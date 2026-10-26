Loại cá bán đầy chợ Việt giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg, được khen giàu protein hơn cá hồi

Thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2026. Theo số liệu được VASEP cung cấp, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong tháng 9/2026 đạt 13 triệu USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, kim ngạch đạt 104 triệu USD, tăng 47%.

Brazil, Mỹ và Ả Rập Xê Út là ba thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 80% tổng giá trị xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam. Trong đó, Brazil ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cá rô phi sang Brazil đạt 48 triệu USD, tăng 6.925% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, kim ngạch đạt 4 triệu USD, tăng 781%. Với kết quả này, Brazil trở thành thị trường xuất khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch toàn ngành.

Xuất khẩu cá rô phi giúp Việt Nam thu về hơn 100 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2026.



Mỹ đứng thứ hai với kim ngạch 25 triệu USD trong 9 tháng, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, diễn biến trong tháng 9 đã tích cực hơn khi xuất khẩu sang thị trường này đạt 4 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ và gần gấp đôi tháng 8.

Ả Rập Xê Út là thị trường lớn thứ ba, với kim ngạch 10 triệu USD trong 9 tháng, tăng 50%. Riêng tháng 9, xuất khẩu cá rô phi sang quốc gia Trung Đông này đạt 3 triệu USD, tăng 231% so với cùng kỳ. Đây cũng là một trong những thị trường đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam.

Ngoài ba thị trường chủ lực, xuất khẩu cá rô phi sang các thị trường thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam trong khối CPTPP do nước này muốn chế biến thành một số sản phẩm sushi, sashimi. Lũy kế 9 tháng, kim ngạch đạt 2 triệu USD, tăng 74%; riêng tháng 9 đạt 166.000 USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu cá rô phi sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 4 triệu USD trong 9 tháng, tăng nhẹ 2%. Tuy nhiên, riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này chỉ đạt 178.000 USD, giảm 50% so với cùng kỳ.

Diễn biến trái chiều giữa các thị trường cho thấy đà tăng trưởng của cá rô phi Việt Nam chưa đồng đều. Trong khi Brazil, Ả Rập Xê Út và khối CPTPP ghi nhận mức tăng đáng kể, xuất khẩu sang Mỹ vẫn giảm nếu tính chung từ đầu năm, còn EU có dấu hiệu chững lại trong tháng gần nhất.

Sự tăng trưởng đột biến tại Brazil đang tạo động lực quan trọng cho xuất khẩu cá rô phi Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường này vẫn tiềm ẩn rủi ro từ các rào cản kỹ thuật và những đề xuất hạn chế nhập khẩu đang được thảo luận.

Tại Mỹ, mức tăng trưởng dương trong tháng 9 là tín hiệu đáng chú ý sau giai đoạn suy giảm. Một khả năng được đặt ra là lượng hàng tồn kho đã giảm, thúc đẩy các nhà nhập khẩu quay lại thị trường.

Theo đánh giá trong thông tin về thị trường, Brazil và Mỹ hiện chiếm khoảng 71% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam. Vì vậy, biến động chính sách hoặc nhu cầu tại hai thị trường này có thể tác động đáng kể đến kết quả chung của ngành hàng.

Trong bối cảnh đó, mở rộng thị trường được xem là hướng đi quan trọng để giảm rủi ro tập trung. Nhật Bản và Ả Rập Xê Út là những điểm đến đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trong khi các thị trường khác cũng có thể tạo thêm dư địa tiêu thụ nếu doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn nhập khẩu.

Cá rô phi là một trong những loài cá thịt trắng được ưa chuộng trên thế giới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cá rô phi được nuôi trong môi trường nước lợ có những đặc điểm phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm chất lượng: thịt chắc, vị thanh, ngọt, ít xương dăm và không có mùi bùn rõ, qua đó thuận lợi cho nhiều cách chế biến và trải nghiệm ẩm thực. Đây cũng là những đặc tính có thể giúp cá rô phi tiếp cận các sản phẩm giá trị gia tăng, thay vì chỉ dừng ở nguyên con hoặc phi lê đông lạnh. Và đặc biệt phù hợp để làm nguyên liệu cho sushi và sasimi.

Cá rô phi là một trong những loài cá thịt trắng được ưa chuộng trên thế giới. Theo chuyên trang y tế Mỹ Heathline, cá rô phi có nguồn protein dồi dào, hơn cả cá hồi. Trong 100 gram cá rô phi chứa 26 gram protein trong khi cá hồi nuôi chỉ có 22 gram protein và cá hồi tự nhiên có 25 gram protein. Ngoài ra, loại cá này còn giàu niacin, vitamin B12, phốt pho, selen và kali.

Theo VASEP, cá rô phi đang nổi lên như đối tượng nuôi chiến lược bên cạnh tôm và cá tra. Hiện cả nước có 30.000 ha nuôi cá rô phi, sản lượng 300.000 tấn; mục tiêu đến 2030 đạt 40.000 ha, 400.000 tấn.

Trong nửa cuối năm 2026, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với không ít thách thức khi các chính sách thương mại tại Brazil và Hoa Kỳ vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Việc đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là yếu tố quan trọng để ngành duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.