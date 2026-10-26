Phát sinh thu nhập ở hai nơi: Xác nhận thu nhập mua nhà ở xã hội như thế nào?

Câu hỏi của công dân Đỗ Văn Huy gửi tới Bộ Xây dựng cũng là băn khoăn của nhiều người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp hiện nay.

Để giải đáp thắc mắc trên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định: "Đối tượng thu nhập thấp quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở là người có mức thu nhập theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này".

- Ngày 07/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP và Nghị định số 54/2026/NĐ-CP) quy định: "Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

c) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận..."

Như vậy, pháp luật về nhà ở chỉ quy định việc xác định thu nhập của cá nhân để mua nhà ở xã hội căn là thu nhập trung bình hàng tháng thực nhận trong 12 tháng liên tục do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà người đó làm việc xác nhận, không quy định thu nhập thường xuyên hay thu nhập không thường xuyên.

Chi tiết về chế độ ưu tiên khi mua nhà ở xã hội tại Hà Nội năm 2026 GĐXH - Nhu cầu sở hữu nhà ở xã hội tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân. Với lượng hồ sơ đăng ký mua nhà luôn ở mức cao, nhiều người băn khoăn: "Chế độ ưu tiên khi mua nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay được quy định như thế nào? Những ai thuộc diện ưu tiên và cách tính ra sao?"