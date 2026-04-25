Giá bạc hôm nay 25/4: Thị trường trong nước đảo chiều tăng
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 25/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều, giá bán ra ghi nhận sáng nay có sự tăng trưởng trở lại, dao động quang vùng 78 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 25/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy hôm nay bất ngờ tăng sau 3 ngày giảm liên tiếp, giá bán bật tăng về vùng 78,853 triệu đồng/kg, tương đương 2,957 triệu đồng/lượng trong khi giá bán niêm yết sáng qua chỉ ở vùng 77,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,918 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay đang niêm yết ở vùng 78,053 triệu đồng/kg, tương đương 2,972 triệu đồng/lượng, tức tăng gần 300 nghìn đồng/kg bán ra so với phiên mở sáng hôm qua (77,760 triệu đồng/kg).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc hôm nay chưa có động thái điều chỉnh, giá bán vẫn niêm yết bảng giá cập nhật 15h25 phút chiều qua, ở vùng 77,680 triệu đồng/kg, tương đương 2,913 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá bạc DOJI
Động thái phục hồi cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,967 triệu đồng/lượng và 14,835 triệu đồng/5 lượng trong khi đó giá bán mở phiên sáng qua chỉ ở vùng 2,922 triệu đồng/lượng và 14,610 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc quốc tế
Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, giá bạc lại có sự điều chỉnh giảm từ 76 xuống 75 USD/ounce.
Hai ngày hôm nay, giá bạc thế giới giảm và chỉ duy trì quanh vùng 75-76 USD/ounce. Nhịp giảm sau một đợt phục hồi tích cực chạm đỉnh 81 USD/oz dù cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của giá bạc, tuy nhiên vẫn có nhiều kịch bản có thể xảy ra, giá bạc vẫn có nhiều diễn biến khó lường.
