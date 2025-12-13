Cô dâu Tiên Nguyễn xinh như công chúa, diện váy cưới sang trọng, tinh tế

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sau đám cưới hoành tráng tại TP.HCM, Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức lễ cưới lần hai tại một resort 5 sao tại Đà Nẵng vào tối 12/12.

Những khoảnh khắc được chia sẻ từ buổi tiệc cho thấy, không gian cưới được trang trí nhiều hoa tươi theo phong cách Phục hưng với tông màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng và xa hoa.

Theo Ngoisao, tại buổi lễ Tiên Nguyễn chọn chiếc váy cưới trắng bồng bềnh như công chúa của nhà mốt Miss Sohee. Nhan sắc cô dâu được khen "đỉnh lưu".

Tiên Nguyễn xinh đẹp trong đám cưới tối 12/12. Ảnh: Maria Đinh

Cả hai thực hiện những nghi thức cưới cơ bản, thề nguyện trước sự chứng kiến của khách mời. Ảnh: Đời sống Pháp luật

Khi đến gần sân khấu, cô được bố - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn dắt tay và trao gửi cho chú rể. Trên sân khấu đôi uyên ương trao nhau lời thề nguyện.

Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen thoải mái thể hiện tình cảm trước bạn bè thân thiết. Cặp đôi không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khoá môi giữa không gian tiệc cưới lãng mạn, tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều người phải trầm trồ.

Khoảnh khắc bước lên lễ đường của Tiên Nguyễn (Video: Mi Pham)

Lễ cưới tại Đà Nẵng lần này có sự góp mặt của những sao Việt như Băng Di, Lan Khuê... Á hậu Thảo Nhi Lê giữ vai trò phù dâu. Trong dàn anh em nhà tỷ phú chỉ có Hiếu Nguyễn và Stephanie Nguyễn đến dự. Vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn, Linh Rin - Phillip Nguyễn không có mặt.

Lễ chính của tiệc diễn ra ngắn gọn trong chưa đầy một tiếng. Sau đó họ dự tiệc tối và tham gia các hoạt động khiêu vũ cùng các khách mời.

Tiên Nguyễn và chồng khoá môi cực bạo tại lễ cưới. Ảnh: Đời sống Pháp luật

Hôm 9/12, Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen tổ chức lễ rước dâu tại tư gia của cô dâu, sau đó cả hai làm đám cưới tối cùng ngày ở một trung tâm tiệc cưới nổi tiếng tại TP HCM.

Buổi tiệc quy tụ khoảng hơn 1.000 khách mời, trong đó có nhiều bạn bè trong showbiz của cô dâu và gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn như hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hà Kiều Anh, Lương Thùy Linh, Hương Giang, ca sĩ Tóc Tiên, Văn Mai Hương...

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên.

Tiên Nguyễn được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Milan và London.

Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, làm trong ngành quảng cáo. Cả hai đã hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Họ giữ mối quan hệ khá kín tiếng trước công chúng.

