp vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi, Ngọc Trinh, Trường Giang - Nhã Phương, Cổ Thiên Lạc, SNSD, Jang Dong Gun, Hoa hậu Trương Tử Lâm, So Ji Sub,...
Nhiều người khi nhắc đến Tùng Yuki sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh của "Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm. Sở dĩ, Tùng Yuki từng nhiều lần làm vệ sĩ cho giọng ca Đúng Cũng Thành Sai, nên cả hai có mối quan hệ khá tốt đẹp. Chính vì thế nên không ít lần, Mỹ Tâm thường gọi Tùng Yuki là bố. Trước đó, cả hai từng có cơ duyên trở thành bố con trên màn ảnh, khi Tùng Yuki đóng vai bố của Mỹ Tâm trong phim "Chị trợ lý của anh".
Giải thích cho việc gọi Tùng Yuki là bố, nữ ca sĩ giải thích do rất thân thiết nên đã xưng hô như vậy từ lâu. Mỹ Tâm cho biết thêm, cũng chỉ có ông mới đủ thân thiết và an toàn để bản thân dựa dẫm mỗi khi trình diễn hay đến những nơi đông người.
Tùng Yuki kín tiếng ở đời thực
Tùng Yuki ở đời thực là người chín chắn và điềm đạm. Để cuộc sống gia đình không bị ảnh hưởng, ông luôn giữ đời tư kín kẽ, chưa từng chia sẻ hình ảnh vợ con trước truyền thông.
Tùng Yuki từng tâm sự: "Tôi không muốn nhắc về đời tư trên báo và chỉ muốn khán giả hiểu công việc đóng phim của mình. Ngoài đời, tôi muốn là trụ cột, là chỗ dựa vững chắc của gia đình chứ hoàn toàn không muốn những người thân chịu bất cứ áp lực gì về mình".
Tuy nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, nhưng Tùng Yuki lại thích cuộc sống bình yên, không ồn ào. Khi có thời gian rảnh, ông thường tập võ, đọc sách, ngồi thiền hoặc đi du lịch. Ngoài ra, nam diễn viên còn rèn luyện sức khỏe bằng cách thường đến phòng gym. Vì thế, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn sở hữu thân hình vạm vỡ, phong độ cùng sức khỏe tốt.
Võ Tắc Thiên sắc sảo nhất màn ảnh: Sống độc thân suốt 40 năm, U80 vẫn gợi cảmThế giới showbiz - 4 ngày trước
Được ca tụng là đẹp “rực rỡ như pha lê”, nữ diễn viên này luôn mang tới hình ảnh đẹp đài các và cao sang trong những bộ phim cổ trang.
Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đạiThế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Sánh đôi bên cạnh chú rể Justin Cohen cao ráo, lịch lãm, nhan sắc của cô dâu Tiên Nguyễn cũng khiến người hâm mộ phải suýt xoa.
Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh NguyễnThế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại biệt thự gia đình ở TPHCM với dàn sính lễ cực khủng, Rolls-Royce và hàng dài xe sang bạc tỷ nối đuôi rước dâu.
‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý?Thế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Á hậu Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào. Điều đặc biệt chiếc túi cô cầm phom dáng hình quả trứng được công chúng chú ý.
Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viênThế giới showbiz - 6 ngày trước
Được mệnh danh là "nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", nữ diễn viên này từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ.
Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tạiThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Hình ảnh chồng, con được Minh Hằng chia sẻ trong chuyến du lịch mới đây của cả gia đình.
Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai?Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Đảm nhiệm vai Mỹ Vân - con gái ông trùm "điêu đứng" vì Biên trong "Cách em 1 milimet" là diễn viên Thảo My - gương mặt mới trên sóng giờ vàng.
Hé lộ tên con gái mới sinh của nam NSƯT cải lương và vợ hoa hậu quý bà nổi tiếngThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Con gái mới sinh của Hoa hậu Phương Lê và NSƯT cải lương Vũ Luân có tên tiếng Việt là Lương Bình Thụy Yên và tên tiếng Anh là Ivanka Lương.
G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025Thế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật BảnThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.
Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tạiThế giới showbiz
GĐXH - Hình ảnh chồng, con được Minh Hằng chia sẻ trong chuyến du lịch mới đây của cả gia đình.