Các loại biển báo tốc độ thông dụng nhất 2026, lái xe phải nắm rõ

Các loại biển báo tốc độ trên đường cao tốc

Hệ thống biển báo tốc độ giao thông đường bộ tại Việt Nam áp dụng theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải cũ (nay là Bộ Xây dựng). Các loại biển báo được phân chia thành các nhóm dựa trên đặc điểm nhận diện và mục đích điều khiển.

Tham gia giao thông, lái xe cần chú ý các loại biển báo tốc độ theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là một số loại biển báo tốc độ theo quy định:

1. Biển báo giới hạn tốc độ

Biển báo tốc độ tối đa cho phép

- Biển số P.127 "Tốc độ tối đa cho phép".

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Người điều khiển phương tiện căn cứ vào điều kiện cụ thể khác như khí hậu thời tiết tình trạng mặt đường, tình hình giao thông, phương tiện, điều kiện sức khỏe để điều khiển phương tiện với tốc độ phù hợp, an toàn và không quá giá trị ghi trên biển.

- Biển số P.127a: Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm

Áp dụng biển số P.127a cho một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy. Biển chỉ có hiệu lực trong thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển đến vị trí biển số R.421 "Hết đoạn đường qua khu đông dân cư". Biển được đặt sau vị trí biển số R.420 "Đoạn đường qua khu đông dân cư".

- Biển số P.127b: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường.

Khi quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường, nếu chỉ sử dụng biển đặt bên đường hoặc trên cột cần vươn hay giá long môn, sử dụng biển số P.127b. Xe chạy trên làn nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

- Biển số P.127c: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

Khi quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường, sử dụng biển số P.127c. Các loại phương tiện phải đi đúng làn đường và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

Biển báo tốc độ tối thiểu cho phép

Biển số R.306: Tốc độ tối thiểu cho phép

Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn. Các loại xe có tốc độ tối đa theo quy định của nhà sản xuất không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi trên biển không được phép đi vào đường này.

2. Biển báo hết hạn chế tốc độ giới hạn

- Biển số DP.134: Hết tốc độ tối đa cho phép

Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số P.127 hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật An toàn, giao thông đường bộ.

- Biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm"

Biển có giá trị báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực.

- Biển số DP.127 "Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép"

Biển này có giá trị báo hết đoạn đường tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo tốc độ là gì?

Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 41:2019/BGTVT, biển báo tốc độ trong giao thông là loại biển báo chỉ dẫn thông tin về giới hạn tốc độ tối đa hoặc tối thiểu mà các phương tiện giao thông được phép di chuyển trên một đoạn đường nhất định. Biển báo tốc độ bao gồm 03 loại biển với các đặc điểm riêng như sau:

Biển báo giới hạn tốc độ tối đa: Biển có dạng hình tròn, nền trắng, viền đỏ, chữ đen, có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo giới hạn tốc độ tối thiểu: Biển có dạng hình tròn, nền xanh, chữ trắng, có hiệu lực bắt buộc các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn.

Biển hết hạn chế tốc độ: Biển này hình tròn, nền trắng, viền xanh, có 3 sọc chéo đè lên số, có hiệu lực khi biển báo giới hạn tốc độ tối đa hết tác dụng.

Các biển báo này được thiết kế với mục đích điều tiết và kiểm soát tốc độ, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển. Biển báo tốc độ thường được đặt ở những vị trí quan trọng như khu vực đông dân cư, gần trường học, nơi giao cắt, hay các đoạn đường có điều kiện giao thông phức tạp.

Tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc được quy định như thế nào?

Theo Điều 9 Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (cũ – nay là Bộ Xây dựng) quy định về tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc như sau:

- Đường cao tốc phải được đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa, tốc độ khai thác tối thiểu.

- Tốc độ khai thác tối đa cho phép trên đường cao tốc là 120 km/h.

- Tốc độ khai thác tối thiểu cho phép trên đường cao tốc là 60 km/h. Trường hợp đường cao tốc có tốc độ thiết kế 60 km/h thì tốc độ khai thác tối thiểu thực hiện theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trị số tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu cho phép trên đường cao tốc, kể cả các đường nhánh ra, vào đường cao tốc được xác định trong phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định nêu trên, tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu trên từng đoạn đường cao tốc sẽ phụ thuộc vào biển báo tốc độ trên đường.

Vi phạm quy định về tốc độ bị xử phạt thế nào?

Vi phạm quy định về tốc độ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể:

Mức xử phạt chạy quá tốc độ với xe ô tô

Tốc độ vượt quá Mức xử phạt Mức trừ điểm GPLX Từ 05km/h đến 10 km/h 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng - Từ 10km/h đến 20 km/h 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng 02 điểm Trên 20 km/h đến 35 km/h 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng 04 điểm Trên 35 km/h 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng 06 điểm Gây tai nạn giao thông do chạy quá tốc độ 20.000.000 đồng – 22.000.000 đồng 10 điểm

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với xe máy

Tốc độ vượt quá Mức xử phạt Điểm GPLX bị trừ Từ 05 km/h đến dưới 10 km/h 400.000 đồng đến 600.000 đồng - Từ 10 km/h đến 20 km/h 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng - Trên 20 km/h 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng 04 điểm Gây tai nạn giao thông do quá tốc độ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng 10 điểm

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