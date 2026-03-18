Bà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương chia tay Quân
GĐXH - Bà Dung ra điều kiện cho Thương không được nhắn tin, gọi điện và gặp gỡ Quân thì mới rút đơn kiện em trai Thương.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 "Bước chân vào đời", vì phẫn nộ khi chứng kiến chị gái mình bị bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) sỉ nhục nên Minh (Sơn Tùng) đã đi phá xe ô tô của bà Dung. Tuy nhiên, sau đó, bà Dung trình báo ngoài xe bị phá, bà còn mất 100 triệu tiền mặt trong xe. Tại cơ quan công an, bà Dung gọi chị em Thương là "lũ lưu manh" và muốn tống tất cả vào tù. Trong khi đó, Minh thừa nhận mình phá hoại xe, nhưng phủ nhận việc lấy tiền trong xe.
Dù tình hình giữa hai bên rất căng thẳng, Thương (Quỳnh Kool) vẫn phải đến nhà bà Dung để xin bà rút đơn kiện em trai mình. "Xe bị phá, tiền bị mất, danh dự gia đình bị ảnh hưởng" - bà Dung nâng cao thiệt hại.
Trong khi đó, Thương nói em trai mình không lấy tiền của bà Dung nhưng vẫn muốn sửa xe và bồi thường cho bà, chỉ mong bà rút đơn. Dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng Thương sẽ cố gắng lo trả. Lập tức, bà Dung ra điều kiện: "Cô rời xa thằng Quân, không nhắn tin, không gọi điện, tránh xa gia đình tôi thì tôi sẽ nghĩ chuyện rút đơn".
Quân (Huỳnh Anh) cảm thấy bế tắc khi mẹ gửi đơn kiện em trai của Thương vì phá hoại xe và ăn trộm tiền... Quân không thuyết phục được mẹ rút đơn kiện nên giận mẹ, chuyển đến bệnh viện ở cùng anh họ Lâm (Mạnh Trường).
Tâm sự với anh Lâm, Quân kể mình bị kẹt ở giữa cuộc "hỗn chiến". Trước câu hỏi "chữ tình - chữ hiếu, chữ nào nặng hơn?" của Quân, Lâm cũng phải chịu.
Quân tâm sự với Lâm về tình huống bị kẹt giữa bên tình - bên hiếu. Ảnh VTV
Trong khi đó, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) mẹ của Quân và mẹ Lâm cũng có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ. Qua câu chuyện của hai bà, có thể thấy bà Hạnh (NSND Lan Hương) trước đây là chị dâu của bà Dung nhưng chuyện hai vợ chồng bà Hạnh chia tay hiện vẫn có khúc mắc, hiểu lầm nào đó, mà cho đến tận bây giờ bà Hạnh vẫn không thể giải thích được cho mọi người hiểu.
Bà Dung vẫn trách móc chuyện cũ: "Trước chị với anh trai tôi cũng vậy, vẫn thề sống thề chết ở bên nhau nhưng rồi chị vẫn bỏ anh trai tôi và cháu tôi đó thôi".
Về chuyện phản đối Quân yêu Thương, bà Dung cho biết, vì bà không muốn con trai mình yêu người như Thương, có hoàn cảnh gia đình éo le. Bà Hạnh thực lòng khuyên bà Dung cho bọn trẻ một đường lui, sợ rằng sau này mẹ con khó nhìn mặt nhau.
Tập 12 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 18/3 trên VTV3.
