Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải

Rio Hạo Nhiên gây thiện cảm không chỉ bởi ngoại hình điển trai mà còn nhờ thành tích học tập ấn tượng. Khác với nhiều "rich kid" nhà sao Việt, Rio không theo học trường quốc tế đắt đỏ mà đang học tại một trường công lập. Lý do là bởi vợ chồng Lý Hải – Minh Hà muốn con được phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác. Trên trang cá nhân, cặp đôi nổi tiếng cũng thường xuyên khoe thành tích của quý tử đầu lòng.