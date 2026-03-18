Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng
GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.
Trong tập 27 "Không giới hạn" đã được phát sóng, Trung tá Minh Kiên, Thiếu tá Lam Anh và Thượng tướng Hà Đình Quân vướng rắc rối khi bị bôi nhọ trên mạng xã hội bởi thế lực thù địch. Mục tiêu của Khải Phong và đồng bọn là để cho cả xã hội nhìn thấy hạnh phúc và bất hạnh của Lam Anh - Minh Kiên.
Những thông tin về gia thế của Lam Anh liên tục được đẩy lên mạng xã hội. Không dừng ở đó, Khải Phong còn đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật khác. Anh ta đang xử lý nhiều thiết bị lạ, nhiều khả năng là bom mìn.
Trong cuộc họp tại Bộ Tư lệnh Tác chiến trên không gian mạng, các cán bộ ở đây đã phân tích các video được đăng tải trên mạng và khẳng định đây là sản phẩm của AI, với những bằng chứng cụ thể. Đứng trước tình huống này, lãnh đạo đơn vị lập tức đưa ra chỉ đạo cần phải có những giải pháp đấu tranh kịp thời.
Theo phân tích, hành động tiếp theo của lực lượng thù địch sẽ là lợi dụng hình ảnh của Thượng tướng Hà Đình Quân nhằm mục đích công kích, bôi nhọ và hạ uy tín của Quân đội. Điều cần làm là phân tích, chứng minh cho cộng đồng mạng thấy đây là những video giả mạo do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, triển khai đấu tranh kỹ thuật để ngăn chặn video phát tán.
Việc Minh Kiên bị công kích trên mạng khiến Lam Anh cảm thấy buồn và bất lực vì không thể giúp đỡ anh. Giờ đây, anh lại bị rút về trung tâm chỉ huy dù đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở cơ sở. Biết Minh Kiên buồn nên Lam Anh càng thấy khó chịu hơn. Cô đã tranh luận với bố về vấn đề này. Dù người lính phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên nhưng cô vẫn cảm thấy bất công với những điều Minh Kiên đang phải chịu đựng.
“Con có góc nhìn của con, bố có lựa chọn của bố, chúng ta đã thống nhất mỗi người phải thực hiện chức trách của mình. Chúng ta không thể yêu cầu một người hy sinh cho cái chung, nhưng chúng ta vẫn phải hành động để hướng đến giá trị cuối cùng”, Thượng tướng Hà Đình Quân khẳng định với con gái.
Nhưng áp lực của Lam Anh không dừng lại ở đó. Người đồng nghiệp của cô đã cảnh báo về những ảnh hưởng tiêu cực có thể phát sinh khi chuyện tình cảm giữa Lam Anh và Minh Kiên liên tục trở thành mục tiêu trên mạng.
“Em là con gái của thủ trưởng Quân, vậy nên mọi vấn đề trong cuộc sống của em ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến thủ trưởng và ngược lại... Chỗ chị em cho chị được nói thật, chị thấy thời điểm này bọn em yêu nhau chưa phù hợp. Nếu như chẳng may chuyện tình yêu giữa em và Kiên vỡ lở ra thì chưa biết ai sẽ là người đứng ở đầu sóng ngọn gió đâu”, đồng nghiệp của Lam Anh phân tích.
Câu chuyện thân thế con gái Thượng tướng Hà Đình Quân của Lam Anh bị đưa lên mạng xã hội. Cô rất lo lắng nên ngay lập tức liên lạc với Minh Kiên, muốn gặp anh trực tiếp giải thích về lý do giấu giếm thân phận. Cô chỉ muốn hai đứa quen nhau được tự nhiên, không áp lực, không so sánh gì hết.
Sau những phút bất ngờ vì tin tức này, Minh Kiên lấy lại bình tĩnh nhanh chóng. Anh còn an ủi người yêu không cần lo lắng cho anh. Thậm chí, Minh Kiên còn nhờ Lợi đưa Lam Anh về nhà, còn bà Thoa cũng thường xuyên trò chuyện, tâm sự với cô nhiều hơn. Những hành động chăm sóc của Minh Kiên khiến Lam Anh rất cảm động.
Giữa lúc sóng gió, Hà Lê lại xuất hiện ở nhà Minh Kiên. Cô tới gặp với lý do lo lắng khi thấy anh bị tấn công trên mạng xã hội. Hà Lê thú nhận sự hận thù năm xưa đã đẩy cô vào một cuộc hôn nhân bi đát, sống không hạnh phúc với chồng và thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn. Nỗi đau thể xác khiến cô tuyệt vọng bám víu lấy Minh Kiên, muốn được nối lại với anh.
Khi bị từ chối, tâm lý của Hà Lê lập tức chuyển sang trạng thái phòng vệ và tự lừa dối bản thân. Cô khước từ việc chấp nhận sự thật rằng Minh Kiên đã có người khác, thay vào đó, cô dựa vào những lý lẽ tự suy diễn để níu kéo hi vọng. "Anh đang giận em, thế nên anh mới nói như thế đúng không? Em biết mà. Suốt mấy năm qua anh không hề yêu ai”, Hà Lê nói.
Minh Kiên chọn cách thẳng thắn khẳng định anh và Hà Lê đã kết thúc. Tuy nhiên, những hình ảnh Hà Lê ôm anh ở nhà đã tiếp tục bị nhóm Khải Phong đẩy lên mạng. Khi xem những bức ảnh này, Lam Anh không giấu được nỗi buồn.
Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trước sự ngăn cấm của bà Dung, Quân đã thổ lộ muốn cưới Thương.
Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giảXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Phim "Tài" mới đây cán mốc 90 tỷ đồng với sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã làm một việc đặc biệt gửi tặng fan.
Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh KiênXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.
Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thếXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mớiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.
Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8XXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Với 2 đêm diễn của concert "Bản ghi nhớ", Bằng Kiều và 2 người bạn mình là Tuấn Hưng và Tú Dưa đã gợi lại ký ức tươi đẹp về một mùa hè rực rỡ của thế hệ 8X.
Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.
Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vịXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Minh Kiên nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về đơn vị, cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại địa phương.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh KiênXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.
'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tìnhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối để tra tấn và hành hạ Chiến vì đã phụ tình sau khi có được nhà, xe từ "phú bà".
Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khốngXem - nghe - đọc
GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.