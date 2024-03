Áo sơ mi tôn da: 4 màu sắc áo sơ mi vừa sang vừa tôn da sáng hơn

Thời trang công sở sang chảnh năm 2024, áo sơ mi cách điệu nhiều cô nàng mê đắm GĐXH - Áo sơ mi rất phù hợp với môi trường công sở bởi chúng tạo nên phong cách thanh lịch, sang trọng và dễ dàng kết hợp cùng những phụ kiện và trang phục khác nhau. Gợi ý 5 xu hướng áo sơ mi cực hot trong năm nay.

Áo sơ mi là món thời trang quan trọng trong tủ đồ mùa hè. Kiểu áo này không chỉ ghi điểm thanh lịch mà còn có sự trẻ trung, thời thượng. Các nàng có thể diện áo sơ mi trong nhiều hoàn cảnh, như đi làm, dạo phố, du lịch hay dự sự kiện.

Để mặc đẹp với áo sơ mi, chị em nên ưu tiên các phiên bản giúp tôn da sáng hồng rạng rỡ. Như vậy, vẻ ngoài không chỉ thêm cuốn hút mà còn ghi điểm sang trọng. Sau đây là 4 màu sắc áo sơ mi tôn da nhất, các nàng nên sắm ngay cho tủ đồ mùa hè.

Áo sơ mi hồng pastel

Áo sơ mi tông màu hồng pastel đang nhận được sự yêu thích của rất nhiều quý cô sành điệu. Mẫu áo sơ mi này mang đến hiệu quả "hack" tuổi, giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, ngọt ngào. Ngoài ra, áo sơ mi hồng pastel cũng giúp làn da trở nên rạng rỡ và tươi sáng hơn. Áo sơ mi màu hồng pastel kết hợp rất ăn ý với quần jeans hoặc quần âu thanh lịch. Bên cạnh đó, chị em đừng bỏ qua công thức áo sơ mi hồng pastel và chân váy để nhân đôi vẻ nữ tính, bay bổng cho phong cách.

Áo sơ mi màu xanh than

Áo sơ mi màu xanh than không quá "hot" nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Kiểu áo này ghi điểm ở sự trang nhã và sang trọng. Bên cạnh đó, nàng nào cũng có thể mặc đẹp với áo sơ mi xanh than vì item này giúp tôn da "sáng bật tông". Áo sơ mi xanh than không khiến vẻ ngoài "dừ" hơn, trái lại còn ghi điểm hiện đại và "cool ngầu".

Các nàng có thể trẻ hóa phong cách hiệu quả hơn nữa khi kết hợp áo sơ mi màu xanh than với những item như quần jeans xanh, quần âu màu trắng hoặc be hay quần short, chân váy ngắn. Áo sơ mi màu xanh than không chỉ phù hợp để mặc tới công sở mà còn giúp bạn tạo nên các outfit dạo phố thời thượng.

Áo sơ mi xanh nhạt

Áo sơ mi màu xanh nhạt đang là xu hướng trang phục rất thịnh hành. Mẫu áo này cũng không kén người diện, ai cũng có thể chinh phục được. Áo sơ mi xanh nhạt giúp làm sáng da, tăng vẻ tươi tắn cho người mặc.

Để mặc đẹp với áo sơ mi xanh nhạt không khó. Các quý cô sành điệu thường kết hợp mẫu áo này với quần trắng hoặc quần màu be để tăng gấp đôi hiệu quả "hack" tuổi nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, trang nhã. Bên cạnh đó, các nàng cũng nên sơ vin và nhấn nhá thắt lưng để nâng tầm phong cách khi diện áo sơ mi xanh nhạt.

Áo sơ mi màu đậm

Các mẫu áo sơ mi màu đậm không khó chinh phục như các nàng tưởng. Không chỉ phù hợp với xu hướng thời trang hiện tại, áo sơ mi màu đậm còn tôn da hiệu quả. Mẫu áo này giúp vẻ ngoài trông nổi bật, bắt mắt hơn. Tuy nhiên, các nàng cần phối đồ khéo léo với áo sơ mi màu đậm, để phong cách không trở nên "sến sẩm".

"Bí kíp" ở đây chính là kết hợp áo sơ mi màu đậm với các món đồ tối giản, mang tông màu trung tính để tạo sự hài hòa cho tổng thể trang phục. Ngoài ra, các nàng cũng nên tô điểm một số món phụ kiện như vòng cổ vàng, khuyên tai tròn, dây chuyền ngọc trai. Như vậy, vẻ ngoài sẽ thêm sang trọng mà không mất đi sự tinh tế.