Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh bị bắt sau 4 năm lẩn trốn

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Thông tin từ Công an TP Cần Thơ, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh (SN 1987, thường trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Nguyễn Phạm Như Huỳnh đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 02 bị hại trên địa bàn TP Cần Thơ, chiếm đoạt tổng số tiền 16 tỷ 750 triệu đồng thông qua hình thức kêu gọi góp vốn và nhận cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi lẩn trốn qua nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TPHCM và cả Campuchia trong suốt 4 năm nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Quá trình truy tìm gặp nhiều khó khăn do đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, che giấu tung tích.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, lực lượng Công an đã xác định chính xác nơi lẩn trốn và tổ chức bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Cùng với công tác truy bắt đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cũng tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng đang lẩn trốn nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật để tự nguyện ra đầu thú.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã sớm đến cơ quan Công an nơi gần nhất để đầu thú, thành khẩn khai báo nhằm được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, vận động người đang bị truy nã ra trình diện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.