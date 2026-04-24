Quy định mới nhất về khung giờ tính giá điện, người dùng cần đặc biệt chú ý để tiết kiệm túi tiền
GĐXH - Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/4/2026 và quy định cụ thể thời gian áp dụng theo từng ngày trong tuần.
Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.
Đối với khung giờ bình thường, thời gian áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng 13h/ngày. Vào ngày Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.
Khung giờ thấp điểm được quy định từ 0h đến 6h sáng cho tất cả các ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.
Trước đó, khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia đang được quy định theo Thông tư số 16 năm 2014 của Bộ Công Thương. Theo đó, khung giờ cao điểm từ thứ Hai đến thứ Bảy vào các khung giờ như sau: Từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 (2 giờ) và từ 17 - 20 giờ (3 giờ); Chủ Nhật không có giờ cao điểm; khung giờ thấp điểm từ 22 - 4 giờ sáng ngày hôm qua (6 giờ).
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định. Đồng thời, trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện, báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất điều chỉnh khung giờ phù hợp với tình hình thực tế.
Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp thông tin về công suất, sản lượng, biểu đồ phụ tải và các số liệu liên quan phục vụ việc tính toán, xác định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện để đề xuất điều chỉnh khung giờ phù hợp.
Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm… từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm. Việc này sẽ giúp cân bằng đồ thị phụ tải và giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt trong những giờ cao điểm.
Theo quy định hiện nay, khung giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường được áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện như sản xuất, kinh doanh. Các quy định về khung giờ sử dụng điện sẽ áp dụng cho từng cấp điện áp khác nhau, với giá điện cho khung giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường là khác nhau.
Đối với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, giá điện áp dụng theo cấp điện áp. Trong khi đó với nhóm khách hàng là hộ sinh hoạt, giá bán lẻ điện áp dụng theo bậc thang hoặc dùng công tơ thẻ trả trước.
