Bắc Bộ trời dịu mát, Nam Bộ chiều và đêm có mưa

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 6/9, Bắc Bộ giảm nhiệt, trời dịu mát, có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 33 độ C. Từ Trung Bộ đến cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Miền bắc trời dịu mát trong ngày 6/9. Ảnh TL

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/9 phạm vi cả nước như sau:

- Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.



- Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

- Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

- Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

- TPHCM: Chiều và tối có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều và tối có mưa GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã có thông báo dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 đến 2/9).



