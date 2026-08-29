Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống thuận lợi, dễ gặp người nâng đỡ

Ngày sinh Âm lịch vẫn được cho là có ảnh hưởng tới vận mệnh mỗi người. Mỗi một ngày lại mang theo khí vận riêng, có thể giúp cuộc sống của người sở hữu thuận lợi, sung túc hơn, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Người sinh ngày 5 và 18 Âm lịch

Trên đường đời, người sinh ngày 5 và 18 Âm lịch dễ gặp được người hỗ trợ đúng lúc. Ảnh minh họa



Người sinh ngày 5 và 18 Âm lịch thường được nhận xét là quyết đoán, tự tin và có ý chí mạnh mẽ. Một khi đã xác định mục tiêu, họ hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng mà luôn kiên trì tìm cách vượt qua khó khăn.

Nhờ khả năng tổ chức tốt cùng tư duy rõ ràng, những người này thường có tố chất lãnh đạo. Họ biết cách sắp xếp công việc, phân bổ thời gian và tận dụng nguồn lực để đạt được mục tiêu.

Điểm đáng chú ý là sự mạnh mẽ của họ đi cùng tính cẩn trọng. Trước những quyết định quan trọng, họ thường suy xét kỹ càng, hạn chế hành động nóng vội. Đây cũng là yếu tố giúp họ tránh được nhiều sai lầm không đáng có.

Theo quan niệm dân gian, ngày 5 và 18 Âm lịch mang ý nghĩa về sự khởi đầu, đổi mới và hy vọng. Vì vậy, người sinh vào hai ngày này thường được cho là có khả năng tích lũy tài sản, sự nghiệp càng về sau càng ổn định.

Trên đường đời, họ cũng dễ gặp được người hỗ trợ đúng lúc. Quý nhân có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ người thân, bạn bè đến đồng nghiệp hoặc đối tác, giúp họ có thêm cơ hội phát triển.

Người sinh ngày 9 Âm lịch

Không chỉ công việc, đường tình duyên và gia đình của người sinh ngày 9 Âm lịch cũng được dự đoán tương đối thuận hòa. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 9 Âm lịch thường được đánh giá cao bởi sự thông minh, khả năng phân tích và tư duy sáng tạo. Họ không dễ dàng đưa ra quyết định khi chưa xem xét kỹ các yếu tố liên quan.

Sự cẩn trọng giúp họ hạn chế những sai sót trong công việc. Đồng thời, khả năng nhìn nhận vấn đề sâu sắc cũng giúp họ tìm ra những hướng giải quyết khác biệt khi gặp khó khăn.

Theo tử vi, số 9 thường gắn với ý nghĩa viên mãn, lâu dài và tài lộc. Người có ngày sinh Âm lịch này được cho là khá lạc quan, hòa đồng và có khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.

Nhờ khéo léo trong giao tiếp, họ dễ nhận được thiện cảm từ những người xung quanh. Trong sự nghiệp, việc được người khác tin tưởng và hỗ trợ có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội đáng giá.

Không chỉ công việc, đường tình duyên và gia đình của người sinh ngày 9 Âm lịch cũng được dự đoán tương đối thuận hòa nếu họ biết trân trọng và vun đắp các mối quan hệ.

Người sinh ngày 23 Âm lịch

Vận trình tài chính của người sinh ngày 23 Âm lịch được cho là có xu hướng tích cực khi trưởng thành. Ảnh minh họa



Người sinh ngày 23 Âm lịch thường có đặc điểm nổi bật là sự bền bỉ và sức chịu đựng tốt. Họ không dễ nản lòng trước thất bại, càng gặp thử thách càng có động lực chứng minh năng lực của bản thân.

Những người này thường sống thực tế, ít bị cuốn theo những kỳ vọng thiếu cơ sở. Khi đứng trước một vấn đề, họ có xu hướng phân tích kỹ càng, cân nhắc lợi hại rồi mới đưa ra quyết định.

Sự lý trí giúp họ hạn chế những lựa chọn bốc đồng. Một khi đã xác định hướng đi, họ thường giữ vững lập trường và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Theo tử vi, người sinh ngày 23 Âm lịch có khả năng gây dựng cuộc sống ổn định nhờ chính năng lực của mình. Họ thường chuẩn bị khá kỹ trước mỗi bước đi, đồng thời biết tận dụng cơ hội khi thời cơ xuất hiện.

Vì vậy, vận trình tài chính của họ được cho là có xu hướng tích cực khi trưởng thành. Thành quả đạt được không chỉ nhờ may mắn mà còn đến từ sự nỗ lực, bản lĩnh và khả năng nắm bắt cơ hội.

Vận may chỉ là một phần, nỗ lực mới quyết định

Trong đời sống truyền thống, lịch Âm không chỉ được dùng để tính thời vụ, lễ tết hay cưới hỏi mà còn gắn với nhiều quan niệm về vận mệnh. Người xưa cho rằng sự vận hành của mặt trăng, sự thay đổi của âm dương và ý nghĩa của từng con số có thể tượng trưng cho những dạng "phúc khí" khác nhau, theo Phụ nữ mới.

Dĩ nhiên, một ngày sinh không quyết định cả cuộc đời. Hạnh phúc, thành công hay giàu có vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực, lựa chọn và cách sống của mỗi người. Tuy vậy, xem ngày sinh theo quan niệm dân gian vẫn là một cách thú vị để khám phá những lời chúc tốt đẹp mà cha ông gửi gắm.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.