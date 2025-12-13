Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng' GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.

Tùng Yuki vừa là diễn viên "tay ngang", vừa là vệ sĩ "ruột" của các sao hạng A Vbiz

Tùng Yuki mới đây xuất hiện cực ngầu và chuyên nghiệp trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Trong suốt buổi lễ, ông giữ vững phong độ, phong thái bệ vệ để quán xuyến và phân chia nhiệm vụ cho cấp dưới. Theo quan sát của truyền thông, Tùng Yuki đi một vòng quanh khu nhà của cô dâu, đảm bảo mọi vị trí đều được sẵn sàng, an ninh an toàn cho lễ cưới.

Tùng Yuki trong vai trò đứng đầu đội phụ trách an ninh cho đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Trước đó, hồi đầu năm, hòa chung với trend tổng tài của nhiều bộ phim Hoa - Hàn, vai Danh của Tùng Yuki viral khắp mạng xã hội bởi diễn xuất lẫn tạo hình ông chú tổng tài vừa sang vừa ngầu. Một lần nữa bộ phim "Dốc tình" được sống dậy và có nhiều khán giả "quay xe" thích nhân vật của Tùng Yuki hơn.

Mạng xã hội những ngày qua đã "đào mộ" phim "Dốc tình" và gây sốt là couple Danh - Vân do Tùng Yuki và Nguyệt Ánh thủ vai.

Điều này thể hiện rõ nhất trên một loạt tài khoản mạng Tiktok với những đoạn clip ngắn về hành trình "trồng cây si" của nhân vật Danh dành cho nhân vật Vân trong phim "Dốc tình". Nhiều khán giả thế hệ 8-9X để lại những dòng bình luận như: "Trước nhìn chú này tán nữ chính cứ cảm thấy "ghê ghê" sợ sợ kiểu "trâu già gặm cỏ non" mà sao giờ lại cảm thấy nó tình đến lạ" hoặc "Gu tôi hồi trước là anh Cảnh (Thành Được) nhưng giờ tôi lại mê "ông chú" Danh hơn"... Có người còn bình luận cụ thể từng tình tiết thất tình của nhân vật Danh và trở thành câu chuyện ngôn tình yêu đương lệch tuổi được nhiều khán giả nữ tranh cãi. Từ những clip viral với hàng triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt bình luận trên nền tảng clip ngắn Tiktok, nhân vật Danh của Tùng Yuki bỗng hot trở lại.

Ngoài vai diễn hot này, Tùng Yuki còn góp mặt trong các phim hot của màn ảnh Việt như: Những cô gái chân dài, Bỗng dưng muốn khóc, Duyên phận, Sóng gió thương trường,... Trên sóng giờ vàng của VTV, nam diễn viên "tay ngang" này còn vào phim "Bí mật tam giác vàng" với nhân vật "Lão phật gia" Chiến. Đây cũng là một vai diễn rất thành công tạo nên thương hiệu Tùng Yuki.

Tùng Yuki và Mỹ Tâm có mối quan hệ thân thiết trong đời thực.

Dù gắn bó với điện ảnh trong suốt hơn 20 năm nhưng nghề tay phải của Tùng Yuki lại chính là vệ sĩ. Được biết, ông hiện đang quản lý một công ty vệ sĩ riêng với quy mô hơn 2.500 nhân viên. Dù là sếp nhưng không ít lần Tùng Yuki có mặt trực tiếp tại hiện trường để tham gia chỉ huy, bảo vệ nhiều ngôi sao nổi tiếng từ trong và ngoài nước, đơn cử như cặp vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi, Ngọc Trinh, Trường Giang - Nhã Phương, Cổ Thiên Lạc, SNSD, Jang Dong Gun, Hoa hậu Trương Tử Lâm, So Ji Sub,...

Nhiều người khi nhắc đến Tùng Yuki sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh của "Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm. Sở dĩ, Tùng Yuki từng nhiều lần làm vệ sĩ cho giọng ca Đúng Cũng Thành Sai, nên cả hai có mối quan hệ khá tốt đẹp. Chính vì thế nên không ít lần, Mỹ Tâm thường gọi Tùng Yuki là bố. Trước đó, cả hai từng có cơ duyên trở thành bố con trên màn ảnh, khi Tùng Yuki đóng vai bố của Mỹ Tâm trong phim "Chị trợ lý của anh".

Giải thích cho việc gọi Tùng Yuki là bố, nữ ca sĩ giải thích do rất thân thiết nên đã xưng hô như vậy từ lâu. Mỹ Tâm cho biết thêm, cũng chỉ có ông mới đủ thân thiết và an toàn để bản thân dựa dẫm mỗi khi trình diễn hay đến những nơi đông người.

Tùng Yuki kín tiếng ở đời thực

Tùng Yuki ở đời thực là người chín chắn và điềm đạm. Để cuộc sống gia đình không bị ảnh hưởng, ông luôn giữ đời tư kín kẽ, chưa từng chia sẻ hình ảnh vợ con trước truyền thông.

Tùng Yuki từng tâm sự: "Tôi không muốn nhắc về đời tư trên báo và chỉ muốn khán giả hiểu công việc đóng phim của mình. Ngoài đời, tôi muốn là trụ cột, là chỗ dựa vững chắc của gia đình chứ hoàn toàn không muốn những người thân chịu bất cứ áp lực gì về mình".

Ở tuổi ngoài 60, nam diễn viên vẫn tập gym để có được thân hình khỏe mạnh.

Tuy nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, nhưng Tùng Yuki lại thích cuộc sống bình yên, không ồn ào. Khi có thời gian rảnh, ông thường tập võ, đọc sách, ngồi thiền hoặc đi du lịch. Ngoài ra, nam diễn viên còn rèn luyện sức khỏe bằng cách thường đến phòng gym. Vì thế, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn sở hữu thân hình vạm vỡ, phong độ cùng sức khỏe tốt.

