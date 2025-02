Baby Three - loại thú nhồi bông đắt đỏ, gây sốt hiện nay

Dù năm nay đã 23 tuổi, ở độ tuổi được cho là trưởng thành tuy nhiên Vũ Hải Yến cũng rất thích thú với những món đồ chơi thú nhồi bông mang tên Baby Three (còn được gọi với cái tên là bé ba). Yến mới săn sale được một em Baby Three V3, có giá gốc là 1.950.000 đồng với giá khuyến mãi là 980.000 đồng.

Không chỉ Yến, theo nguyện vọng của con gái (12 tuổi), chị Vũ Hà Vân ( Thanh Xuân, Hà Nội) cũng vừa mua cho con gái một mô hình Blindbox Baby Three Thỏ Thị Trấn với giá khoảng 500.000 đồng. Chị Vân cho biết: "Con gái tôi rất thích món đồ chơi này, ở lớp của cháu nhiều bạn cũng chơi và mua món đồ này làm phụ kiện treo cặp. Tôi thấy loại đồ chơi này khá đắt, tuy nhiên vì con cứ mong muốn quá nên đành chiều theo ý con".

Baby Three du nhập vào Việt Nam vào khoảng tháng 5 năm 2024, đây là một sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo nhiều người, những con thú nhồi bông này không chỉ dễ thương, mà khám phá thứ đồ chơi này là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Những con thú nhồi bông Baby Three được đặt trong hộp và bọc kín, khiến cho người mua không biết chính xác bên trong là sản phẩm nào cho đến khi mở hộp. Nhờ cách thức độc đáo này đã khơi dậy tính tò mò và hồi hộp khiến mỗi lần mở hộp.

Không những thế, điều khiến Baby Three được nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ yêu thích là sự đa dạng trong kiểu dáng mắt và đổi mặt. Một số kiểu mắt nổi bật của Baby Three có thể kể đến như mắt thường, mắt lé, mắt Dora, mắt rưng và mắt hai màu. Chính sự phong phú này đã giúp các bé ba trở nên sinh động và dễ thương, mang đến nét đặc trưng riêng biệt so với các dòng thú nhồi bông blind box khác. Bên cạnh đó, các sản phẩm Baby Three thường được thiết kế với hương thơm nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu và khác biệt.

Với thiết kế đáng yêu và đa dạng, các Baby Three còn trở thành phụ kiện thời trang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Giá của thú nhồi bông Baby Three hiện nay dao động từ vài trăm cho đến vài triệu đồng.