Hà Nội: Đối tượng hành hung tài xế xe buýt ở xã Đoài Phương ra đầu thú sau hơn nửa năm trốn truy nã

Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, ngày 22/7/2026, Công an phường Tùng Thiện đã vận động thành công đối tượng Phan Xuân Phúc (sinh năm 1991, trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) ra đầu thú sau một thời gian bỏ trốn khỏi địa phương.

Tài xế xe buýt bị hành hung sau va chạm giao thông tại xã Đoài Phương vào tháng 12/2025. Ảnh cắt từ video

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Phan Xuân Phúc về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Theo tài liệu điều tra, đối tượng này được xác định có liên quan trực tiếp đến vụ việc hành hung một tài xế xe buýt xảy ra sau va chạm giao thông tại xã Đoài Phương vào tháng 12/2025.

Ngay sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Phúc đã rời khỏi nơi cư trú, phiêu bạt nhiều nơi nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Đối tượng Phan Xuân Phúc tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công tác vận động quần chúng, gia đình, lực lượng Công an phường Tùng Thiện đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của đối tượng và người thân. Hiểu rõ chính sách khoan hồng của pháp luật cũng như sự kiên quyết truy bắt tội phạm của lực lượng Công an, đến ngày 22/7/2026, Phan Xuân Phúc đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong vụ việc xảy ra vào cuối năm 2025.

Hiện, Công an phường Tùng Thiện đang khẩn trương củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.