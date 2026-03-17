Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)
GĐXH - Trước sự ngăn cấm của bà Dung, Quân đã thổ lộ muốn cưới Thương.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Bước chân vào đời", sau bữa tiệc sinh nhật của bà Dung (NS Quách Thu Phương), mâu thuẫn giữa bà và Quân (Huỳnh Anh) đã rất rõ ràng khi bà ngăn cản tình yêu của con trai. Dù bà Dung không chê Thương (Quỳnh Kool) nhưng không chấp nhận gia cảnh của cô.
Nhận ra điều này, Thương không muốn Quân chống lại mẹ chỉ để bảo vệ cô, cũng không muốn Quân lo cho mình. "Em không muốn mang thêm cho anh gánh nặng. Chúng mình yêu nhau, em không muốn anh phải muộn phiền gì hết", Thương nói. Quân vỗ về và nhấn mạnh với Thương rằng mình là người yêu và hoàn toàn có thể lo được cho cô, mà không có một gánh nặng nào.
Thương một lần nữa khẳng định: "Em yêu anh!". Tuy nhiên, cô cũng lo cho tình yêu của hai đứa không biết sẽ đi về đâu nếu như Quân và mẹ cứ tiếp tục căng thẳng. Thấy bạn gái lo lắng, Quân không một phút đắn đo mà lập tức đề nghị: "Mình cưới nhau đi!".
Đứng ở ngoài nghe được cuộc trò chuyện của Quân và Thương, bà Dung điếng người khi nghe thấy con trai mình muốn cưới Thương - cô gái mà bà tuyên bố không thể bước chân được vào gia đình mình.
Tập 11 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 17/3 trên VTV3.
Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giảXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Phim "Tài" mới đây cán mốc 90 tỷ đồng với sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã làm một việc đặc biệt gửi tặng fan.
Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh KiênXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.
Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thếXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mớiXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.
Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8XXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Với 2 đêm diễn của concert "Bản ghi nhớ", Bằng Kiều và 2 người bạn mình là Tuấn Hưng và Tú Dưa đã gợi lại ký ức tươi đẹp về một mùa hè rực rỡ của thế hệ 8X.
Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.
Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vịXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Minh Kiên nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về đơn vị, cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại địa phương.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh KiênXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.
'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tìnhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối để tra tấn và hành hạ Chiến vì đã phụ tình sau khi có được nhà, xe từ "phú bà".
Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khốngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.
