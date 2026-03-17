Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Bước chân vào đời", sau bữa tiệc sinh nhật của bà Dung (NS Quách Thu Phương), mâu thuẫn giữa bà và Quân (Huỳnh Anh) đã rất rõ ràng khi bà ngăn cản tình yêu của con trai. Dù bà Dung không chê Thương (Quỳnh Kool) nhưng không chấp nhận gia cảnh của cô.



Nhận ra điều này, Thương không muốn Quân chống lại mẹ chỉ để bảo vệ cô, cũng không muốn Quân lo cho mình. "Em không muốn mang thêm cho anh gánh nặng. Chúng mình yêu nhau, em không muốn anh phải muộn phiền gì hết", Thương nói. Quân vỗ về và nhấn mạnh với Thương rằng mình là người yêu và hoàn toàn có thể lo được cho cô, mà không có một gánh nặng nào.

Quân bất ngờ ngỏ lời muốn cưới Thương. Ảnh VTV

Thương một lần nữa khẳng định: "Em yêu anh!". Tuy nhiên, cô cũng lo cho tình yêu của hai đứa không biết sẽ đi về đâu nếu như Quân và mẹ cứ tiếp tục căng thẳng. Thấy bạn gái lo lắng, Quân không một phút đắn đo mà lập tức đề nghị: "Mình cưới nhau đi!".

Đứng ở ngoài nghe được cuộc trò chuyện của Quân và Thương, bà Dung điếng người khi nghe thấy con trai mình muốn cưới Thương - cô gái mà bà tuyên bố không thể bước chân được vào gia đình mình.

Bà Dung đã nghe thấy những lời hứa hẹn muốn cưới Thương từ con trai.

Tập 11 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 17/3 trên VTV3.



