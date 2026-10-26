BYD Sealion 5 ra mắt tại Hà Nội, bổ sung lựa chọn C-SUV hybrid có thể cắm sạc

Sự kiện diễn ra sau hoạt động giới thiệu sản phẩm tại TPHCM, trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng có thêm nhiều lựa chọn sử dụng năng lượng điện hóa.

BYD Sealion 5 sử dụng hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện và bộ pin có khả năng sạc từ nguồn điện bên ngoài. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng muốn tận dụng năng lượng điện trong quá trình di chuyển hằng ngày nhưng vẫn cần sự linh hoạt khi thực hiện các hành trình dài.

Tại sự kiện, khách hàng được tìm hiểu sản phẩm, trao đổi với đội ngũ tư vấn và trải nghiệm lái thử. Chương trình còn có hoạt động bàn giao xe cho những khách hàng tiên phong cùng các hoạt động tương tác tại showroom.

DM-i Super Hybrid và bài toán sử dụng xe hằng ngày

Một trong những điểm đáng chú ý của BYD Sealion 5 là hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ thứ năm theo thông tin giới thiệu sản phẩm. Hệ thống kết hợp động cơ xăng dung tích 1,5 lít, mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 18,3 kWh.

Theo thông số được công bố, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 0,8 lít/100 km khi pin đầy và 3,7 lít/100 km khi pin cạn. Quãng đường di chuyển kết hợp có thể đạt tới 1.200 km khi bình xăng và pin được nạp đầy. Các mức tiêu thụ và phạm vi di chuyển thực tế phụ thuộc vào điều kiện vận hành, tần suất sạc, tải trọng và cách sử dụng xe.

Tại Thái Lan quãng đường di chuyển của BYD Seaion 5 lên tới 1,847 KM sau cuộc thử nghiệm của hãng.

Với cấu hình PHEV, người dùng có thể sạc pin từ nguồn điện bên ngoài và khai thác khả năng vận hành bằng điện trong những điều kiện phù hợp. Khi nhu cầu di chuyển tăng lên hoặc hành trình kéo dài, hệ truyền động hybrid giúp kết hợp hai nguồn năng lượng. Đây là điểm khác biệt đáng cân nhắc đối với khách hàng đang so sánh xe xăng truyền thống, xe hybrid và xe thuần điện.

Tuy nhiên, lợi ích sử dụng của một mẫu xe hybrid sạc ngoài không chỉ nằm ở thông số tiêu thụ nhiên liệu. Khả năng sạc tại nhà hoặc nơi làm việc, quãng đường di chuyển mỗi ngày và tỷ lệ sử dụng chế độ điện đều ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Đây cũng là những yếu tố người mua cần cân nhắc khi lựa chọn công nghệ phù hợp.

Kích thước SUV cỡ C, không gian phục vụ nhu cầu gia đình

BYD Sealion 5 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm và khoảng sáng gầm 175 mm. Ngoại thất sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dragon Face của BYD, với cụm đèn LED, đèn định vị ban ngày và bộ mâm hợp kim đa chấu 18 inch kết hợp lốp 225/60 R18.

Bộ mâm hợp kim 18 inch và lốp 225/60 R18

Khoang hành lý có dung tích công bố 530 lít khi hàng ghế sau được sử dụng. Khi gập hàng ghế theo tỷ lệ 40:60, dung tích có thể tăng lên 1.420 lít, tạo thêm không gian cho hành lý trong những chuyến đi gia đình hoặc khi cần chở vật dụng cồng kềnh.

Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản Essential và Premium. Khác biệt giữa hai phiên bản tập trung vào trang bị và tiện nghi. Trong đó, bản Premium có màn hình trung tâm 12,8 inch, còn bản Essential sử dụng màn hình 10,1 inch.

Việc có hai phiên bản giúp khách hàng cân nhắc giữa mức đầu tư và nhu cầu trang bị. Bên cạnh thông số, trải nghiệm trực tiếp không gian nội thất, khả năng quan sát và các tính năng hỗ trợ cũng là cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp của xe với nhu cầu sử dụng.

Giá bán từ 659 triệu đồng trong chương trình dành cho khách hàng tiên phong

BYD Sealion 5 có giá niêm yết 739 triệu đồng đối với phiên bản Essential và 789 triệu đồng đối với phiên bản Premium. Trong chương trình dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên, mức giá được điều chỉnh giảm 80 triệu đồng cho mỗi phiên bản.

Cụ thể, BYD Sealion 5 Essential có giá ưu đãi từ 659 triệu đồng, trong khi bản Premium có giá từ 709 triệu đồng. Chương trình dự kiến áp dụng đến hết ngày 30/11/2026 theo chính sách được công bố. Giá trên chưa bao gồm chi phí lăn bánh; tổng chi phí thực tế phụ thuộc vào địa phương đăng ký và các khoản phí liên quan.

Khách hàng tiếp cận sản phẩm trực tiếp tại Hà Nội

Tại sự kiện, BYD Bitcar Long Biên tổ chức các hoạt động tư vấn, lái thử, bàn giao xe cho khách hàng tiên phong, trò chơi tương tác và bốc thăm trúng thưởng. Những hoạt động này tạo cơ hội để người tham dự tiếp cận sản phẩm trực tiếp, thay vì chỉ tìm hiểu qua thông số hoặc hình ảnh.

Sự kiện giới thiệu BYD Sealion 5 với nhiều hoạt động hấp dẫn tại BYD Bitcar Long Biên.

Là đại lý thuộc hệ thống Bitcar Việt Nam, BYD Bitcar Long Biên triển khai các hoạt động giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán hàng, lái thử và dịch vụ hậu mãi. Việc cung cấp thông tin về công nghệ truyền động, phương thức sạc và điều kiện sử dụng là một phần quan trọng giúp khách hàng hiểu rõ hơn về xe hybrid sạc ngoài trước khi quyết định mua xe.

Sự xuất hiện của BYD Sealion 5 bổ sung thêm một lựa chọn trong nhóm SUV cỡ C sử dụng công nghệ điện hóa tại thị trường Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng đa dạng hóa giải pháp truyền động trên thị trường ô tô.

Thông tin đại lý

- Đơn vị tổ chức: BYD Bitcar Long Biên

- Địa chỉ: 447 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội

- Hotline: 0922 51 6688

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