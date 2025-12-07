Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sau lễ gia tiên buổi sáng 7/12, tiệc cưới chính của cặp đôi Tiên Nguyễn và Justin Cohen diễn ra vào buổi tối cùng ngày tại một trung tâm sang trọng ở TP.HCM.

Theo ghi nhận, đám cưới quy tụ dàn khách mời nhiều sao Việt như ca sĩ Văn Mai Hương đảm nhận vai trò mở màn buổi tiệc với bài hát "Một ngày hay trăm năm". Giọng hát nội lực và cảm xúc, khiến không gian lễ cưới càng thêm sang trọng và lãng mạn.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Phương Khánh, siêu mẫu Lan Khuê, ca sĩ Tóc Tiên, Huyền Baby, Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Lê Thảo Nhi…

Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn GĐXH - Đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại biệt thự gia đình ở TPHCM với dàn sính lễ cực khủng, Rolls-Royce và hàng dài xe sang bạc tỷ nối đuôi rước dâu.

Video: Visual xịn cả đôi của vợ chồng Tiên Nguyễn (Nguồn: Đời sống Pháp luật/Đi soi sao đi).

Giữa không gian tiệc cưới lộng lẫy, vợ chồng Tiên Nguyễn chính thức lộ diện và ngay lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ sự kiện.

Tiên Nguyễn xuất hiện trong chiếc váy cưới tinh xảo, đính kết tỉ mỉ, tôn trọn vẻ yêu kiều và khí chất tiểu thư nhà tỷ phú. Layout make-up nổi bật, hoa cưới hoành tráng khiến cô dâu Tiên Nguyễn trông chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.

Tiên Nguyễn xuất hiện trong chiếc váy cưới tinh xảo, đính kết tỉ mỉ sánh đôi bên chú rể Justin Cohen.

Sánh đôi bên cạnh là chú rể Justin Cohen cao ráo, lịch lãm trong bộ vest sang trọng. Cả hai liên tục trao nhau ánh mắt tình tứ, nắm tay không rời, tạo nên khung cảnh lãng mạn khiến khách mời phải xuýt xoa.

Video: Tiệc cưới 'vườn địa đàng' xa hoa của Tiên Nguyễn và chú rể người Dubai (Nguồn: Ngoisao).

Theo Ngoisao, từ nhiều tháng trước, Tiên Nguyễn cùng chú rể Justin Cohen đã chuẩn bị cho ngày trọng đại. Họ lấy ý tưởng chính cho tiệc cưới từ nghệ thuật Phục Hưng, định hình thông điệp về sự tôn trọng, trí tuệ và bình đẳng giữa hai cá thể, như một cam kết được xây dựng trên sự thấu hiểu lẫn nhau.

Các họa tiết fresco, đường vòm, cột trụ - dấu ấn kiến trúc châu Âu được tái hiện nhằm tạo nên không gian tráng lệ tương xứng với vị thế gia tộc.

"Nghệ thuật Phục Hưng nhấn mạnh vào tỷ lệ vàng, vẻ đẹp hoàn hảo và sự thanh lịch vượt thời gian, đồng thời tôn vinh giá trị thủ công và gu thẩm mỹ cao cấp", đại diện ekip phụ trách decor tiệc cưới cho biết.

Khu vực sảnh đón khách được ekip tiệc cưới dựng như một khu vườn địa đàng với bố cục đối xứng, gam màu cổ điển và các yếu tố trang trí được xử lý thủ công. Đài phun nước, khung hình, bàn trưng bày và cụm cây được chế tác tỉ mỉ nhằm tạo nên khung cảnh lãng mạn, riêng tư dành cho cô dâu - chú rể và khách mời.

Bên trong phòng tiệc, không gian được phát triển theo hướng kết hợp tinh tế giữa cổ điển và hiện đại. Êkíp chăm chút từ chất liệu, họa tiết, cách xử lý ánh sáng, âm thanh đến hệ thống visual trình chiếu nhằm mang đến trải nghiệm hoàn chỉnh cho khách mời. Mỗi chi tiết nhỏ đều được tính toán để tạo sự sang trọng và thống nhất trong tổng thể.

Cô dâu Tiên Nguyễn và bố mẹ.

Nguồn video, ảnh: Ngoisao, Đời sống Pháp luật, Đi soi sao đi.