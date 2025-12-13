Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu Nguyễn

Trong lễ cưới lần 2 của Tiên Nguyễn tại Đà Nẵng diễn ra vào chiều 12/12, sự xuất hiện của những gương mặt đình đám trong giới giải trí và các thành viên gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được chú ý. Đặc biệt, sự xuất hiện của con út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là Hiếu Nguyễn gây chú ý hơn cả.

Trong ngày trọng đại của chị gái, Hiếu Nguyễn diện vest lịch thiệp, bảnh bao, "chiếm sóng" với diện mạo cực điển trai. Không ít người nhận xét, khung hình của Hiếu Nguyễn dù mờ nhưng chất lượng visual lại cực đỉnh, đúng nghĩa tổng tài đời thực.

Hiếu Nguyễn và Tiên Nguyễn là chị em ruột, là 2 con của bà Thuỷ Tiên và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Hiếu Nguyễn khiến Tiên Nguyễn bật khóc khi phát biểu trong lễ cưới của chị (Nguồn: Phụ nữ số)

Trong tiệc cưới của chị gái, Hiếu Nguyễn gây sốt bởi khoảnh khắc tiết lộ tính cách của chị gái Tiên Nguyễn cực lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu, chân thành.

Theo chia sẻ từ Phụ nữ số, Hiếu Nguyễn "vạch trần" loạt bí mật ngày bé của 2 chị em: "Với những ai chưa biết tôi, tôi là William, em trai của cô dâu và là một phù rể. Tôi có cả mấy chục năm biết chuyện xấu hổ về chị mình, nhưng hôm nay tôi hứa sẽ nói ngắn gọn và nhẹ nhàng thôi. Đứng ở đây hôm nay thật sự rất khó tin, vì tôi đã chứng kiến chị tôi lớn lên qua từng giai đoạn của cuộc đời. Và thú thật là tôi khá bất ngờ khi chị ấy thực sự đã kết hôn.

Mọi người hôm nay đều biết Tiên Nguyễn là một người phụ nữ hiền lành, dễ thương. Nhưng tin tôi đi, mười năm trước chị ấy hoàn toàn là một con người khác. Là đứa em trai duy nhất, tôi chính là 'bao cát' cho mọi sự bực bội của chị trong hành trình từ một cô bé trở thành một người phụ nữ. Năm chị mười hai tuổi, khi muốn tập kẻ eyeliner và tô son, chị đã chọn tôi làm… búp bê trang điểm. Một năm sau, từ búp bê trang điểm, tôi được 'thăng cấp' thành công chúa giả gái, váy công chúa bắt đầu xuất hiện trong tủ đồ của tôi. Mọi chuyện đi xa đến mức, tôi cảm giác mình đang dần biến thành một thiếu nữ tuổi teen cùng với chị ấy. Lớn hơn một chút, ba mẹ không cho chị ra ngoài nếu không có tôi đi cùng. Chị kéo tôi theo, hứa là hai chị em sẽ đi chơi với nhau, rồi sau đó bỏ tôi lại để đi gặp bạn trai. Kết quả là tôi ngồi xem hai bộ phim liên tiếp một mình trong rạp".

Góc nghiêng cũng vô cùng "thần thánh" của Hiếu Nguyễn. (Ảnh: Viết Thanh)

Thiếu gia nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn khiến Tiên Nguyễn bật khóc khi cho biết chính những năm tháng cùng nhau khôn lớn đó, chị gái đã dạy cho anh rất nhiều về tính cách, quan điểm sống. "Từ những trải nghiệm đó, tôi học được cách tết tóc, cách tẩy trang, cách gấp váy tutu, và thuộc tên toàn bộ nhân vật trong phim X-Men: First Class. Nhưng dành nhiều thời gian bên chị, tôi cũng học được những điều quan trọng hơn. Chị dạy tôi cách đối xử tử tế với con gái, nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm và trân trọng. Biết lắng nghe khi người khác cần chia sẻ, biết dịu dàng và thấu cảm khi ai đó đang buồn. Và biết đứng lên bảo vệ bản thân cũng như những người mình yêu thương.

Đám cưới của Tiên Nguyễn hôm 7/12 tại TPHCM. Ảnh: Đi soi sao đi

Trên tất cả, bài học quan trọng nhất mà chị dạy tôi và chắc chắn chị không bao giờ để tôi quên chính là toàn bộ lời bài hát trong album đình đám năm 2001 của Britney Spears: Oops!… I Did It Again. Jacqueline Tiên Nguyễn, chị đã trưởng thành từ một 'công chúa hơi điên' trở thành một nữ CEO vững vàng, một thế lực trong ngành thời trang, một cô dâu xinh đẹp đến nghẹt thở và sắp tới, chị sẽ là một người mẹ tuyệt vời".

Trước đó trong lễ gia tiên diễn ra vào buổi sáng 7/12, Hiếu Nguyễn cũng xuất hiện trong dàn bê tráp với diện mạo cực phẩm, đẹp phát sáng. Bên cạnh đó, nam thiếu gia còn có loạt hành động cực tinh tế, thân thiết với chị gái và anh rể.

Hiếu Nguyễn và diễn viên Tùng Yuki. Ảnh: Ngoisao

Trên Ngoisao, diễn viên Tùng Yuki tiết lộ Hiếu Nguyễn là người quán xuyến mọi mặt trong đám cưới của chị gái. Khi làm vệ sĩ cho sự kiện, diễn viên được con trai 'vua hàng hiệu' Jonathan Hạnh Nguyễn dặn kỹ từng việc, trong đó có bảo vệ thùng tiền mừng. Hiếu Nguyễn còn hẹn ông ở đám cưới của anh trong tương lai.

So với các anh chị trong gia đình, Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn, SN 1999) có phần kín tiếng hơn. Anh chàng chỉ thỉnh thoảng lộ diện qua các hình ảnh chụp cùng người yêu, gia đình và hiếm khi chia sẻ các khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân.

