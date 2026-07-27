Bác bỏ tin đồn xe công vụ CSGT gặp nạn, 2 cán bộ mất tích ở Lào Cai

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe công vụ của lực lượng CSGT gặp tai nạn khiến 2 cán bộ mất tích là hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát đi thông báo bác bỏ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ tai nạn giao thông được cho là xảy ra với xe công vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông và việc 2 cán bộ mất liên lạc. 

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin cho rằng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xe công vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, khiến 2 cán bộ mất tích. Thông tin này nhanh chóng được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ, bình luận, gây hoang mang trong dư luận.

Bác bỏ tin đồn xe công vụ CSGT gặp nạn, 2 cán bộ mất tích ở Lào Cai - Ảnh 1.

Công an tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe công vụ của lực lượng CSGT gặp tai nạn khiến 2 cán bộ mất tích là hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng - (ảnh CALC).

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, không đúng với tình hình thực tế. 

Theo cơ quan công an, việc đăng tải, chia sẻ các thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự và tâm lý của người dân. 

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, không tin, không chia sẻ hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng; chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước. 

Đồng thời, cơ quan công an cũng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

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