aT Center Asean hợp tác với Ourhome Vietnam quảng bá sức hấp dẫn của K-Food tại Việt Nam
Bộ Nông Lâm nghiệp, Thực phẩm và Chăn nuôi Hàn Quốc cùng Tổng công ty nhà nước Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), phối hợp với Ourhome Việt Nam, đã tổ chức thành công "Ngày hội K-Food" (K-Food Day) vào ngày 23/4 tại nhà máy ở Bắc Ninh.
Sự kiện được tổ chức hướng đến mục tiêu đưa ẩm thực Hàn Quốc đến gần hơn với đời sống thường ngày của công nhân địa phương. Thông qua các suất ăn công nghiệp tại nhà máy, chương trình là cơ hội để người lao động được trực tiếp trải nghiệm K-Food, từ đó nâng cao mức độ nhận biết và yêu thích, đồng thời mở rộng kênh phân phối theo hình thức suất ăn tập thể.
Trong khuôn khổ sự kiện, một thực đơn Hàn Quốc đa dạng đã được phục vụ dưới dạng suất ăn đặc biệt dành cho công nhân. Nổi bật là món ăn bồi bổ đặc trưng - Samgyetang (gà hầm sâm) bên cạnh các lựa chọn quen thuộc như miến trộn (Japchae), salad dưa chuột cay, kim chi cải thảo, dưa lê Hàn Quốc và trà mộc qua (yuja-cha).
Đáng chú ý, Samgyetang thu hút đông đảo sự quan tâm và hưởng ứng của công nhân nhờ triết lý "lấy nóng trị nóng" của ẩm thực Hàn Quốc, tức dùng món ăn nóng để bồi bổ cơ thể trong thời tiết oi bức. Bên cạnh đó, dưa lê Hàn Quốc cũng là món tráng miệng được nhiều người lựa chọn nhờ vị ngọt thanh, mọng nước, giúp giải nhiệt hiệu quả.
Ngoài khu vực ăn chính, sự kiện còn có các gian hàng trải nghiệm K-Food như tteokbokki, đồ ăn vặt và nhiều loại thức uống đặc trưng. Tại căng tin nhà máy, chương trình dùng thử và ưu đãi mua một tặng một cũng được triển khai, giúp công nhân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm K-Food trong sinh hoạt hàng ngày.
Trước thềm sự kiện, trụ sở khu vực ASEAN của aT và Ourhome Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy việc lan tỏa K-Food tại thị trường Việt Nam. Hai bên dự kiến đẩy mạnh hợp tác trên nhiều phương diện như tổ chức các hoạt động quảng bá, triển khai sự kiện trải nghiệm tại hệ thống suất ăn tập thể, phát triển thực đơn món Hàn và mở rộng phân phối nguyên liệu thực phẩm. Theo thỏa thuận, Ourhome sẽ tập trung đa dạng hóa món Hàn vào hệ thống suất ăn, trong khi aT hỗ trợ tìm kiếm nguồn nông sản xuất khẩu tiềm năng và đảm bảo nguồn cung.
Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp, Thực phẩm và Chăn nuôi Hàn Quốc, bà Song Mi-ryung, cho biết: "Sự kiện được tổ chức nhằm mang đến cơ hội để người dân Việt Nam có thể trực tiếp trải nghiệm nông sản, thực phẩm Hàn Quốc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ để K-Food dần được lan tỏa một cách tự nhiên vào đời sống hằng ngày."
Tổng công ty nhà nước Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) là cơ quan nhà nước đóng vai trò thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng sự hiện diện toàn cầu của nông sản, thực phẩm Hàn Quốc. Đơn vị hiện triển khai nhiều chương trình hỗ trợ quảng bá và phân phối tại khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam.
Giá bạc hôm nay 25/4: Thị trường trong nước đảo chiều tăngGiá cả thị trường - 16 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 25/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều, giá bán ra ghi nhận sáng nay có sự tăng trưởng trở lại, dao động quang vùng 78 triệu đồng/kg.
Trải nghiệm xe ga 125cc giá 18 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới cực chất của Yamaha phong cách cổ điển, bổ sung công nghệ có thể cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision.
Giá vàng hôm nay (25/4): Vàng trở lại trạng thái giao dịch ổn địnhSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo giới phân tích, dù giá tương đối ổn định, vàng vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa trong một hệ thống tài chính ngày càng chịu nhiều áp lực.
Loại quýt rám đang bán đầy chợ Việt có gì đặc biệt mà khiến chị em yêu thích đến mấy?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo chia sẻ của các tiểu thương, loại quýt rám này tuy có ngoại hình không mấy bắt mắt nhưng bù lại hương vị bên trong quả khiến ai một lần thử sẽ không quên.
Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện có thiết kế tân cổ điển, động cơ 1.450W, đi 80 km/lần sạc, phù hợp học sinh – sinh viên.
Thành Phát Auto: Hành trình khẳng định vị thế Top đầu ngành phụ kiện ô tô tại TPHCMSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
Trong kỷ nguyên ô tô thông minh, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là không gian trải nghiệm công nghệ.
Vietlott liên tục thông báo tìm được người trúng thưởng, tấm vé trị giá gần 20 tỷ đã tìm về chủSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.
Du lịch 30/4- 1/5, du khách chuộng đi chơi tự túc, tour trọn gói kém sôi độngSản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong xu hướng du lịch của người Việt, thị trường tour truyền thống đang có dấu hiệu chững lại, trong khi hình thức du lịch tự túc ngày càng lên ngôi.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 24/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Quy định mới nhất về khung giờ tính giá điện, người dùng cần đặc biệt chú ý để tiết kiệm túi tiềnSản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.
Xe số 110cc giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị chẳng kém Honda Future, rẻ hơn Wave Alpha, RSX khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường
GĐXH - Xe số 110cc ‘huyền thoại’ của Yamaha ra mắt tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 19 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Honda Wave Alpha và RSX.