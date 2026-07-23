Đột nhập nhà dân trong đêm khuya, gã thanh niên trộm tiền trên ban thờ
GĐXH - Lợi dụng nửa đêm khi nhiều gia đình đi ngủ, mất cảnh giác, thậm chí không khóa cửa cẩn thận, Tuyền mang dụng cụ cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong tìm kiếm tài sản có giá trị mang đi.
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Thái Tân điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, trú tại thôn An Hộ, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng gây ra một loạt các vụ trộm cắp vào ban đêm trong thời gian qua.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 1h30 ngày 6/6, lợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của người dân, Nguyễn Văn Tuyền đã lén lút đột nhập vào nhà bà N.T.T (SN 1979, trú xã Thái Tân), trộm cắp 500 nghìn đồng để trên ban thờ, 1 máy tính xách tay, 1 túi xách. Sau đó, đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà ông N.V.S (SN 1967, trú cùng xã), lấy trộm 1 điện thoại di động OPPO.
Chưa dừng lại, Nguyễn Văn Tuyền tiếp tục gây án tại nhà ông Đ.V.D (SN 1966, cùng địa bàn), lấy trộm 1 điện thoại iPhone 11.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Tuyền thường lợi dụng thời điểm ban đêm, lựa chọn những hộ gia đình mất cảnh giác hoặc không khóa cửa cẩn thận để gây án. Sau khi xác định mục tiêu, đối tượng mang dụng cụ cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong tìm kiếm và chiếm đoạt tài sản có giá trị rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.
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