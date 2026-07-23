Hà Nội: Phá hoại tủ đổi pin xe điện lúc rạng sáng, một đối tượng bị bắt giữ

Ngày 23/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 02h00 sáng ngày 19/7/2026. Vào thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Đình Quảng (sinh năm 1973, trú tại thôn Yên Duyệt, xã Quảng Bị) đã lẻn vào khu vực Nhà văn hóa thôn Yên Duyệt và thực hiện hành vi cố ý làm hư hỏng 2 trong tổng số 5 tủ đổi pin xe máy điện của hãng V-Green được lắp đặt tại đây.

Đối tượng Nguyễn Đình Quảng. Ảnh: CAHN

Hành vi phá hoại tài sản công cộng và cơ sở hạ tầng giao thông xanh không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, việc sử dụng phương tiện của người dân trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an xã Quảng Bị đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp công tác, trích xuất dữ liệu và xác định Nguyễn Đình Quảng chính là thủ phạm gây ra vụ hủy hoại tài sản nói trên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an xã Quảng Bị đang củng cố hồ sở để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.