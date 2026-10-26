Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26/10 – 1/11/2026: Hầu hết các khu dân cư nằm trong danh sách sẽ bị cúp điện cả ngày

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 26/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 26/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Phú, Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và Trần Nam Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: BV Da Liễu và một phần đường 3/2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: Một phần đường Nguyễn Văn Trường

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 14:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Ngô Sĩ Liên Phường tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Hồ Búng Xáng, Phường Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Hồ Búng Xáng,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện : Đường Trần Hoàng Na

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Trạm F, G, G1, G2 (Tòa E, F G) Nhà ở XH Nam Long 2-Phường Cái Răng-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: P.Cái Răng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần phường Cái Răng TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: P.Cái Răng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 15:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV thành Mỹ P. Cái Răng-TP, Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 11:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ P. Cái Răng-TP, Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Trạm CÔNG TY TNHH TM DV SX VẠN THỊNH PHÁT, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại HKD Nguyễn Thị Mộng Uyên, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Khu vực Thới Xương, Phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chợ Mới, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Bệnh Viện Tâm Thần TP Cần Thơ, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Vạn Phát, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Sản Xuât Bánh Kẹo Liên Hưng, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại Công Ty Cổ Phần Nông Trại Sinh Thái Việt, Ấp 1, Xã Thới Hưng, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khu vực Thới Xương, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Cty TNHH ADC, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Sông Hồng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần phường Thốt Nốt, P. Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tràng Thọ 2, P. Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Tổ 2 - Rạch Nước Lạnh - KV Bình Phó B - P Long Tuyền - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hẻm 192+154+89 - Đường Nguyễn Thông, P Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Cây Rừa, Cty Thanh Tuấn, KV Bình Phó B , Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Mọt phần ấp Phụng Hưng_xã ThạnhAn_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Mọt phần ấp E1_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Mọt phần ấp E1_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 15:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp



Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Ấp Trường Thọ 1-xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 12:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trường Thọ; Trường Thọ A, ấp Trương Ninh -xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: Tân Long; Tân Long A; Tân Long B; Tân Lợi; Trường Đông A; Trường Đông B; Thới An A; Tân Hưng; Thới Hưng; Tân Nhơn; Trường Trung A, Trường Trung; Trường Tây - xã Phong Điền)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Thạnh – xã Phong Điền; Khu vực Mỹ Hòa (Mỹ Phụng cũ) – phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 1- xã Nhơn Ái; Các ấp: Trường Trung A; Trường Tây; Trường Đông A -xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 1A – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Trường Thuận, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 27/10/2026 đến 15:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Thới Bình, P Ô Môn, ấp Thới Phước xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thới Phước, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 15:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: P. Trung Nhứt

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 09:45:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp