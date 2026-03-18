Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Không giới hạn", Minh Kiên gọi điện xin lỗi Lam Anh vì đã không thể ở bên cô động viên, an ủi ngay lúc này. "Thật sự chuyện của anh và Hà Lê đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Do cô ấy cố chấp, vẫn muốn gặp anh cho nên mới xảy ra những sự hiểu lầm như vậy. Ngày mai là cuối tuần, anh sẽ về tìm em", Minh Kiên nói.

Lam Anh ngoài mặt cũng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nói có thể tự giải quyết được vấn đề của mình.

Minh Kiên gọi điện để sẻ chia và giải thích về chuyện tình cảm trước đây. Ảnh VTV

Trong lúc đó, những hình ảnh Minh Kiên và Hà Lê bị đăng tải trên mạng xã hội tiếp tục khiến Lam Anh gặp rắc rối. Nhiều người dân châm biếm Lam Anh là "tiểu tam" chen chân vào hạnh phúc người khác khi họ sắp cưới. Đồng thời, họ mỉa mai Minh Kiên là kẻ "bám váy" con gái sếp để tiến thân.

Lam Anh bị một số kẻ lạ mặt chặn đường, quấy rối. Ảnh VTV

Thậm chí, có kẻ còn tới quấy rối cô giữa đường: "Trông em xinh xắn rực rỡ như này, thế tại sao lại đi cướp người yêu của người khác? Nếu mà cảm thấy trên thế giới 7 - 8 tỷ người mà thiếu đàn ông, anh xin tự ứng cử nhé".

Lợi chỉnh đốn anh em không bàn tán trước những tin đồn thất thiệt. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Thượng tướng Hà Đình Quân trở thành mục tiêu bị bôi nhọ trên mạng. Bài viết úp mở công kích ông, cho rằng gia đình binh sĩ Lê Văn Minh không dám kêu oan cho cái chết của con trai vì sợ đối đầu với lãnh đạo. Những thông tin này bị anh em trong đội dân quân mang ra bàn tán.

Lợi đã ngay lập tức chỉnh đốn: "Vụ binh sĩ Lê Văn Minh qua đời là do đột quỵ, thông tin này đã được kiểm chứng xác minh đàng hoàng thật 100%. Là lực lượng vũ trang mà các đồng chí không có ý thức chính trị gì cả, để mấy cái thằng ất ơ phản động trên mạng nó dắt mũi như thế à?".

Tập 28 phim "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 18/3 kênh VTV1.

