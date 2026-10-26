Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26/10 – 1/11/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện cả ngày dài tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 26/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Mai Văn Khải, Cái Sao, từ tổ 9 đến tổ 12, khu phố Mỹ Phong, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 12:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 4, tổ 9, tổ 10, tổ 11, tổ 13, tổ 29, khu phố Hưng Phú, khu phố Phong Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, tổ 4, tổ 6, tổ 7, tổ 35, khu phố Tân An, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 12:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, tổ 1, tổ 2, tổ 30, tổ 31, khu phố Tân Nhất, khu phố Tân An, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lộ Hòa Đông, Trần Hữu Trang, tổ 1, tổ 7, tổ 18, tổ 19, tổ 20, tổ 29, khu phố Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 12:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Tế Xương, tổ 5, tổ 12, tổ 13, tổ 15, khu phố Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, Lê Thị Kính, Rạch Bún, tổ 1, tổ 2, tổ 16, khu phố Tân Hùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 12:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần kinh Rạch Sộp, Bà Mụ, tổ 11, khu phố Nguyễn Cử, khu phố Nhị Mỹ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, tổ 12, tổ 63, tổ 64, khu phố Trần Quốc Toản, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đình Tân Tịch (bao gồm Trường Đại Học Đồng Tháp), tổ 3, tổ 7, tổ 9, khu phố Tân Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 12:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 9, tổ 44, tổ 47, khu phố Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần Phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:34:00 ngày 26/10/2026 đến 08:55:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852 (từ cầu Sóng Rắn đến cầu cống Ông Phó), một phần đường Huyện Lộ 1, cụm dân cư xã Tân Dương, khu vực chợ Tân Dương, khu vực đường tắc Hậu Thành, Mương Ngay, Lộ Làng, một phần đường Phan Văn Bảy, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Quốc lộ 80 (từ trạm biến điện đến Đường Chùa), khu vực Đường Chùa, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Cao Bá Quát, khu dân cư Khóm 3 phường 2 (củ), phường Sa Đéc. Đường Lê Hồng Phong, khu vực Thủ Điềm, rạch Thủ Điềm, đường Hương Lộ 5, rạch Bà Bang, rạch Kiều Hạ, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương (từ Công ty Du Lịch đến ngã ba đường Phạm Hữu Lầu), một phần đường Nguyễn Văn Phát (từ ngã tư Nguyễn Tất Thành đến ngã ba Trần Hưng Đạo), một phần đường Trần Thị Nhượng (từ ngã tư Nguyễn Tất Thành đến ngã ba Trần Hưng Đạo), toàn bộ khu dân cư Phường 1 (cũ), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực từ Ủy ban xã Tân Bình cũ đến cuối Rạch Xẻo Bồng Bông thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 18:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực CDC Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 09:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía tiểu lộ từ Cầu Rạch Nhum đến Cầu Kinh Ông Huyện thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/10/2026 đến 10:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía tiểu Lộ từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu ngang Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/10/2026 đến 11:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía từ Cầu ngang Giồng Nổi đến Kinh Sáng thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Kinh Sáng đến Ngọn Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/10/2026 đến 15:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Giồng Nổi đến giáp ngọn Giồng Sao thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/10/2026 đến 15:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Thầy Dược thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 18:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc QL80 từ đầu đường Chùa đến Đường Tắt thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 09:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Hội Đồng đến Cầu Bông Trang thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/10/2026 đến 10:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ cầu Bông Trang đến Bưu điện xã Tân Bình cũ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Thủ Điềm đến Cầu Gổ Đền thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 14:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Thủ Điềm đến Cầu Rạch Miễu thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/10/2026 đến 15:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Rạch Miễu đến Chợ Bình Tiên thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đầu Vàm Xẻo Lò và từ Cầu Xẻo Lò đến Cầu Ngang Rạch Xẻo Lò thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 18:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lục Mỹ Nương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 09:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lộc Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bùi Văn Tám

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 15:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng CS Sấy Lúa Trần Văn Hậu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Sáu Tiết đến cuối ngọn Sáu Tiết thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 18:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Vàm Kinh đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực thuộc CDC Tân Phú Trung ngoài phía lộ cũ bờ sông xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cây Chát đến Cầu Ngã Cái xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty TNHH PPE; Thái Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cống đá Xóm Cưởi đến cuối Ngọn Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Hai Ngộ đến cuối Rạch Hai Ngộ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Chả Lụa Huỳnh Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 09:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thịnh Phúc Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nông nghiệp Miền Tây

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/10/2026 đến 15:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy 2

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Định, ấp Long An, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cty TNHH XX KD Lương Thực Ngọc Ngân, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cty TNHH Nguyễn Ngọc Đa, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, ấp Long Thuận, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa tỉnh Đồng Tháp. (Từ chợ Giao Thông đến kênh 26/3, từ cầu Giao Thông đến cầu Bông Súng Trong)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 18:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm DNTN Thành Đạt ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm bơm Đỗ Thị Đẹp ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn phần xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thạnh A, ấp Phú Thạnh B, khu vực đuôi mõm ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện khách hàng một phần ấp 1 xã Tân Hộ Cơ và 1 phần khách hàng xã Tân Thành từ công ty ADC về hướng ủy ban Tân Thành B cũ và dài lên đến chợ Trời Thông Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 08:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm tập thể Gò Bói 1.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Gò Tre 6

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/10/2026 đến 14:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Chòi Mòi 1

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Gò Tre 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Láng Biển 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 10:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 2 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 15:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp ( mất điện một phần Rạch Sáu Thưởng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15kVA Đèn Đường Cần Lố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-15kVA Chi Nhánh Cty Hoa Sen

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Xuân Khoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TT Y Tế Huyện Cao Lãnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ông Đực

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA KXL Chất Thải xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Bơm An Tiến Bảy Nhàn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA CS Huỳnh Thanh Liêm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5KVA TB Tám Kiều

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Đông An Tiến-Nam Lô Ba

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Tuấn Sọt

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA XX Lê Văn Kiều

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Bờ Tây kênh Đường Thét Tăng Cường

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5KVA Phân Bón Thanh Dững

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cây Dông, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15kVA TB Mười Đổng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160KVA TB Ô 5+7 Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Mimosa Diễm Huỳnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15kVA Phà Miễu Trắng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Uỷ Ban Bình Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực CDC Đông Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA TB Ô 15 Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50KVA TB Bùi Văn Dư

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Trần Văn Siêng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Bơm Bội Chúng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Bơm Hưng Thạnh 3

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA TB Ô 3 Kỳ Son

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trạm Cấp Nước Phương Trà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-15kVA Phú Gia Phương Trà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Cống Trực

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh An Phong

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-180KVA Trạm Bơm Ô 25 A +B

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50KVA TB Ô 4 AB Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh Bảy Thước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thủ Ô đến Cầu Thầy Lâm xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 18:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Ông Cha xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 10:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Ngọn Cai Bường - Tân Phước xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/10/2026 đến 13:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Hai Mọi xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/10/2026 đến 18:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thủ Ô xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 18:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Cống Hùng Cường xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 18:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Rạch Lung xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 18:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Ngọn Cái Tắc xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 18:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Hùng Nỗi xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm Chín Cứng, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long (khu vực Chùa Phật Nổi, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực Mười Chay gần trạm bơm Tân Long)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Hùng Cá, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm Số 1 Phú Cường, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm HTXNN Tân Long 7)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm bơm HTXNN Tân Long 7

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (khu vực Rạch Voi Lửa lên ranh Tân Huề)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Vật Liệu Xây Dựng Sáu Dài đến nhà trọ Lucky ).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ ông Nguyễn Hoàng Long đến nhà ông Nguyễn Văn Nao).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ ông Trịnh Văn Hừng đến nhà ông Nguyễn Hữu Tâm).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ, xã An Long. (Khu vực từ cụm dân cư An Phú dọc theo quốc lộ 30 đến vật liệu xây dựng Cẩm Hưng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm bơm Phú Thọ 1 dọc theo đường ĐT 844 đến nhà ông Đỗ Hòa Bình).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa. (Khu vực từ lò bánh mì Thanh Lan ven sông tiền đến nhà thờ Bãi Chàm).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Đặng Văn Lộ ven sông tiền đến nhà ông Phạm Ngọc Quang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Kênh Xéo Gáo Đôi đến trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Đào Trọng Nghĩa).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 15:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Aa Bình khu vực từ cầu Nguyễn Tất Thành đến nhà hàng Hoàng Yến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Bê Tông Trung Liêm đến trạm bơm Sáu Em

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ mương Ông Nâu đến trạm Y Tế phường Hồng Ngự

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Tân Hội dọc lộ dal đến cơ sở nuôi cá Võ văn Dũng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực Cơ sở bánh mì Phát Tài

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện