Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn
GĐXH - Đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại biệt thự gia đình ở TPHCM với dàn sính lễ cực khủng, Rolls-Royce và hàng dài xe sang bạc tỷ nối đuôi rước dâu.
Sáng 7/12, đám cưới của Tiên Nguyễn – con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thủy Tiên - đã diễn ra tại biệt thự gia đình ở TPHCM.
Theo hình ảnh được chia sẻ, ngay khi xuất hiện, chú rể Justin Cohen xuất hiện diện áo dài truyền thống màu kem. Anh ghi điểm bởi vẻ lịch thiệp, gương mặt điển trai và phong thái tự tin.
Justin Cohen còn tạo ra cảnh tượng choáng ngợp với việc đưa hàng dài siêu xe đi đón dâu. Rolls-Royce và dàn xe sang nối đuôi nhau đến nhà cô dâu khiến dân tình "nghẹt thở" trước mức độ hoành tráng.
Dàn xe bạc tỷ nhà chú rể "đổ bộ" lễ cưới. (Nguồn: Đời sống Pháp luật/Đi soi sao đi)
Ngoài những chiếc xế hộp khủng, chi tiết được chú ý chính là dàn sính lễ mà chú rể ngoại quốc mang đi hỏi vợ. Các mâm lễ vật đều được kết hoa tươi trang trí đồng bộ với concept hồng – trắng chủ đạo, vật phẩm đắt đỏ và trang trí vô cùng hoành tráng, cầu kỳ. Nhà trai còn bê những hộp sính lễ nghi là trang sức đắt giá đến trao tay cô dâu trong ngày trọng đại.
Tiên Nguyễn xuất hiện với diện mạo cũng vô cùng xinh đẹp, cô trang điểm nhẹ nhàng, chọn áo dài truyền thống tinh giản nhưng sang trọng. Điểm nhấn nằm ở bộ trang sức kim cương đắt giá lấp lánh trên tay và cổ.
Tiên Nguyễn và chồng diện áo dài màu kem có hoa sen làm chủ đạo (nguồn: Đời sống Pháp luật/Đi soi sao đi)
Sự xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cả hai liên tục trao nhau ánh nhìn tình tứ và những khoảnh khắc thân mật. Tiên Nguyễn và gia đình hạnh phúc chụp ảnh phía trước tư gia trước khi cô dâu lên siêu xe về nhà chồng.
Sau lễ gia tiên buổi sáng, tiệc cưới chính của cặp đôi diễn ra vào buổi tối cùng ngày tại một trung tâm sang trọng ở TPHCM.
Dự đoán hôn lễ của Tiên Nguyễn và Justin Cohen sẽ quy tụ giới kinh doanh, nhiều sao Việt và dàn khách mời VIP. Đám cưới được coi là một trong những sự kiện khủng cuối năm 2025.
Tiên Nguyễn vốn là rich kid nổi tiếng. Cô là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên.
Tiên Nguyễn được biết đến với gu thời trang sang trọng, phong cách sống đẳng cấp và hình ảnh gắn liền với các sự kiện xa hoa quốc tế.
Chồng Tiên Nguyễn là Justin Cohen, người gốc Dubai, lớn lên tại Canada. Anh tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS) ở Canada. Hiện Justin hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và sản xuất nội dung số tại Việt Nam.
Hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn:
Nguồn ảnh, video: Đi soi sao đi, báo Lao Động, Phụ nữ số, Pháp luật Đời sống.
