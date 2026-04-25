aT Center Asean hợp tác với Ourhome Vietnam quảng bá sức hấp dẫn của K-Food tại Việt Nam

Thứ bảy, 11:40 25/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Bộ Nông Lâm nghiệp, Thực phẩm và Chăn nuôi Hàn Quốc cùng Tổng công ty nhà nước Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), phối hợp với Ourhome Việt Nam, đã tổ chức thành công "Ngày hội K-Food" (K-Food Day) vào ngày 23/4 tại nhà máy ở Bắc Ninh.

Sự kiện được tổ chức hướng đến mục tiêu đưa ẩm thực Hàn Quốc đến gần hơn với đời sống thường ngày của công nhân địa phương. Thông qua các suất ăn công nghiệp tại nhà máy, chương trình là cơ hội để người lao động được trực tiếp trải nghiệm K-Food, từ đó nâng cao mức độ nhận biết và yêu thích, đồng thời mở rộng kênh phân phối theo hình thức suất ăn tập thể.

Không khí sôi nổi tại ngày hội ẩm thực với sự tham dự của bà Song Mi-ryung, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp, Thực phẩm và Chăn nuôi Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, một thực đơn Hàn Quốc đa dạng đã được phục vụ dưới dạng suất ăn đặc biệt dành cho công nhân. Nổi bật là món ăn bồi bổ đặc trưng - Samgyetang (gà hầm sâm) bên cạnh các lựa chọn quen thuộc như miến trộn (Japchae), salad dưa chuột cay, kim chi cải thảo, dưa lê Hàn Quốc và trà mộc qua (yuja-cha).

Đáng chú ý, Samgyetang thu hút đông đảo sự quan tâm và hưởng ứng của công nhân nhờ triết lý "lấy nóng trị nóng" của ẩm thực Hàn Quốc, tức dùng món ăn nóng để bồi bổ cơ thể trong thời tiết oi bức. Bên cạnh đó, dưa lê Hàn Quốc cũng là món tráng miệng được nhiều người lựa chọn nhờ vị ngọt thanh, mọng nước, giúp giải nhiệt hiệu quả.

Samgyetang (gà hầm sâm) được nhiều công nhân quan tâm và đón nhận tại sự kiện.

Ngoài khu vực ăn chính, sự kiện còn có các gian hàng trải nghiệm K-Food như tteokbokki, đồ ăn vặt và nhiều loại thức uống đặc trưng. Tại căng tin nhà máy, chương trình dùng thử và ưu đãi mua một tặng một cũng được triển khai, giúp công nhân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm K-Food trong sinh hoạt hàng ngày.

Khu vực gian hàng K-Food chào đón lượng lớn công nhân đến tham quan, trải nghiệm..

Trước thềm sự kiện, trụ sở khu vực ASEAN của aT và Ourhome Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy việc lan tỏa K-Food tại thị trường Việt Nam. Hai bên dự kiến đẩy mạnh hợp tác trên nhiều phương diện như tổ chức các hoạt động quảng bá, triển khai sự kiện trải nghiệm tại hệ thống suất ăn tập thể, phát triển thực đơn món Hàn và mở rộng phân phối nguyên liệu thực phẩm. Theo thỏa thuận, Ourhome sẽ tập trung đa dạng hóa món Hàn vào hệ thống suất ăn, trong khi aT hỗ trợ tìm kiếm nguồn nông sản xuất khẩu tiềm năng và đảm bảo nguồn cung.

Đại diện aT và Ourhome Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về mở rộng hợp tác phát triển K-Food tại thị trường Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp, Thực phẩm và Chăn nuôi Hàn Quốc, bà Song Mi-ryung, cho biết: "Sự kiện được tổ chức nhằm mang đến cơ hội để người dân Việt Nam có thể trực tiếp trải nghiệm nông sản, thực phẩm Hàn Quốc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ để K-Food dần được lan tỏa một cách tự nhiên vào đời sống hằng ngày."

Sự kiện "Ngày hội K-Food" (K-Food Day) góp phần đa dạng hóa trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc với người lao động Việt Nam.

Tổng công ty nhà nước Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) là cơ quan nhà nước đóng vai trò thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng sự hiện diện toàn cầu của nông sản, thực phẩm Hàn Quốc. Đơn vị hiện triển khai nhiều chương trình hỗ trợ quảng bá và phân phối tại khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam.

