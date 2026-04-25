Loại quýt rám đang bán đầy chợ Việt có gì đặc biệt mà khiến chị em yêu thích đến mấy?

Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại thị trường hoa quả Việt vào cuối tháng 4/2026, quýt sim vẫn là một trong những mặt hàng bán chạy và nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Thị trường hoa quả Việt với đa dạng các mặt hàng được bày bán.

Được biết, loại quả này đang bắt đầu bước vào giai đoạn cuối vụ, giá cũng tăng theo từng ngày, thậm chí nhiều nơi bán đắt gấp đôi so với giai đoạn chính vụ. Hiện tại, giá quýt sim đang được rao bán trên thị trường dao động từ 20.000 - 35.000 đồng/kg (tùy chất lượng).

Anh Bình (tiểu thương chợ Đồng Xa, Hà Nội) cho biết: "Mỏng vỏ, mọng nước, ngọt đậm, giá cả phải chăng là những gì để miêu tả về quýt sim. Hiếm có loại quýt nào mà lại chiếm được cảm tình của người tiêu dùng từ đầu mùa tới cuối mùa nhiều đến vậy, hàng về tới đâu bán hết tới đó. Từ khi xuất hiện trên thị trường, quýt sim luôn là một trong những loại quả bán chạy nhất, có thời điểm tôi bán được cả trăm rành quýt mỗi ngày, cả khách mua buôn và mua lẻ ai cũng khen.

Quýt sim được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì hương vị thơm ngon, giá lại phải chăng.

Chỉ còn ít ngày nữa là hết mùa quýt sim, nhiều tiểu thương tranh thủ lấy hàng về phục vụ khách. Quýt sim đang vào cuối vụ nên tăng giá từng ngày, vào giai đoạn này quả chín già nên hương vị càng thơm ngon, ngọt đậm, nhiều người mua rất ưng ý và đặt mua cả chục kg để thưởng thức dần.

Tùy vào chất lượng quả sẽ được bán với mức giá khác nhau, quả to, đều đẹp giá sẽ cao hơn so với quả nhỏ, mã kém, khách hàng càng mua số lượng lớn giá sẽ càng rẻ. Bên cạnh đó, giá bán hàng online sẽ rẻ hơn so với bán trên thị trường truyền thống vì mọi người không mất tiền thuê mặt bằng kèm các chi phí phát sinh".

Quýt sim cuối vụ mỏng vỏ, ngọt đậm nên được ưa chuộng.

Vài năm trở lại đây, quýt sim không còn là mặt hàng xa lạ với đại đa số người dân Việt Nam. Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của loại quýt này từ khi xuất hiện, bởi hương vị thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, vỏ mỏng dễ bóc, dùng để ăn trực tiếp hay vắt nước đều rất ngon.

"Loại quả này có vị ngọt đậm, thơm, mọng nước, vỏ mỏng rám, lại được nhiều người bán hàng chắc nịch về nguồn gốc, xuất xứ từ Cao Bằng, Bắc Giang, Hòa Bình cũ tôi cũng rất tin tưởng. So với những loại cam hay quýt khác tôi thấy quýt sim có giá khá phải chăng, tuy mã có hơi rám, không bắt mắt cho lắm nhưng chất lượng bên trong lại rất ngon, ai đã ăn là không quên được hương vị.

Thời điểm đầu hè, gia đình tôi rất chuộng quýt sim, loại quả này để bóc ăn trực tiếp tiện mà vắt nước uống cũng ngon, vừa tốt cho sức khỏe lại giải tỏa được cơn khát", chị Nguyễn Ngân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Quýt sim cuối vụ ngọt lịm, vỏ mỏng dính, giá rẻ được nhiều người tiêu dùng quan tâm.