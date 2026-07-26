Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, chiều 26/7/2026, ngay sau khi Ban Chuyên án hoàn thành việc di lý các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia từ CHDCND Lào về Công an tỉnh Lai Châu an toàn, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đã trực tiếp đến Công an tỉnh Lai Châu chúc mừng, biểu dương Ban Chuyên án và cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh chuyên án.

Đây là sự quan tâm, ghi nhận kịp thời của lãnh đạo tỉnh đối với chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an Lai Châu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tại buổi biểu dương, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Ban Chuyên án báo cáo kết quả bước đầu đấu tranh Chuyên án 0726L về triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Toàn cảnh buổi biểu dương quá trình đấu tranh Chuyên án 0726L - (ảnh CALC).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu giữ vai trò chủ công, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và các đơn vị chức năng của Bộ Công an nước CHDCND Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 40 đối tượng là người Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó có 13 đối tượng công dân Lai Châu.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy tính cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và đồ vật phục vụ hoạt động phạm tội. Kết quả phân loại ban đầu xác định nhiều đối tượng có tiền án, một đối tượng đang bị truy nã và 16 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thuê nhà trên địa bàn nước bạn, lắp đặt hệ thống máy tính, thiết bị viễn thông để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm.

Theo phương thức hoạt động, hằng ngày các đối tượng sử dụng hệ thống tổng đài ảo gọi điện theo dữ liệu có sẵn về học sinh và phụ huynh học sinh, giả danh nhân viên bảo hiểm hoặc cơ quan chức năng để hướng dẫn cập nhật thông tin bảo hiểm y tế, liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trực tiếp kiểm tra, làm việc với các đối tượng trong quá trình đấu tranh Chuyên án 0726L - (ảnh CALC).

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng gửi mã QR giả dưới danh nghĩa "mã hồ sơ", yêu cầu nạn nhân quét mã để hoàn tất thủ tục. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị hoặc thực hiện các giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 6/2026 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cùng những nỗ lực của Ban Chuyên án và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án. Đồng chí khẳng định đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực tác chiến và tinh thần chủ động tiến công tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu.

Đại tá Bùi Quyết Toán - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu; sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại CHDCND Lào và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an nước CHDCND Lào trong suốt quá trình đấu tranh chuyên án.

Đại tá Bùi Quyết Toán khẳng định, sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu phát huy tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Công an tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tập trung điều tra, mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời làm rõ các hành vi vi phạm, truy xét các đối tượng có liên quan, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

