Ausmart.au: Những tiêu chí giúp người tiêu dùng an tâm khi chọn mua hàng Úc

Tuy nhiên, trước sự đa dạng của thị trường trực tuyến, người tiêu dùng hiện đại không còn lựa chọn dễ dãi dựa vào quảng cáo hay lời giới thiệu một chiều, mà dần hình thành thói quen tìm hiểu kỹ lưỡng các "mắt xích" cung ứng trước khi quyết định mua hàng.

Tính minh bạch của đơn vị cung ứng luôn được quan tâm hàng đầu

Việc tìm hiểu về năng lực và độ uy tín của đơn vị cung cấp là bước đầu tiên được nhiều người tiêu dùng cân nhắc. Đối với các sản phẩm nhập từ nước ngoài, người mua thường quan tâm đến việc đơn vị bán hàng có hiện diện thực tế tại thị trường sở tại hay không, khâu thu mua được thực hiện ra sao và thông tin sản phẩm có dễ dàng kiểm tra đối chiếu hay không.

Tại Ausmart.au – một trong những thương hiệu chuyên cung cấp hàng nội địa Úc, đơn vị lựa chọn cách tiếp cận minh bạch thông qua việc thiết lập sự hiện diện ở cả hai thị trường. Tại Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động dưới pháp nhân Công Ty Cổ Phần Ausmart đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Tại Úc, doanh nghiệp vận hành dưới tên Ausmart Commercial Pty Ltd có trụ sở tại Melbourne, đóng vai trò trực tiếp khảo sát và thu mua sản phẩm từ các đơn vị uy tín.

Đại diện Ausmart.au cho biết, mỗi lô hàng đưa về đều được lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua hàng tại thị trường Úc. Việc công khai thông tin nguồn hàng không chỉ giúp người mua có thêm cơ sở thực tế để tự kiểm tra bao bì, hạn sử dụng hay nhãn mác, mà còn tạo sự an tâm hơn trong quá trình trải nghiệm sản phẩm.

Với hơn 9 năm hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, danh mục sản phẩm tại Ausmart.au rất đa dạng giúp người mua thuận tiện tìm kiếm sản phẩm theo từng nhu cầu cụ thể. Dù vậy, tên thương hiệu hay nơi bán không phải là căn cứ duy nhất để đánh giá chất lượng. Người tiêu dùng vẫn nên chủ động kiểm tra bao bì, nhãn sản phẩm, thành phần, hạn sử dụng và thông tin hướng dẫn trước khi lựa chọn.

Chú trọng thời gian vận chuyển để đảm bảo chất lượng sản phẩm

Bên cạnh việc tìm hiểu nguồn hàng, thời gian vận chuyển cũng là vấn đề đáng lưu ý đối với một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Mỗi loại sản phẩm sẽ có những yêu cầu bảo quản riêng tùy theo công thức, dạng bào chế và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tại Ausmart.au, hàng hóa sẽ được doanh nghiệp vận chuyển từ Úc về Việt Nam bằng đường hàng không theo phương thức Air Express. So với vận chuyển đường biển thông thường, mặc dù chi phí cao hơn, nhưng lựa chọn này giúp rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển, qua đó hạn chế thời gian hàng hóa lưu chuyển giữa các khâu trung gian cũng như các tác động từ nhiệt độ môi trường trong thời gian dài.

Việc lựa chọn phương thức vận chuyển nhanh chóng đối với Ausmart.au là một phần quan trọng trong cách tổ chức hoạt động cung cấp hàng từ Úc đến khách hàng Việt Nam, bên cạnh khâu tìm kiếm sản phẩm và hỗ trợ thông tin trước khi mua.

Chú trọng tư vấn và dịch vụ sau mua

Với nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, việc lựa chọn không nên chỉ dựa trên quảng cáo hoặc lời giới thiệu. Mỗi sản phẩm có thành phần, đối tượng sử dụng và hướng dẫn riêng; một sản phẩm được đánh giá tốt chưa chắc đã mang lại hiệu quả tương tự cho tất cả mọi người. Do đó, vai trò tư vấn tận tâm của đơn vị bán hàng trở thành điểm tựa quan trọng giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định phù hợp.

Tại Ausmart.au, đội ngũ hỗ trợ khách hàng được định hướng tập trung giải thích rõ ràng thông tin sản phẩm, công dụng theo công bố của nhà sản xuất và hướng dẫn cách dùng chuẩn xác. Những thông tin này sẽ giúp khách hàng có thêm nguồn tham khảo khách quan trước khi lựa chọn

Song song đó, việc tối ưu hóa giao diện website ausmart.au với đầy đủ thông tin tiếng Việt, quy trình đóng gói chỉn chu, chính sách đổi trả rõ ràng khi gặp sự cố và chương trình tích điểm thân thiết cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Có thể thấy, từ việc tra cứu nguồn gốc đến lựa chọn đơn vị cung ứng uy tín, sự chủ động của người tiêu dùng chính là chìa khóa giúp mỗi gia đình an tâm hơn trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

THÔNG TIN LIÊN HỆ AUSMART.AU:

• Công ty tại Việt Nam : CÔNG TY CỔ PHẦN AUSMART – Tầng 2, Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

• Hotline (VN): 090.257.1389

• Website: ausmart.au

• Email: contact@ausmart.au

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