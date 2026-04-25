Trải nghiệm xe ga 125cc giá 18 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 57 triệu đồng thiết kế thể thao, cốp rộng, trang bị sánh ngang Honda SH, rẻ hơn SH Mode GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu thiết kế cực thể thao và hầm hố, xe sở hữu màn hình TFT siêu nét, phanh ABS 2 kênh lấn át cả Honda SH và SH Mode.

Xe ga 125cc đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode

Yamaha Fascino 125 2026

Yamaha Motor India vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 của mẫu xe tay ga phong cách cổ điển Fascino 125 tại thị trường Ấn Độ. Xe sẽ tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản Drum, Disc và S. Không những tinh chỉnh về thiết kế, Yamaha Fascino 125 2026 còn bổ sung tính năng công nghệ để tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe 125cc thời trang và tiết kiệm bậc nhất phân khúc.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản Yamaha Fascino 125 2026 nằm ở phần đuôi xe. Nhà sản xuất đã loại bỏ cụm đèn hậu tích hợp cũ để chuyển sang thiết kế đèn hậu rời mới. Đèn hậu LED nay được bố trí tách biệt hoàn toàn với đèn xi-nhan, tạo hiệu ứng thị giác thon gọn và hiện đại hơn. Để tăng khả năng nhận diện từ xa, Yamaha đã cập nhật đồ họa chiếu sáng của đèn hậu với hình chữ “V” đặc trưng.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản Yamaha Fascino 125 2026 nằm ở phần đuôi xe.

Thân xe cũng được cập nhật với các tấm ốp hông được tinh chỉnh lại, sử dụng các đường nét sắc sảo hơn, đi kèm bộ tem mới mang phong cách trẻ trung.

Fascino 125 2026 vẫn giữ nguyên "trái tim" là khối động cơ Blue Core 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 8,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm.

Fascino 125 2026 vẫn giữ nguyên "trái tim" là khối động cơ Blue Core 125cc

Điểm “ăn tiền” của mẫu xe này chính là hệ thống hỗ trợ điện Hybrid (Power Assist), sử dụng bộ phát điện thông minh (SMG) đóng vai trò như một mô-tơ điện để hỗ trợ tăng tốc khi khởi hành hoặc khi leo dốc. Hệ thống này giúp xe có khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Không những vậy, hãng còn tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System) và khởi động không tiếng động cho Yamaha Fascino 125.

Yamaha cũng sở hữu các tiện ích và tính năng thông minh để mang tới trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Cụ thể, Yamaha Fascino 125 được trang bị những công nghệ vượt trội như màn hình TFT màu hiển thị sắc nét các thông số vận hành, hỗ trợ Y-Connect cho phép kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth để nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi tình trạng xe và vị trí đỗ xe.





Yamaha Fascino 125 được trang bị những công nghệ vượt trội

Bảng đồng hồ cũng có tính năng điều hướng từng chặng, hỗ trợ người lái tìm đường trực tiếp trên mặt đồng hồ. Tính năng Answer Back giúp chủ xe dễ dàng tìm xe trong bãi đỗ thông qua tín hiệu đèn và âm thanh.

Các chi tiết khác vẫn được giữ nguyên như đời cũ, bao gồm hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm xóc đơn phía sau, chức năng ngắt động cơ khi dựng chân chống, cốp chứa đồ dưới yên xe dung tích 21 lít.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fascino 125 2026

Về giá bán, Yamaha Fascino 125 2026 tại thị trường Ấn Độ có giá bán khởi điểm 76.500 Rs (khoảng 18,6 triệu đồng) cho phiên bản Drum thấp nhất. Trong khi đó, phiên bản Disc và S lần lượt có giá bán tương ứng ở mức 88.000 Rs và 95.200 Rs (khoảng 21,4 triệu đồng và 23,1 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với Honda Vision, một mẫu xe ‘bình dân’ được nhiều khách Việt ưa chuộng.

Việc Yamaha ra mắt mẫu xe tay ga với động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu hứa hẹn sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thêm đáng kể chi phí vận hành, nhất là khi giá xăng dầu cũng vừa được điều chỉnh ở mức “dễ chịu”.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.