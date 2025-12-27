Mới nhất
Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải

Thứ bảy, 14:29 27/12/2025 | Thế giới showbiz
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà.

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 1.

Mới đây, Lý Hải - Minh Hà đăng tải bộ ảnh gia đình mừng kỷ niệm tròn 15 năm ngày cưới. Khung cảnh vợ chồng "đạo diễn nghìn tỷ" cùng 4 con là Rio, Cherry, Sunny và Milo quây quần bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Minh Hà chia sẻ: "'Trọn đời bên nhau'. Kỷ niệm 15 năm ngày cưới".

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 2.

Ngoài ra, bà xã Lý Hải hé lộ thêm nhiều ảnh chụp riêng của quý tử đầu lòng. Trong ảnh, Rio (tên thật là Hạo Nhiên) trổ mã cao lớn, ra dáng thanh niên chững chạc khi diện vest. Thiếu niên 14 tuổi được khen ngợi điển trai như "hot boy", gương mặt là "bản sao" của bố. Minh Hà cho biết thêm Rio đã mặc vừa quần áo của bố. Cô nhắn nhủ: "Anh hai Rio mặc đồ của ba Lý Hải".

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 3.

Trong những lần xuất hiện gần đây, con trai Lý Hải nhiều lần "chiếm spotlight" của bố mẹ vì quá điển trai. Bên cạnh đó, Rio còn có chiều cao nổi trội, sở hữu đôi chân dài hút mắt. Minh Hà tiết lộ quý tử nay đã cao hơn bố.

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 4.

Không chỉ thừa hưởng ngoại hình, "cậu cả" nhà Lý Hải còn được nhận xét có gen nghệ thuật. Trong sự kiện ra mắt dự án phim Lật mặt 8 hồi tháng 4/2024, Rio "gây sốt" khi cùng em gái - Cherry thực hiện màn vũ đạo đẹp mắt. Nhiều khán giả kỳ vọng cậu chàng sẽ nối nghiệp bố vào showbiz.

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 5.

Nhiều người còn so sánh cậu bé với nam thần Vương Nhất Bác bởi ánh mắt lạnh lùng, gương mặt góc cạnh và khí chất ngôi sao.

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 6.

Dù mới 14 tuổi, Rio đã sở hữu chiều cao nổi bật, thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ như mũi cao, khuôn mặt thon gọn. Dưới góc máy cận, cậu bé gây ấn tượng với làn da trắng sáng, sống mũi cao.

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 7.

Không chỉ thu hút sự chú ý bởi ngoại hình, Rio còn gây bất ngờ khi thể hiện khả năng vũ đạo, trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu.

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 8.

Rio Hạo Nhiên có thành tích học tập nổi trội, thông thạo tiếng Anh và có thể giao tiếp cơ bản 3 ngôn ngữ Trung, Hàn, Nhật.

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 9.

Rio Hạo Nhiên gây thiện cảm không chỉ bởi ngoại hình điển trai mà còn nhờ thành tích học tập ấn tượng. Khác với nhiều "rich kid" nhà sao Việt, Rio không theo học trường quốc tế đắt đỏ mà đang học tại một trường công lập. Lý do là bởi vợ chồng Lý Hải – Minh Hà muốn con được phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác. Trên trang cá nhân, cặp đôi nổi tiếng cũng thường xuyên khoe thành tích của quý tử đầu lòng.

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 10.

Rio thường xuyên xuất hiện cùng Lý Hải – Minh Hà trong các hoạt động và sự kiện nghệ thuật. Cậu bé luôn gây thiện cảm bởi sự lễ phép, khéo léo và cách nói chuyện chừng mực. Lý Hải không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến con trai cả – người từ nhỏ đã chăm học, viết chữ đẹp và sống rất tình cảm. Mỗi dịp đặc biệt, những lá thư tay Rio gửi bố mẹ đều khiến vợ chồng nam đạo diễn xúc động bởi sự hiếu thảo và thấu hiểu đáng ngạc nhiên ở lứa tuổi thiếu niên.

Bất ngờ với con trai Lý Hải - Minh Hà giỏi 3 thứ tiếng và điển trai như hot boy - Ảnh 11.

Sở hữu nền tảng gia đình vững vàng cùng năng khiếu nổi bật ở nhiều lĩnh vực, Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà. Dù chưa chính thức gia nhập showbiz, nhưng chàng trai tuổi teen này đang được kỳ vọng sẽ là nhân tố đáng chú ý trong tương lai.


