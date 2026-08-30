Dự báo thời tiết ngày 30/8: Miền Bắc nắng 35 độ, mưa nhiều về đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/8 đến 31/8, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ ngày 31/8 đến 1/9, ở khu vực Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Đêm qua và sáng sớm nay (30/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/8 đến 3 giờ ngày 30-8 có nơi trên 70mm như trạm: Thành Hưng (Thanh Hóa) 108,2mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 73,6mm…

Dự báo ngày và đêm 30/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 30/8 tại các khu vực trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-35 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 26-38 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-33 độ C.