Dự báo tử vi các con giáp Tý, Ngọ, Mão, Thìn, Dần, Thân sau Rằm tháng 7 âm lịch

Dự báo những thay đổi cho 3 con giáp Tỵ - Dậu - Sửu từ sau Rằm tháng 7 âm lịch GĐXH – Xem tử vi tháng 7 âm lịch, chuyên gia phong thủy đã dự báo những thay đổi cho 3 con giáp Tỵ - Dậu - Sửu từ sau Rằm tháng 7 âm lịch dưới đây.

1. Con giáp Tý

Chuyên gia phong thủy Nguyễn song Hà dự báo, sau Rằm tháng 7 âm lịch 2026, nhờ Tam Hợp cục hỗ trợ đi kèm với Chính Quan, con giáp Tý vẫn ung dung hưởng thành quả của sự cố gắng, thăng tiến rực rỡ.

Là người luôn tận tâm trong mọi việc, Tý nhận được không ít thay thay đổi tích cực trong công việc thời gian tới. Những bước ngoặt này đều là chất xúc tác khiến Tý nghiêm túc nhìn nhận lại định hướng tương lai, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt nhất để những tháng cuối năm được phát triển.

Trong tháng 7/2026 âm, Tý cũng có quý nhân phương xa là nam giới chủ động dang tay giúp đỡ. Nhờ đó, bản mệnh có thể thuận lợi thoát khỏi đầm lầy hiện tại. Những ngày cuối tháng, Tý nên dốc hết tài năng vốn có và có thể cân nhắc dùng các mối quan hệ quen biết để hỗ trợ cho bản thân. Đây là cơ hội trời ban để bản mệnh giành lại những gì vốn dĩ thuộc về mình.

Tài lộc của con giáp Tý nửa cuối tháng 7 âm đòi hỏi tự lực cánh sinh. Tự tay quán xuyến mọi việc hoặc phải bỏ ra công sức gấp đôi mới giành được cơ hội như ý. Tý cũng cần cắt giảm các khoản chi tiêu không thực sự cần thiết như ăn vặt, mua quần áo vô tội vạ hay những chuyến du lịch xa xỉ, đồng thời hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc để bảo vệ túi tiền của mình.

Tài lộc chưa thể giàu lên nhanh chóng trong thời gian ngắn nên Tý đừng nghĩ tới việc giàu nhanh, tiền hết lại có, nếu không dễ rơi vào cảnh nợ nần.

2. Con giáp Thìn

Tháng Thìn - Thân Tam Hợp, khí thế của con giáp Thìn mạnh mẽ. Cứ chủ động, bạn càng dễ giành được sự tỏa sáng dù áp lực từ sau Rằm tháng 7 âm không hề nhỏ. Trên con đường sự nghiệp, có quý nhân sẵn sàng trao cơ hội cho Thìn thể hiện, nhưng nhớ tạo ra kết quả thực tế vững chắc chứ đừng chỉ dừng lại ở mặt ý tưởng.

Tài lộc sau Rằm tháng 7 âm của con giáp Thìn có nhưng không nhiều. Đường tài lộc cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Nguyệt lệnh Quan Đới, Thìn có nhiều tài lẻ, khả năng kiếm tiền tốt, làm ăn dễ hơn người. Tiền đến dễ dàng mà đi cũng nhanh chóng với Thìn do thiếu khả năng quản lý tài chính.

Thìn sống tình cảm, đặt chữ tín lên hàng đầu và được mọi người xung quanh yêu mến. Sự nhiệt tình, hào phóng giúp bạn dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những người này về sau hỗ trợ bạn khá nhiều trong cuộc sống.

Về cuối tháng, Thìn nên hạn chế tối đa các cuộc tụ tập, tiệc tùng không cần thiết. Nếu tâm trạng quá tồi tệ, hãy chỉ chia sẻ với vài người bạn thực sự tri kỷ để giải tỏa áp lực, tránh rước thêm thị phi vào người.

3. Con giáp Mão

Những ngày sau Rằm tháng 7 âm lịch, Mão rất dễ lọt vào "mắt xanh" của cấp trên hoặc những tiền bối đi trước, được đánh giá cao trong công việc. Mão nên chủ động nắm bắt các nguồn lực và cơ hội tốt để tăng tốc về đích. Đặc biệt là những người tuổi Mão làm trong ngành đòi hỏi ngoại hình hoặc liên quan đến giao tiếp như truyền thông, thời trang, thiết kế... cơ hội phát triển tốt. Cuối tháng gặp được quý nhân nên đường công danh suôn sẻ, công việc thuận lợi hơn.

Tài lộc của Mão chưa có nhiều. Nhiều vấn đề lặt vặt về tiền bạc xảy ra do tác động từ hung thần Tiểu Hao. Để có được nhiều tiền, Mão cần phải nỗ lực rất nhiều, vất vả và khó khăn. Mão cần thắt chặt quản lý chi tiêu và tránh lãng phí dù là một đồng vì chi phí phát sinh khá lớn.

Bên cạnh đó, áp lực từ Thiên Hình gieo xuống, mối quan hệ giữa bạn với nửa kia rơi vào trạng thái khá căng thẳng. Chuyên gia khuyên, người tuổi Mão cần đặt mình vào vị trí của đối phương, chủ động trò chuyện và chia sẻ, tránh vì sự bướng bỉnh theo ý mình mà làm tổn thương tình cảm.

Người độc thân tuổi Mão vẫn còn e ngại mở lòng. Bởi vậy, tình duyên những ngày cuối tháng 7 âm lịch chưa thực sự tới với bạn.

4. Con giáp Ngọ

Cuộc sống của Ngọ những ngày cuối tháng 7 âm vô cùng thịnh vượng, như ý, gặp nhiều điều may mắn. Cuộc sống có sự thăng hoa, tài lộc dồi dào, không phải lo âu, lo toan về vật chất hay tình cảm.

Năng lượng sự nghiệp của Ngọ dồi dào, khả năng hành động và tham vọng của bạn được nâng cao rõ rệt. Đây là thời điểm đặc biệt thích hợp để đẩy mạnh các kế hoạch mới, đàm phán hợp tác hoặc tăng cường độ nhận diện cho bản thân. Ngọ cũng cần chủ động duy trì các mối quan hệ xã hội và đừng ngó lơ bất kỳ ai muốn ủng hộ bạn, điều này sẽ kích may mắn "nhờ người đẻ ra tiền".

Từ sau Rằm tháng 7 âm, nếu có cơ hội được đi du lịch, đi công tác xa, tham gia các hoạt động như thiện nguyện, phục vụ cho tập thể, lợi ích cộng đồng… Ngọ nên tham gia vì hoạt hoạt động này giúp bạn thu hút may mắn khá nhanh.

Trong chuyện tiền bạc, Ngọ lại cần phải thận trọng. Tài lộc cơ bản là bình ổn, thu nhập từ công việc chính vẫn duy trì đều đặn. Tuy nhiên, Ngọ lại có nhiều khoản phải chi phí.

Về tình cảm, những người nữ tuổi Ngọ còn độc thân tháng 7 âm hãy thử để mắt đến những người bạn hoặc đồng nghiệp luôn là người đầu tiên chìa tay ra giúp đỡ mình mỗi khi gặp khó khăn. Mối lương duyên sẽ đến với bạn trong thời điểm phù hợp nhờ điều này.

Với những ai đã có bến đỗ, hôn nhân muốn được yên ổn cần dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Sự tinh tế, chu đáo được thể hiện đúng lúc của bạn sẽ giúp đối phương cảm nhận được hạnh phúc khi được chở che.

5. Con giáp Dần

Những ngày sau Rằm tháng 7 âm lịch là thử thách trên nhiều phương diện với con giáp Dần. Người tuổi Dần phải tiêu hao rất nhiều tâm tư, công sức mới có thể chống đỡ và xoay chuyển tình thế. Cảm giác lao tâm khổ tứ, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi.

Chuyên gia khuyên, con giáp Dần giữ được sự bình định trong tâm trí chính là chiếc phao cứu sinh lớn nhất của bạn những ngày cuối tháng 7 âm lịch. Đường quan lộ gặp phải hung tinh cản lối, khiến mưu sự khó thành, công việc liên tiếp vấp phải những lực cản vô hình lẫn hữu hình.

Người độc thân tuổi Dần có chỉ số đào hoa rất cao. Hãy giữ một trái tim ấm và cái đầu lạnh để nhìn nhận thấu đáo, tránh vội vàng ngộ nhận. Những người đã có đôi cần tăng cường tương tác, chia sẻ sâu sắc hơn để cùng nhau vượt qua thử thách, bồi đắp niềm tin vững chắc cho mối quan hệ.

Tài lộc của con giáp Dần nguy cơ hao tài tốn. Dù làm ăn với người quen, họ hàng thân thích, hay những lời mời gọi từ người mới gặp, bản mệnh đều phải giữ sự tỉnh táo tối đa.

Giữ khung giờ sinh hoạt ổn định và đảm bảo giấc ngủ chất lượng là chìa khóa vàng giúp cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Đồng thời, hãy kiểm soát cảm xúc, tránh những xung đột tâm lý không đáng có để giữ cho tinh thần luôn lạc quan.

6. Con giáp Thân

Công việc rơi vào giai đoạn bế tắc, nhiều khó khăn không thể giải quyết ngay lập tức, phải chờ thêm một thời gian dài nữa may ra mới có kết quả tích cực. Thân cũng dễ bị vướng phải thị phi, tai ương từ người khác đem tới. Ở hiền nhưng gặp toàn phiền phức, hãy nghĩ thoáng ra coi như đó là cơ hội để người khác gánh nghiệp thay mình. Lời khuyên cho Thân là nên đặt sự ổn định lên hàng đầu, không nên cưỡng cầu mà hãy thuận theo tự nhiên.

Điểm sáng sau Rằm tháng 7 âm lịch với tuổi Thân nằm ở đường tiền bạc. Thu nhập phụ tăng mạnh, Thân hoàn toàn có thể trông chờ vào công việc tay trái của mình. Điều này giúp Thân xua tan chuỗi ngày u ám, chỉ cần có tiền lo được cho bản thân là bạn có thể quên hết mọi phiền não.

Tháng có Thái Tuế nên Thân cũng đừng quá ham vui, chăm làm mới bản vì dễ phản tác dụng ảnh hưởng đến đường tình duyên. Chuyện tình cảm cần sự bao dung và lắng nghe, việc đặt mình vào vị trí của đối phương là chìa khóa để duy trì hòa khí.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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