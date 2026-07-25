Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp
GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Phan về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, vào ngày 1/10/2025, văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tin báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM (tên thương mại là Green SM).
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 8/7/2025 đến 5/9/2025, với vai trò là lái xe taxi của Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi thanh toán trả sau (thẻ ghi nợ cước taxi) của các doanh nghiệp là đối tác với Công ty để thanh toán cho các khách hàng vãng lai, Nguyễn Đức Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho các doanh nghiệp đối tác.
Với thủ đoạn này, Nguyễn Đức Phan đã chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 16 triệu đồng của 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam, Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Sài Gòn và Công ty TNHH Dentsu Sport Việt Nam.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành điều tra vụ án theo quy định.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nâng cao cảnh giác, nhận biết các phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, tránh để bị lợi dụng những thông tin trên để thực hiện các loại hành vi chiếm đoạt tài sản, ý thức chấp hành pháp luật, tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước về việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng các dịch vụ thanh toán trên không gian mạng.
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