Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương chia tay Quân

Thứ tư, 16:00 18/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bà Dung ra điều kiện cho Thương không được nhắn tin, gọi điện và gặp gỡ Quân thì mới rút đơn kiện em trai Thương.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 "Bước chân vào đời", vì phẫn nộ khi chứng kiến chị gái mình bị bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) sỉ nhục nên Minh (Sơn Tùng) đã đi phá xe ô tô của bà Dung. Tuy nhiên, sau đó, bà Dung trình báo ngoài xe bị phá, bà còn mất 100 triệu tiền mặt trong xe. Tại cơ quan công an, bà Dung gọi chị em Thương là "lũ lưu manh" và muốn tống tất cả vào tù. Trong khi đó, Minh thừa nhận mình phá hoại xe, nhưng phủ nhận việc lấy tiền trong xe.

Dù tình hình giữa hai bên rất căng thẳng, Thương (Quỳnh Kool) vẫn phải đến nhà bà Dung để xin bà rút đơn kiện em trai mình. "Xe bị phá, tiền bị mất, danh dự gia đình bị ảnh hưởng" - bà Dung nâng cao thiệt hại.

Trong khi đó, Thương nói em trai mình không lấy tiền của bà Dung nhưng vẫn muốn sửa xe và bồi thường cho bà, chỉ mong bà rút đơn. Dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng Thương sẽ cố gắng lo trả. Lập tức, bà Dung ra điều kiện: "Cô rời xa thằng Quân, không nhắn tin, không gọi điện, tránh xa gia đình tôi thì tôi sẽ nghĩ chuyện rút đơn". 

Bà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương rời xaQuân - Ảnh 1.

Bà Dung ra điều kiện Thương phải rời xa Quân mới rút đơn kiện. Ảnh VTV

Quân (Huỳnh Anh) cảm thấy bế tắc khi mẹ gửi đơn kiện em trai của Thương vì phá hoại xe và ăn trộm tiền... Quân không thuyết phục được mẹ rút đơn kiện nên giận mẹ, chuyển đến bệnh viện ở cùng anh họ Lâm (Mạnh Trường).

Tâm sự với anh Lâm, Quân kể mình bị kẹt ở giữa cuộc "hỗn chiến". Trước câu hỏi "chữ tình - chữ hiếu, chữ nào nặng hơn?" của Quân, Lâm cũng phải chịu.

Quân bị kẹt giữa tình yêu và gia đình Trong 12 phim Bước chân vào đời - Ảnh 1.
Quân bị kẹt giữa tình yêu và gia đình Trong 12 phim Bước chân vào đời - Ảnh 2.

Quân tâm sự với Lâm về tình huống bị kẹt giữa bên tình - bên hiếu. Ảnh VTV

Trong khi đó, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) mẹ của Quân và mẹ Lâm cũng có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ. Qua câu chuyện của hai bà, có thể thấy bà Hạnh (NSND Lan Hương) trước đây là chị dâu của bà Dung nhưng chuyện hai vợ chồng bà Hạnh chia tay hiện vẫn có khúc mắc, hiểu lầm nào đó, mà cho đến tận bây giờ bà Hạnh vẫn không thể giải thích được cho mọi người hiểu. 

Bà Dung vẫn trách móc chuyện cũ: "Trước chị với anh trai tôi cũng vậy, vẫn thề sống thề chết ở bên nhau nhưng rồi chị vẫn bỏ anh trai tôi và cháu tôi đó thôi". 

Quân bị kẹt giữa tình yêu và gia đình Trong 12 phim Bước chân vào đời - Ảnh 3.

Bà Dung nhận được lời khuyên không nên can thiệp vào chuyện tình yêu của con trai. Ảnh VTV

Về chuyện phản đối Quân yêu Thương, bà Dung cho biết, vì bà không muốn con trai mình yêu người như Thương, có hoàn cảnh gia đình éo le. Bà Hạnh thực lòng khuyên bà Dung cho bọn trẻ một đường lui, sợ rằng sau này mẹ con khó nhìn mặt nhau.

Tập 12 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 18/3 trên VTV3.

Con gái Thượng tướng bị tung tin là "tiểu tam"Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

GĐXH - Những hình ảnh Minh Kiên và Hà Lê bị đăng tải trên mạng xã hội đã khiến Lam Anh bị tung tin và gán mác là "tiểu tam".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà "lộ" thêm ảnh cưới bên châu ÂuHoa hậu Đỗ Thị Hà 'lộ' thêm ảnh cưới bên châu Âu

GĐXH - Loạt ảnh cưới lãng mạn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng là doanh nhân Nguyễn Viết Vương chụp ở châu Âu vừa được chính chủ hé lộ thêm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'lộ' thêm ảnh cưới bên châu Âu

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'lộ' thêm ảnh cưới bên châu Âu

Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)

Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)

'Anh trai say hi' thiếu vắng Trấn Thành, Vũ Cát Tường và nhiều 'điểm trừ'

'Anh trai say hi' thiếu vắng Trấn Thành, Vũ Cát Tường và nhiều 'điểm trừ'

Cùng chuyên mục

Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Những hình ảnh Minh Kiên và Hà Lê bị đăng tải trên mạng xã hội đã khiến Lam Anh bị tung tin và gán mác là "tiểu tam".

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.

Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)

Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trước sự ngăn cấm của bà Dung, Quân đã thổ lộ muốn cưới Thương.

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phim "Tài" mới đây cán mốc 90 tỷ đồng với sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã làm một việc đặc biệt gửi tặng fan.

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8X

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8X

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Với 2 đêm diễn của concert "Bản ghi nhớ", Bằng Kiều và 2 người bạn mình là Tuấn Hưng và Tú Dưa đã gợi lại ký ức tươi đẹp về một mùa hè rực rỡ của thế hệ 8X.

Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'

Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.

Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vị

Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vị

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Minh Kiên nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về đơn vị, cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại địa phương.

Xem nhiều

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Xem - nghe - đọc
Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Xem - nghe - đọc
Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc
Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top