Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, bãi rác khu vực La Xuyên ở Ninh Bình thay đổi ra sao?

Tháng 4/2026, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) từng phản ánh về khu xử lý rác thải tại thôn La Xuyên, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình với cảnh tượng rác chất thành đống cao như núi, bị đốt lộ thiên bốc khói nghi ngút. Sau đó, chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý tạm thời.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên khi trở lại hiện trường vào ngày 29/8 cho thấy, dù đống rác ngất ngưởng trước đây đã gần như "biến mất", nhưng phương án khắc phục dường như chỉ là chuyển từ hình thức ô nhiễm này sang hình thức ô nhiễm khác. Rác mới tiếp tục được đưa về, đào hố chôn lấp và nén ép công khai ngoài trời mà không có biện pháp che chắn, để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho môi trường sống của người dân xung quanh.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại bãi rác khu vực La Xuyên, xã Vũ Dương:

Bbãi rác thôn La Xuyên thời điểm tháng 4/2026, với những đống rác thải sinh hoạt ngổn ngang, kéo dài sát lối đi. Hàng tấn rác thải chưa qua phân loại, đủ chủng loại từ túi nilon, đồ nhựa đến chất thải sinh hoạt dồn đống ngay tại mặt bãi.

Khói độc nghi ngút từ việc đốt rác lộ thiên từng làm mù mịt cả một vùng, gây ô nhiễm không khí.

Vào ngày 29/8, khu vực nhà phân loại rác hữu cơ và nuôi giun trùn quế vẫn nằm trong tình trạng bỏ hoang, xung quanh ngập chìm trong nước thải lênh láng.

Thay cho đống rác tràn lan trước đây, diện tích lớn đất bãi được đào thành các hố sâu để nén, ép rác thành từng hàng dài.

Rác thải sau khi ép chặt được xếp thành dải cao nhưng hoàn toàn để trần, không được phủ bạt kĩ hay lớp che chắn giảm thiểu ô nhiễm theo quy chuẩn.

Một khu vực chôn lấp khác cũng trong tình trạng phơi mưa phơi nắng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh và mùi hôi thối khi thời tiết thay đổi.

Hậu quả trực tiếp từ việc nén ép rác không che đậy, nước rỉ rác màu đen kịt, đọng lại thành từng vũng lớn bốc mùi hôi thối nồng nặc, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước và môi trường sống xung quanh.

Theo người dân khu vực cho biết, hiện hằng ngày rác thải vẫn được đem về đây để tập kết.

Video hiện trạng bãi rác khu vực La Xuyên, xã Vũ Dương ở Ninh Bình: