Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, bãi rác khu vực La Xuyên ở Ninh Bình thay đổi ra sao?
GĐXH - Những đống rác cao như núi từng phủ kín khu xử lý rác thải thôn La Xuyên, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình nay đã gần như biến mất. Nhưng thay vào đó là những hố đất lớn chứa rác được nén ép, các dải rác phơi mưa nắng và những vũng nước rỉ rác đen kịt, bốc mùi.
Tháng 4/2026, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) từng phản ánh về khu xử lý rác thải tại thôn La Xuyên, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình với cảnh tượng rác chất thành đống cao như núi, bị đốt lộ thiên bốc khói nghi ngút. Sau đó, chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý tạm thời.
Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên khi trở lại hiện trường vào ngày 29/8 cho thấy, dù đống rác ngất ngưởng trước đây đã gần như "biến mất", nhưng phương án khắc phục dường như chỉ là chuyển từ hình thức ô nhiễm này sang hình thức ô nhiễm khác. Rác mới tiếp tục được đưa về, đào hố chôn lấp và nén ép công khai ngoài trời mà không có biện pháp che chắn, để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho môi trường sống của người dân xung quanh.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại bãi rác khu vực La Xuyên, xã Vũ Dương:
Video hiện trạng bãi rác khu vực La Xuyên, xã Vũ Dương ở Ninh Bình:
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