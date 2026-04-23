Xe số 110cc giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị chẳng kém Honda Future, rẻ hơn Wave Alpha, RSX khiến thị trường dậy sóng
GĐXH - Xe số 110cc ‘huyền thoại’ của Yamaha ra mắt tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 19 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Honda Wave Alpha và RSX.
Nhằm mang lại trải nghiệm đa dạng hơn cho khách Việt, Yamaha đã bổ sung hàng loạt màu mới cho mẫu xe số “huyền thoại” Sirius.
Được biết, Yamaha Sirius chính thức xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng 1999–2000. Ngay từ khi ra mắt, Sirius đã trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Yamaha tại Việt Nam, đối thủ chính đó là Honda Wave Alpha cho đến tận bây giờ.
Về cơ bản, ngoài màu sắc mới, Yamaha Sirius không có nâng cấp nào đáng kể về thiết kế, tính năng hay động cơ. Xe được trang bị đèn pha halogen HS-1 công suất 35W kết hợp với cụm đèn xi nhan tinh tế và hiện đại. Phần đầu xe tiếp giáp với đèn xi nhan được thiết kế đầy đặn hơn, tạo cảm giác cứng cáp và vững chắc. Xe vẫn sử dụng bảng đồng hồ analog truyền thống.
Yamaha Sirius mới có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.890 mm x 665 mm x 1.035 mm, chiều dài cơ sở 1.200 mm, khoảng sáng gầm xe 130 mm, chiều cao yên 770 mm, trọng lượng ướt 100 kg và dung tích bình xăng 4,2 lít.
Hệ thống treo trên Sirius RC màu mới vẫn được đảm bảo bằng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau. Xe lăn bánh trên bộ vành 17 inch với lốp trước cỡ 70/90 - 17 38P và lốp sau 80/90 - 17 44P. Tùy phiên bản xe sẽ sử dụng phanh cơ, phanh đĩa hoặc vành đúc.
Về vận hành, Yamaha Sirius được trang bị động cơ SOHC, dung tích 110cc, cho công suất tối đa khoảng 8,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9.5 Nm. Động cơ này không chỉ mạnh mẽ mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu, một trong những ưu điểm nổi bật của Sirius.
Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ khoảng 1,7 – 1,9 lít/100 km, giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành một cách đáng kể.
Giá xe số 110cc Yamaha Sirius
Yamaha Sirius tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản phanh cơ, phanh đĩa và vành đúc. Mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 19,048 – 21,993 triệu đồng.
Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua
Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.
Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng
Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.
Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.
Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng
Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.
Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng
Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.
Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.
Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu
Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.
Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.
Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng
Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.
Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.
