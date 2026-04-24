SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng C hybird trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km

BYD Hiace 05 2026

Mẫu xe được nhắc tới chính là BYD Hiace 05 2026 - SUV cỡ C vừa ra mắt tại Trung Quốc với hai lựa chọn hệ truyền động gồm thuần điện và hybrid cắm điện. Dù cùng phân khúc so với Mazda CX-5, mẫu xe này lại tạo khác biệt nhờ bài toán chi phí vận hành và tầm di chuyển vượt trội – yếu tố ngày càng được người mua xe quan tâm trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Ở phiên bản PHEV, BYD Hiace 05 sử dụng hệ thống truyền động DM-i kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện. Khi sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu, tổng quãng đường có thể đạt từ 2.020 km đến hơn 2.100 km. Đây là con số vượt xa mặt bằng chung, thậm chí đặt ra một góc nhìn khác khi so sánh với các mẫu SUV chạy xăng truyền thống như Mazda CX-5.

Không chỉ dừng lại ở khả năng chạy hỗn hợp, bản PHEV của BYD Hiace 05 còn cho phép di chuyển thuần điện từ 220 km đến 305 km. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể sử dụng xe hàng ngày mà gần như không cần đổ xăng, một lợi thế mà các mẫu SUV cùng tầm giá với Mazda CX-5 chưa thể mang lại.

Ở biến thể thuần điện, mẫu SUV này được trang bị mô-tơ công suất từ 200 kW đến 240 kW, đi kèm pin Blade thế hệ thứ hai. Phạm vi hoạt động đạt 540–630 km sau mỗi lần sạc, đủ đáp ứng cả nhu cầu đô thị lẫn di chuyển liên tỉnh. Hệ thống sạc nhanh tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi giúp rút ngắn thời gian chờ, nâng cao tính thực dụng.

BYD Hiace 05 tập trung vào trải nghiệm số hóa

Về kích thước, xe có thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.620 mm x 1.860 mm x 1.630 mm, chiều dài cơ sở 2.770 mm, gần tương đồng so với Mazda CX-5. Xe được thiết kế theo ngôn ngữ “Ocean” với dải đèn LED liền mạch, tay nắm cửa bán ẩn và các đường nét mềm mại tạo cảm giác hiện đại, khác biệt so với phong cách trung tính quen thuộc của CX-5.

Bên trong cabin, BYD Hiace 05 tập trung vào trải nghiệm số hóa với màn hình trung tâm xoay 12,8 hoặc 15,6 inch, đi kèm hệ điều hành DiLink 150. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch hiển thị thông tin rõ ràng, trong khi các tiện ích được bố trí theo hướng tối giản, thực dụng. Đây là cách tiếp cận khác so với triết lý thiết kế chú trọng cảm giác lái của Mazda CX-5.

Về công nghệ an toàn, xe được trang bị các hệ thống như kiểm soát mô-men xoắn thông minh, ổn định thân xe khi nổ lốp và hệ thống treo thích ứng. Các phiên bản cao còn có hệ thống hỗ trợ lái nâng cao tích hợp lidar, nâng tầm trải nghiệm trong phân khúc phổ thông.

Giá SUV hạng C BYD Hiace 05

BYD Hiace 05 được phân phối với 8 phiên bản, giá dao động từ 97.900 đến 145.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 340–507 triệu đồng. Mức giá này tạo lợi thế lớn khi đặt cạnh các mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5, đặc biệt khi xét tới chi phí vận hành lâu dài.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ.

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.