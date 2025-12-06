Mới nhất
Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Thứ bảy, 19:00 06/12/2025 | Thế giới showbiz
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
GĐXH - Hình ảnh chồng, con được Minh Hằng chia sẻ trong chuyến du lịch mới đây của cả gia đình.

Những hình ảnh hiếm hoi về chồng và con trai của ca sĩ Minh Hằng vừa được nữ ca sĩ chia sẻ trong chuyến du lịch một tuần tại Trung Quốc, lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại - Ảnh 1.

Gia đình ca sĩ Minh Hằng ở Trung Quốc.

Trò chuyện với Ngôi Sao, Minh Hằng cho biết gia đình nhỏ vừa có kỳ nghỉ đáng nhớ tại Thượng Hải và Hàng Châu. Đây cũng là lần đầu tiên cô cùng ông xã và con trai hai tuổi đặt chân đến xứ sở tỷ dân. Những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc của ba người khiến fan vô cùng thích thú.

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại - Ảnh 2.

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại - Ảnh 3.

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại - Ảnh 4.

Cận cảnh con trai của Minh Hằng

Điều khiến khán giả bất ngờ nhất chính là vẻ ngoài phổng phao, nhanh nhẹn của bé Mỡ – con trai đầu lòng của Minh Hằng. Dù mới hơn hai tuổi, cậu bé đã khá cao lớn, lanh lợi và đặc biệt nghịch ngợm. Nữ ca sĩ bật mí chính sự hiếu động và những trò đùa hồn nhiên của con luôn khiến cô bật cười, giúp không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ.

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại - Ảnh 5.

Minh Hằng và chồng doanh nhân.

Từ khi mới kết hôn, Minh Hằng gần như không chia sẻ hình ảnh gia đình vì muốn giữ trọn sự riêng tư. Song thời gian gần đây, cô cởi mở hơn. Mỗi khoảnh khắc cùng chồng con được đăng tải đều nhận về lượt tương tác “khủng”, cho thấy khán giả luôn dành nhiều tình cảm cho tổ ấm nhỏ của nữ ca sĩ.

Năm 2022, Minh Hằng lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo – người hơn cô 10 tuổi. Trước khi kết hôn, cả hai đã có 6 năm gắn bó. Đến tháng 8/2023, cặp đôi đón con trai đầu lòng, từ đó cuộc sống hôn nhân của ca sĩ năm 1987 càng được công chúng quan tâm.

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại - Ảnh 6.

Minh Hằng được ông xã chiều chuộng.

Sau ba năm làm vợ và chào đón quý tử, Minh Hằng cho biết cuộc sống của cô thay đổi theo hướng tích cực. Nữ ca sĩ dành nhiều lời có cánh cho ông xã khi tiết lộ anh luôn đặt vợ lên hàng đầu, tôn trọng mọi lựa chọn và sở thích của cô.

Trước câu hỏi về việc “làm dâu hào môn”, Minh Hằng cho biết cô cảm thấy mọi thứ khá nhẹ nhàng và thoải mái. Hai vợ chồng sống riêng, nhưng mỗi dịp đặc biệt, đại gia đình vẫn quây quần đầy ấm áp. Là người hướng ngoại, thường xuyên giao tiếp xã hội, nên những công việc liên quan đến nhà chồng không hề gây áp lực cho Minh Hằng.

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại - Ảnh 7.

Minh Hằng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Ở tuổi 38, Minh Hằng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Cô thành công trong nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, huấn luyện viên truyền hình thực tế và đại sứ thương hiệu. Trên màn ảnh nhỏ, cô từng ghi dấu ấn với Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Mẹ ác ma cha thiên sứ. Đặc biệt, vai Đông Dương trong Vừa đi vừa khóc mang về cho cô giải Mai Vàng năm 2015.

Không chỉ vậy, Minh Hằng còn hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực điện ảnh với nhiều bộ phim đạt doanh thu ấn tượng như Bẫy ngọt ngào (2022) – 83 tỷ đồng, Chị chị em em 2 – 121 tỷ đồng. Năm 2018, cô trở thành một trong ba huấn luyện viên của chương trình The Face, tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế trong showbiz Việt.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách "chữa lành"

GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng cùng chồng doanh nhân Quốc Bảo vừa tổ chức một chuyến du lịch biển ấm áp để mừng sinh nhật con trai...

GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng cùng chồng doanh nhân Quốc Bảo vừa tổ chức một chuyến du lịch biển ấm áp để mừng sinh nhật con trai...

