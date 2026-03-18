Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'
GĐXH - Những hình ảnh Minh Kiên và Hà Lê bị đăng tải trên mạng xã hội đã khiến Lam Anh bị tung tin và gán mác là "tiểu tam".
Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Không giới hạn", Minh Kiên gọi điện xin lỗi Lam Anh vì đã không thể ở bên cô động viên, an ủi ngay lúc này. "Thật sự chuyện của anh và Hà Lê đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Do cô ấy cố chấp, vẫn muốn gặp anh cho nên mới xảy ra những sự hiểu lầm như vậy. Ngày mai là cuối tuần, anh sẽ về tìm em", Minh Kiên nói.
Lam Anh ngoài mặt cũng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nói có thể tự giải quyết được vấn đề của mình.
Trong lúc đó, những hình ảnh Minh Kiên và Hà Lê bị đăng tải trên mạng xã hội tiếp tục khiến Lam Anh gặp rắc rối. Nhiều người dân châm biếm Lam Anh là "tiểu tam" chen chân vào hạnh phúc người khác khi họ sắp cưới. Đồng thời, họ mỉa mai Minh Kiên là kẻ "bám váy" con gái sếp để tiến thân.
Thậm chí, có kẻ còn tới quấy rối cô giữa đường: "Trông em xinh xắn rực rỡ như này, thế tại sao lại đi cướp người yêu của người khác? Nếu mà cảm thấy trên thế giới 7 - 8 tỷ người mà thiếu đàn ông, anh xin tự ứng cử nhé".
Ở một diễn biến khác, Thượng tướng Hà Đình Quân trở thành mục tiêu bị bôi nhọ trên mạng. Bài viết úp mở công kích ông, cho rằng gia đình binh sĩ Lê Văn Minh không dám kêu oan cho cái chết của con trai vì sợ đối đầu với lãnh đạo. Những thông tin này bị anh em trong đội dân quân mang ra bàn tán.
Lợi đã ngay lập tức chỉnh đốn: "Vụ binh sĩ Lê Văn Minh qua đời là do đột quỵ, thông tin này đã được kiểm chứng xác minh đàng hoàng thật 100%. Là lực lượng vũ trang mà các đồng chí không có ý thức chính trị gì cả, để mấy cái thằng ất ơ phản động trên mạng nó dắt mũi như thế à?".
Tập 28 phim "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 18/3 kênh VTV1.
Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.
Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trước sự ngăn cấm của bà Dung, Quân đã thổ lộ muốn cưới Thương.
Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giảXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Tài" mới đây cán mốc 90 tỷ đồng với sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã làm một việc đặc biệt gửi tặng fan.
Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh KiênXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.
Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thếXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mớiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.
Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8XXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Với 2 đêm diễn của concert "Bản ghi nhớ", Bằng Kiều và 2 người bạn mình là Tuấn Hưng và Tú Dưa đã gợi lại ký ức tươi đẹp về một mùa hè rực rỡ của thế hệ 8X.
Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.
Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vịXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Minh Kiên nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về đơn vị, cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại địa phương.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh KiênXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.
Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khốngXem - nghe - đọc
GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.