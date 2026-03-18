Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Thứ tư, 10:09 18/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.

Trong tập 27 "Không giới hạn" đã được phát sóng, Trung tá Minh Kiên, Thiếu tá Lam Anh và Thượng tướng Hà Đình Quân vướng rắc rối khi bị bôi nhọ trên mạng xã hội bởi thế lực thù địch. Mục tiêu của Khải Phong và đồng bọn là để cho cả xã hội nhìn thấy hạnh phúc và bất hạnh của Lam Anh - Minh Kiên. 

Những thông tin về gia thế của Lam Anh liên tục được đẩy lên mạng xã hội. Không dừng ở đó, Khải Phong còn đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật khác. Anh ta đang xử lý nhiều thiết bị lạ, nhiều khả năng là bom mìn.

Không giới hạn - Tập 27: Gia thế Lam Anh lộ diện giữa bão dư luận, Kiên phũ phàng từ chối tình cũ - Ảnh 1.

Thế lực thù địch tìm cách bôi nhọ Minh Kiên và chuyện gia thế của Lam Anh. Ảnh VTV

Trong cuộc họp tại Bộ Tư lệnh Tác chiến trên không gian mạng, các cán bộ ở đây đã phân tích các video được đăng tải trên mạng và khẳng định đây là sản phẩm của AI, với những bằng chứng cụ thể. Đứng trước tình huống này, lãnh đạo đơn vị lập tức đưa ra chỉ đạo cần phải có những giải pháp đấu tranh kịp thời. 

Theo phân tích, hành động tiếp theo của lực lượng thù địch sẽ là lợi dụng hình ảnh của Thượng tướng Hà Đình Quân nhằm mục đích công kích, bôi nhọ và hạ uy tín của Quân đội. Điều cần làm là phân tích, chứng minh cho cộng đồng mạng thấy đây là những video giả mạo do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, triển khai đấu tranh kỹ thuật để ngăn chặn video phát tán.

Không giới hạn - Tập 27: Gia thế Lam Anh lộ diện giữa bão dư luận, Kiên phũ phàng từ chối tình cũ - Ảnh 3.

Bộ Tư lệnh Tác chiến trên không gian mạng xác định các video bôi nhọ Minh Kiên là giả mạo, sử dụng AI. Ảnh VTV

Việc Minh Kiên bị công kích trên mạng khiến Lam Anh cảm thấy buồn và bất lực vì không thể giúp đỡ anh. Giờ đây, anh lại bị rút về trung tâm chỉ huy dù đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở cơ sở. Biết Minh Kiên buồn nên Lam Anh càng thấy khó chịu hơn. Cô đã tranh luận với bố về vấn đề này. Dù người lính phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên nhưng cô vẫn cảm thấy bất công với những điều Minh Kiên đang phải chịu đựng. 

“Con có góc nhìn của con, bố có lựa chọn của bố, chúng ta đã thống nhất mỗi người phải thực hiện chức trách của mình. Chúng ta không thể yêu cầu một người hy sinh cho cái chung, nhưng chúng ta vẫn phải hành động để hướng đến giá trị cuối cùng”, Thượng tướng Hà Đình Quân khẳng định với con gái.

Không giới hạn - Tập 27: Gia thế Lam Anh lộ diện giữa bão dư luận, Kiên phũ phàng từ chối tình cũ - Ảnh 4.

Lam Anh chia sẻ thẳng thắn với bố trước việc Minh Kiên bị điều về đơn vị. Ảnh VTV

Nhưng áp lực của Lam Anh không dừng lại ở đó. Người đồng nghiệp của cô đã cảnh báo về những ảnh hưởng tiêu cực có thể phát sinh khi chuyện tình cảm giữa Lam Anh và Minh Kiên liên tục trở thành mục tiêu trên mạng. 

“Em là con gái của thủ trưởng Quân, vậy nên mọi vấn đề trong cuộc sống của em ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến thủ trưởng và ngược lại... Chỗ chị em cho chị được nói thật, chị thấy thời điểm này bọn em yêu nhau chưa phù hợp. Nếu như chẳng may chuyện tình yêu giữa em và Kiên vỡ lở ra thì chưa biết ai sẽ là người đứng ở đầu sóng ngọn gió đâu”, đồng nghiệp của Lam Anh phân tích.

Không giới hạn - Tập 27: Gia thế Lam Anh lộ diện giữa bão dư luận, Kiên phũ phàng từ chối tình cũ - Ảnh 7.

Đồng nghiệp khuyên Lam Anh cân nhắc kỹ trong chuyện tình cảm với Minh Kiên. Ảnh VTV

Câu chuyện thân thế con gái Thượng tướng Hà Đình Quân của Lam Anh bị đưa lên mạng xã hội. Cô rất lo lắng nên ngay lập tức liên lạc với Minh Kiên, muốn gặp anh trực tiếp giải thích về lý do giấu giếm thân phận. Cô chỉ muốn hai đứa quen nhau được tự nhiên, không áp lực, không so sánh gì hết. 

Sau những phút bất ngờ vì tin tức này, Minh Kiên lấy lại bình tĩnh nhanh chóng. Anh còn an ủi người yêu không cần lo lắng cho anh. Thậm chí, Minh Kiên còn nhờ Lợi đưa Lam Anh về nhà, còn bà Thoa cũng thường xuyên trò chuyện, tâm sự với cô nhiều hơn. Những hành động chăm sóc của Minh Kiên khiến Lam Anh rất cảm động.

Giữa lúc sóng gió, Hà Lê lại xuất hiện ở nhà Minh Kiên. Cô tới gặp với lý do lo lắng khi thấy anh bị tấn công trên mạng xã hội. Hà Lê thú nhận sự hận thù năm xưa đã đẩy cô vào một cuộc hôn nhân bi đát, sống không hạnh phúc với chồng và thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn. Nỗi đau thể xác khiến cô tuyệt vọng bám víu lấy Minh Kiên, muốn được nối lại với anh.

Không giới hạn - Tập 27: Gia thế Lam Anh lộ diện giữa bão dư luận, Kiên phũ phàng từ chối tình cũ - Ảnh 12.

Minh Kiên thẳng thắn từ chối Hà Lê khi cô có ý định quay lại. Ảnh VTV

Khi bị từ chối, tâm lý của Hà Lê lập tức chuyển sang trạng thái phòng vệ và tự lừa dối bản thân. Cô khước từ việc chấp nhận sự thật rằng Minh Kiên đã có người khác, thay vào đó, cô dựa vào những lý lẽ tự suy diễn để níu kéo hi vọng. "Anh đang giận em, thế nên anh mới nói như thế đúng không? Em biết mà. Suốt mấy năm qua anh không hề yêu ai”, Hà Lê nói. 

Minh Kiên chọn cách thẳng thắn khẳng định anh và Hà Lê đã kết thúc. Tuy nhiên, những hình ảnh Hà Lê ôm anh ở nhà đã tiếp tục bị nhóm Khải Phong đẩy lên mạng. Khi xem những bức ảnh này, Lam Anh không giấu được nỗi buồn.

Bình luận (0)
